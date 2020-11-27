Дольщиков «Золотой середины» «прокатили» с компенсацией. Но у Татарстана есть некий «План Б»

Федеральный фонд достроит наполовину снесенный дом до разрешенной высоты, вопрос с деньгами дольщикам «лишних» этажей еще не решен

Дольщики печально известного, наполовину снесенного в июне по решению суда «свеевского» дома из ЖК «Золотая середина» вновь бьют тревогу. Покупателям квартир на верхних «отрезанных» этажах еще в сентябре обещали денежную компенсацию. Однако теперь, как рассказали «Реальному времени» потерпевшие граждане, в федеральном фонде защиты прав дольщиков им заявляют, что «не могут применить механизмы восстановления прав граждан» и лишь достроят дома до разрешенной высоты. Для урегулирования этой ситуации в переговоры с федеральным фондом вступил Фонд поддержки обманутых дольщиков РТ. В региональном фонде обещают, что в любом случае не бросят обманутых людей в беде.



«Не может применить механизмы восстановления прав граждан»

Как стало известно «Реальному времени», обманутые дольщики наиболее проблемного казанского долгостроя из жилого комплекса «Золотая середина» вновь оказались в затруднительной ситуации. По проекту дом «Свея» был 9-этажным, но застройщик надстроил еще столько же, добавил дополнительный подъезд и продал квартиры на 18 этажах. Суд по иску исполкома Казани признал половину высотки самовольной постройкой и постановил снести «лишние» этажи и секцию. Участь дома была решена в июне.

Федеральный фонд защиты прав дольщиков выделил средства на завершение татарстанских долгостроев, в том числе фирмы «Свей» Рашида Аитова, чтобы наконец обеспечить жильем людей, которые долгие годы ждут своих оплаченных квадратных метров в доме №6 на Чистопольской. Дольщикам же «лишних» этажей, у которых не осталось шансов получить квартиры, посулили выплатить денежную компенсацию.

— Нам уже полгода обещают, что мы получим компенсацию, исходя из рыночной стоимости своих квадратных метров, — рассказала о проблеме нашему изданию одна из таких дольщиц Диляра Голикова.



Участь дома была решена в июне. Фото evening-kazan.ru

Судя по всему, ситуация с обещанной компенсацией усложнилась. По словам женщины, недавно состоялся наблюдательный совет федерального фонда защиты дольщиков, который, как ожидалось, утвердит решение о компенсациях оставшимся за бортом дольщикам казанского ЖК «Золотая середина».



— Мы уже принимали поздравления. Но когда стали звонить в «Дом. РФ» (федеральный фонд защиты прав дольщиков — прим. ред.) записываться на прием для подачи документов на компенсацию, нам сообщили, что в отношении «лишних» квартир нашего ЖК решение не принято, — поведала дольщица.

По словам Голиковой, потерпевшие казанцы предполагали, что, возможно, еще не полностью обновилась база: «Надеялись, что это техническая ошибка, связались с фондом поддержки дольщиков Татарстана. Там сказали, что все должно быть нормально, вновь советовали напрямую обращаться в федеральный фонд». Женщина рассказывает, что каждый день звонила в «Дом. РФ»: «Мою фамилию видят в реестре, но говорят, что никакая выплата мне не положена». Дольщица сетует, что, устав от такого «футбола», отправила запрос в Москву. Ответ, который она получила на днях, подтвердил худшие опасения.

«Набсоветом принято решение о завершении строительства в отношении той части объекта, на которую есть разрешение. В отношении квартир, расположенных на этажах, строительство которых осуществлялось без разрешения, фонд не может применить механизмы восстановления прав граждан», — говорится в ответе «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства», предоставленном «Реальному времени» Дилярой Голиковой.

Голикова переслала письмо федерального фонда в республиканский. По ее словам, в руководстве регфонда подтвердили возникшую проблему, но заверили, что ведут переговоры с Москвой, надеясь на положительный исход.

