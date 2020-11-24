Обвинение потребовало посадить экс-главу Марий Эл Маркелова на 17 лет

На суде по делу бывшего руководителя Республики Марий Эл Леонида Маркелова гособвинение потребовало отправить его в колонию на 17 лет. Также прокуратура просит запретить ему на три года занимать руководящие должности.

«Маркелов высказывал замечания на слова гособвинителя, суд посчитал это неуважением и удалил его из зала суда до последнего слова», — передает «Интерфакс» слова адвоката экс-главы республики Елены Вяткиной.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архив)

Напомним, Маркелову вменяется ряд коррупционных преступлений, среди которых взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями. Также его обвиняют в незаконном приобретении оружия.

По версии следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

На прошлой неделе суд арестовал принадлежавший Маркелову развлекательный центр в Йошкар-Оле, оцениваемый в 111 млн рублей.