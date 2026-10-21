В Вахитовском районе Казани на сутки частично отключат водоснабжение
Воды не будет с 09:00 27 октября до 09:00 28 октября
В Вахитовском районе Казани частично отключат водоснабжение с 09:00 27 октября до 09:00 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».
Воды не будет по следующим адресам:
- Островского, 67, 69, 73;
- Петербургская, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 40а, 40б.
Ограничения связаны с производством работ по подключению двух водопроводов объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Старая, д. 7» к централизованным сетям Казани.
Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону АДС: 231-62-60.
Напомним, в Татарстане снизилась доля некачественной питьевой воды — до 5,5%. В аналогичном периоде 2025 года показатель достигал 7,4%. По микробиологическим параметрам доля несоответствующих проб зафиксирована на отметке 2,9%.
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