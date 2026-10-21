Минниханов открыл мемориальную доску Усману Зиганшину

Раис Татарстана отметил, что в этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Зиганшина

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии мемориальной доски Усману Шагиевичу Зиганшину, возглавлявшему Министерство сельского хозяйства ТАССР в 1971—1983 годах. Доска установлена на фасаде дома №14 по улице Малая Красная, где он жил с 1971 по 1992 год, передает пресс-служба раиса республики.

Минниханов отметил, что в этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Зиганшина.

— Усман Шагиевич — один из самых известных наших ветеранов, который всю свою сознательную жизнь служил Татарстану. На протяжении 12 лет он возглавлял Министерство сельского хозяйства республики. Память об этом великом человеке будет жить вечно, — подчеркнул Рустам Минниханов.

взято с сайта tatarstan.ru

На мероприятии присутствовали дети Зиганшина, которые поблагодарили руководство республики за увековечение памяти отца.

Усман Зиганшин родился 26 сентября 1926 года в селе Большая Атня. Участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР. С 1965 по 1967 год — первый секретарь Арского райкома КПСС, с 1967 по 1971-й — Сармановского райкома. В 1971 году возглавил Минсельхоз ТАССР. С 1983 года работал главным государственным инспектором по закупкам и качеству сельхозпродуктов по ТАССР. Скончался 12 ноября 1992 года в Казани.

Подробности с открытия мемориальной доски Усману Зиганшину — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ранее сообщалось, что Минниханов открыл памятник педагогу в Казани. Бронзовая композиция из учителя и учеников символизирует преемственность знаний и уважение к профессии.

Алсу Сабирзанова