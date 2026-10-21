В Казани открыли шестую учебно-тренировочную квартиру для детей с особенностями развития

Пространство находится на улице Восстания, 59

В Казани открыли шестую учебно-тренировочную квартиру для детей с особенностями развития. Пространство площадью 35,7 кв. м находится на улице Восстания, 59, сообщили в пресс-службе мэрии города.

На ремонт и оснащение пространства было направлено 1,13 млн рублей. Их собрали в ходе весенней «Ярмарки добра» в детском парке «Елмай», что стало для «Доброй Казани» первой подобной практикой.

— Помещение спроектировано как студия, оно трансформируется в игровую и учебный класс. Отдельно оборудованы санузел и душевая комната. Здесь же для обучения бытовым навыкам сделана кухня со всем необходимым инвентарем, — говорится в сообщении. Ее оборудовали так, чтобы дети могли осваивать бытовые действия на практике.

Главная задача занятий — адаптация детей к повседневной жизни. Программа включает обучение базовым навыкам бытовой самостоятельности: использованию стиральной машины, глажке, пришиванию пуговиц, сервировке стола и сортировке продуктов, пользованию санузлом, сортировке мусора и поддержанию чистоты.

— Запись в учебно-тренировочную квартиру на ул. Восстания, 59 уже открыта. Получить дополнительную информацию и записаться на занятия можно через АНО «Добрая Казань» по телефону горячей линии: +7 (843) 558-74-1, — напомнили в мэрии.

Недавно в микрорайоне «Салават Купере» в Казани открылся инклюзивный центр «Якты». Он расположен по адресу: ул. Наиля Юсупова, 3б. Это первый центр сети, где на постоянной основе будут работать медицинские специалисты.



Галия Гарифуллина