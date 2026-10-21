Перевозчикам Челнов планируют выделить 183 млн рублей в качестве субсидий

Деньгами компенсируют недополученные доходы в течение трех последних месяцев

Фото: Сергей Козлов

Из бюджета Набережных Челнов планируют выделить субсидии в размере 183,5 млн рублей для перевозчиков, чтобы компенсировать им недополученные доходы за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Речь идет про общественный транспорт, в том числе электрический. Данный проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, для получения субсидии перевозчик должен подать соответствующую заявку в систему «Электронный бюджет».

При этом получатель материальной поддержки не должен являться иностранным юрлицом, экстремистом и террористом, иноагентом. Также у него не должно быть никаких задолженностей перед горбюджетом.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшими налоговыми начислениями на люксовые авто.

Никита Егоров