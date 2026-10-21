Новым генконсулом КНР в Казани станет Цзян Сяоян

Сейчас его кандидатура проходит процедуру экзекватуры

Фото: Артем Дергунов

Должность генерального консула Китая в Казани займет Цзян Сяоян, ранее возглавлявший диппредставительство в Хабаровске. По данным «Реального времени», сейчас его кандидатура проходит процедуру экзекватуры — получения разрешения со стороны РФ.

На этом посту он сменит Сян Бо, который завершил миссию в мае 2026 года и был назначен послом КНР в Ираке. Цзян Сяоян занимает должность генконсула в Хабаровске с 2022 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Дипломат родился в 1970 году, окончил Пекинский институт иностранных языков и Киргизский национальный университет. С 1992 года он работает в МИД Китая, где занимал посты в центральном аппарате, посольствах в четырех республиках бывшего СССР и несколько лет руководил отделом политического анализа в посольстве КНР в России.

Сейчас обязанности генконсула временно исполняет Цао Лунцюань.

Зульфат Шафигуллин