Покупатели квартир на «лишних» этажах ждут-не дождутся обещанной компенсации. Фото D_O / skyscrapercity.com

Покупатели квартир на «лишних» этажах ждут-не дождутся обещанной компенсации. Кто-то из них снимает жилье, а кто-то уже «взял» в ипотеку другое: платит проценты с расчетом получить возмещение за потерянную квартиру и избавиться от кредитной кабалы. Сами Голиковы, к примеру, в злополучном ЖК «Золотая середина» в свое время купили «однушку» для дочери, которая тогда еще не была замужем, сейчас же внучке уже пять лет. Пока вся большая семья живет вместе, где у молодой пары даже нет своей комнаты. Недавно для них с помощью ипотеки купили новое жилье, за которое вынуждены платить проценты. Компенсация была бы как нельзя кстати.



Лишь 120 квартир вместо 408

Одна из болевых точек ЖК «Золотая середина» заключалась в отсутствии разрешения на строительство столь высотного дома (18 этажей). Это обстоятельство и стало предметом долгого судебного разбирательства.

Диляра Голикова, как активистка инициативной группы дольщиков, участвовала в судебных разбирательствах. Когда Фемида постановила снести лишние этажи и секцию, у несостоявшихся жильцов дома все равно теплилась надежда, что не все потеряно. «На онлайн-совещаниях и личных встречах нам все время говорили: «Перестаньте судиться. Пусть ваши этажи снесут. Мы решим вопрос, выплатим компенсации», — вспоминает она.

В том числе по этой причине дольщики не стали подавать апелляцию: «Мы перестали бороться, хотя знаем, что это не был пристрой к девятиэтажке: Аитов с самого начала замахнулся на 18 этажей». Люди до последнего надеялись, что суд все-таки не примет решение о сносе, признается Голикова.



Дольщики добились проведения повторной судебной экспертизы, сами ее оплатили. В первой экспертизе, которую заказывал город, эксперты пришли к выводу, что фундамент, изначально рассчитанный на 9 этажей, не выдержит двойную нагрузку, что грозит обрушением всего дома. Эксперты второго исследования полагали, что укрепив конструкции, дом можно достроить 18-этажным.

Эксперты второго исследования полагали, что укрепив конструкции, дом можно достроить 18-этажным

Но был разработан новый проект дома №6. Он будет девятиэтажным, при этом жилых этажей в нем предусмотрено только семь. В результате вместо 408 проданных квартир будет построено только 120. На нижних этажах есть 1-3 свободные квартиры, но понятно, что средств от их реализации не хватит — «пролетевших» и с квартирами, и с компенсациями — более 200.



Соседний 3-й дом в комплексе изначально был спроектирован с лишними этажами и секциями. Поэтому его смогли достроить, хотя тоже не полностью, так что и здесь часть дольщиков лишилась жилья, а потом надеялась на возмещение. Будущая жительница дома Ирина Кулакова рассказала «Реальному времени», что сейчас высотка возводится и будет разной и меньшей этажности: в трех подъездах останется 18 этажей, один подъезд будет в 15 этажей, с 5 по 8 подъезды — 10 этажей, и последний 9-й подъезд будет иметь 4 этажа. Предполагалось 670 квартир, останется 447.

Сама Ирина Кулакова оказалась в более завидной ситуации. «Я, конечно, очень довольна, что дом возводится, что я получу квартиру, — говорит она. — В то же время сильно переживаю за остальных». Женщина вспоминает, что их многоэтажку должны были сдать еще в 2014 году, но на ее месте к этому времени было пусто: «Тогда я и написала первое письмо. 31 декабря мне пришел ответ от мэра Казани. С того дня начала вести борьбу». За это время к Кулаковой присоединилось много инициативных дольщиков: «Слава Богу, мы добились того, что стройка продолжилась. Но многие из тех, кто все это время шел с нами бок о бок, остались без квартир. Нам обещали, что как только пройдет наблюдательный совет, дольщики верхних этажей сразу смогут получить компенсацию. А вышло так, что они пока остаются и без жилья, и без денег».

— Нам говорят, что даже если вопрос не будет решен на федеральном уровне, Татарстан его все-равно «разрулит», никого не оставят в подвешенном состоянии. Поэтому лично я и в группе, а она у нас огромная, пишу, что скоро все прояснится. Но у всех наших нервы, конечно, уже сдают, — обрисовала ситуацию женщина.

