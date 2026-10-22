ФНС увеличила сборы с крупнейших компаний в 4,4 раза за первое полугодие

Число выездных проверок крупного бизнеса выросло на 83%

Фото: Динар Фатыхов

За первое полугодие 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) собрала с крупнейших компаний 91 млрд рублей дополнительных поступлений от контроля, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Известия».

По всему бизнесу дополнительные поступления достигли 326 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза год к году. При этом число выездных проверок крупного бизнеса выросло на 83% — до 55 за полгода (за весь 2025 год их было 85).

Аналитики считают, что рост сборов обеспечен усилением цифрового контроля. ФНС сопоставляет операции, движение денег и цепочки контрагентов, предлагая бизнесу добровольно доплатить налоги под угрозой проверки. На компании с доходом свыше 35 млрд рублей пришлось 54% поступлений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На фоне дефицита федерального бюджета, который за январь — сентябрь достиг 5,2 трлн рублей (2,2% ВВП), налоговый контроль становится инструментом ускоренного пополнения казны. Для крупного бизнеса это означает рост риска претензий по внутригрупповым сделкам, трансфертному ценообразованию и льготам.

Напомним, ранее ФНС анонсировала единый переходный налоговый режим для микробизнеса.

Зульфат Шафигуллин