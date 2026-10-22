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Новым главой Минтранса РФ стал Дмитрий Ядров из Росавиации

10:47, 22.10.2026

На этом посту он сменил Андрея Никитина

Новым главой Минтранса РФ стал Дмитрий Ядров из Росавиации
Фото: предоставлено пресс-службой правительства России

Новым главой Минтранса РФ стал Дмитрий Ядров из Росавиации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

На этом посту он сменил Андрея Никитина, получившего повышение на должность заместителя председателя правительства РФ.

предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

Ранее 38-летний Дмитрий Ядров возглавлял Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), куда был назначен в сентябре 2023 года. Новое назначение он получил после предложения премьер-министра Михаила Мишустина.

Зульфат Шафигуллин

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