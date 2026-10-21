РФ потеряла позиции в рейтинге паспортов, несмотря на рост безвизовых стран

Первое место сохранил Сингапур

Фото: Динар Фатыхов

Россия заняла 50-е место в октябрьском рейтинге паспортов Henley Passport Index, несмотря на рост числа безвизовых направлений до 114. Об этом сообщает Henley & Partners.

В начале года российский паспорт занимал 46-е место со 113 безвизовыми направлениями. Позиция ухудшилась из-за того, что другие страны получили более весомые преимущества.

Строчкой выше — Венесуэла (115 направлений). Турция и Катар делят 51-е место со 112 направлениями, хотя в январе Россия и Турция делили 46-ю строчку. Ниже расположились Саудовская Аравия, Китай, Таиланд, Казахстан, Индонезия, Азербайджан, Армения, Индия, Египет и Вьетнам.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Первое место сохранил Сингапур (193 направления). Второе делят Япония, Южная Корея и ОАЭ (по 188), третье — Швеция (187). На четвертом месте 11 европейских стран, включая Францию, Германию, Италию и Испанию (по 186). США и Исландия разделили десятое место (180).

Замыкает рейтинг Афганистан (22 направления). Разрыв между лидером и последней страной вырос до 171 направления.

Ранее сообщалось, что большинство стран ЕС не поддержали идею Финляндии по визам для россиян. Глава МИД Чехии напомнил, что подобные инициативы уже выдвигались, но не принесли результатов.

Алсу Сабирзанова