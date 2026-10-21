Роспотребнадзор: искусственное завышение цен на маркетплейсах незаконно

По статье 10 закона о защите прав потребителей продавец обязан своевременно предоставлять покупателю достоверную и полную информацию о товарах и услугах

Фото: Нафиса Миннехузина

Искусственное завышение цен и мнимые скидки на маркетплейсах нарушают закон «О защите прав потребителей». Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анна Нефедова.

— Мнимые скидки: цена перед акцией искусственно завышается, затем занижается до прежнего уровня. Или искусственно завышена старая цена, которая никогда не действовала. Товар фактически не подешевел, но за счет завышения старой цены покупателю показывают большую скидку. Это подпадает под статью 10 закона о защите прав потребителей — предоставление недостоверной информации, — предупредила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По статье 10 продавец обязан своевременно предоставлять покупателю достоверную и полную информацию о товарах и услугах. Если информация неполная или недостоверная, потребитель вправе потребовать расторжения договора и возврата денег, полного возмещения убытков, обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или подать иск в суд.

Ранее сообщалось, что Роскачество выявило новую схему мошенничества с маркетплейсами. Злоумышленники создают фейковые онлайн-магазины с огромными скидками — до 70—90% — под предлогами «ликвидации склада» или ситуации, когда «сотрудник выносит товар по своим каналам».

Алсу Сабирзанова