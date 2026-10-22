Новым главой Минтранса РФ стал Дмитрий Ядров из Росавиации
На этом посту он сменил Андрея Никитина
Новым главой Минтранса РФ стал Дмитрий Ядров из Росавиации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
На этом посту он сменил Андрея Никитина, получившего повышение на должность заместителя председателя правительства РФ.
Ранее 38-летний Дмитрий Ядров возглавлял Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), куда был назначен в сентябре 2023 года. Новое назначение он получил после предложения премьер-министра Михаила Мишустина.
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