Ассоциация предпринимателей выпустила стандарт поддержки семей для МСП

Работодателям рекомендуют выплачивать при рождении или усыновлении не менее одного должностного оклада за каждого нового члена семьи независимо от очередности

Фото: Динар Фатыхов

Ассоциация предпринимателей «Московский бизнес — за семью» выпустила стандарт поддержки семей для малого и среднего бизнеса. Он предусматривает выплаты при рождении детей, дополнительные оплачиваемые дни отдыха для родителей и семейные скидки для клиентов, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Стандарт предназначен для небольших предприятий, которые только начинают внедрять программы поддержки семей. Он включает шесть мер — по три для семей сотрудников и клиентов.

Работодателям рекомендуют выплачивать при рождении или усыновлении не менее одного должностного оклада за каждого нового члена семьи независимо от очередности. Также предлагается предоставлять пять дополнительных оплачиваемых дней отдыха при пополнении, один день — когда ребенок идет в первый класс, сокращать рабочий день родителя на два часа в день рождения наследника младше 14 лет. Для многодетных сотрудников — пять дополнительных оплачиваемых дней в год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для клиентов стандарт предусматривает скидки от 5% для семей с детьми и от 10% для многодетных, а также семейные или детские акции. Компаниям рекомендуют создавать условия для посещения с детьми: оборудовать места для колясок, устанавливать детские стульчики и пеленальные столики, предоставлять возможность подогреть детское питание.

Стандарт носит добровольный характер. Меры поддержки семей сотрудников учитываются в ЭКГ-рейтинге ответственного бизнеса и КПД-рейтинге, который формируется по данным ФНС.

Ранее сообщалось, что в Татарстане изменят правила оформления льгот на ЖКУ для многодетных семей.

Алсу Сабирзанова