«У республики есть план «Б»: дольщиков в беде мы не оставим»



— К нам действительно обращаются дольщики {ЖК «Золотая середина»] с информацией, что им приходит отказ [в компенсации], — подтвердил «Реальному времени» исполнительный директор Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Иван Новиков.

Речь идет о тех людях, кто купил квартиры на так называемых «лишних» этажах. «Они были снесены по решению Арбитражного суда Республики Татарстан, который признал их самовольной постройкой», — пояснил Новиков. По его словам, пока официального ответа от федерального фонда относительно вопроса компенсаций не было: «Мы, со своей стороны, направили им дополнительный запрос».

«Реальное время» также обратилось с аналогичными вопросами в Федеральный фонд защиты дольщиков, возглавляемый Константином Тимофеевым, который буквально накануне был в Казани с визитом. На момент публикации материала ответ получен не был.



— Но даже если будут какие-то проблемы, у республики есть план «Б», — заявил Иван Новиков в беседе с нашим корреспондентом и заверил: — Мы дольщиков в беде не оставим!

Как ранее рассказывало «Реальное время», глава федерального фонда защиты прав дольщиков, наш земляк Константин Тимофеев днем ранее посетил Татарстан с визитом и проинспектировал казанские недострои. Отвечая на вопрос нашего корреспондента, он заявил, что на все проблемные объекты республики необходимо не больше 9 млрд рублей. На текущий год, уточнил федеральный чиновник, требуется на выполнение работ 2—3 млрд рублей и фонд их полностью обеспечивает.

— Мы приняли решения по всем объектам, с которыми Татарстан обратился в фонд. Особенно хотелось бы отметить, что все объекты будут достроены, а это значит, что дольщики гарантированно получат свои квартиры. Встреча стала продуктивной — с президентом республики мы обсудили вопросы реализации принятых наблюдательным советом решений пошагово по всем объектам, — привела пресс-служба фонда слова Тимофеева.

На текущий год, уточнил федеральный чиновник, требуется на выполнение работ 2—3 млрд рублей и фонд их полностью обеспечивает. Фото Максима Платонова

Также на сайте Дом.РФ был размещен уточненный список объектов, на достройку которых набсовет фонда дал добро:

ЖК «МЧС» застройщика-банкрота «ФОН» располагается по адресу: город Казань, район Советский, улица Академика Губкина, д. 2;

ЖК «МЧС» застройщика-банкрота «ФОН» располагается по адресу: город Казань, район Советский, улица Академика Губкина, д. 3;

ЖК «МЧС» застройщика-банкрота «ФОН» располагается по адресу: город Казань, район Советский, улица Академика Губкина, д. 4;

ЖК «Достоевского» застройщика-банкрота «Фирма Свей» располагается по адресу: город Казань, Вахитовский район, улица Достоевского, дом 57, литер А;

252-квартирный 7 секционный жилой дом со встроенным магазином на первом этаже застройщика-банкрота «Фирма Свей» располагается по адресу: город Казань, Ново-Савиновский район, ул. Адоратского, микрорайон 71А;

9-этажный 5-секционный жилой дом застройщика-банкрота «Фирма Свей» располагается по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Ново-Савиновский район, квартал 71А ул. Чистопольская;

323-квартирный жилой дом (поз. 5) и подземная автостоянка на 134 автомобиля застройщика-банкрота «ЖК «Молодежный» располагается по адресу: город Казань, Советский район, ул. Ноксинский Спуск;

14-16-этажный четырехсекционный 190-квартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (поз. 2, вторая очередь — секция № 2 (60 квартир) застройщика-банкрота «ЖК «Молодежный» располагается по адресу: город Казань, Советский район, ул. Ноксинский Спуск;

14-16-этажный четырехсекционный 190-квартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (поз. 2, первая очередь — секции № 3, 4 (130 квартир) застройщика-банкрота «ЖК «Молодежный» располагается по адресу: город Казань, Советский район, ул. Ноксинский Спуск.