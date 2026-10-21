В Татарстане изменят правила оформления льгот на ЖКУ для многодетных семей

Право на льготу сохранят семьи, воспитывающие трех и более детей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане изменят правила предоставления субсидий-льгот на оплату жилья и коммунальных услуг для многодетных семей. Поправки в соответствующее положение республиканского правительства сейчас проходят антикоррупционную экспертизу.

Право на льготу сохранят семьи, воспитывающие трех и более детей, в том числе приемных. Возраст старшего ребенка будут учитывать до 18 лет, а при очном обучении в образовательной организации — до 23 лет. Такое же ограничение установят для старших детей с инвалидностью с детства.

Семьям, где есть дети в возрасте от 18 до 23 лет, для оформления льготы потребуется справка об очном обучении. Ее должна выдать профессиональная образовательная организация, вуз или другая организация, осуществляющая обучение. Документ необходимо получить не ранее чем за 60 календарных дней до подачи заявления. Для детей с инвалидностью с детства это требование действовать не будет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если родители проживают раздельно, им также понадобится предоставить копию вступившего в силу решения суда об определении места жительства ребенка либо соглашение между родителями.

Кроме того, поправки уточнят перечень документов для семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства до 23 лет. Изменения внесут в положение о субсидиях-льготах для отдельных категорий граждан, действующее в Татарстане с 2006 года.

Ранее в Минтрансе анонсировали изменения в детских тарифах такси.

Никита Егоров