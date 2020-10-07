Морозов Олег Викторович

Общая информация

Родился 05 ноября 1953 в Казани.

Образование

1976 г. окончил Историко-филологический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина

Окончил аспирантуру КГУ по специальности «политолог».

Владеет немецким языком.

Трудовая деятельность

1976-1986 гг. — преподаватель, доцент кафедры политологии КГУ.

1986-1989 гг. — заведующий отделом Татарского обкома КПСС, депутат Верховного Совета ТАССР.

1989-1991 гг. — инструктор, референт, помощник секретаря ЦК КПСС.

1991-1992 гг. — советник Международной академии книги и книжного искусства.

1992-1993 гг. — заместитель генерального директора АО «Биотехнология».

1993-1995 гг. — депутат Государственной думы ФС РФ 1-го созыва, заместитель председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике.

1995-1999 гг. — депутат Государственной думы ФС РФ 2-го созыва, председатель депутатской группы «Российские регионы».

1999-2003 гг. — депутат Государственной думы ФС РФ 3-го созыва, председатель депутатской группы «Регионы России», руководитель депутатской группы по связям с ФРГ, член комитета по делам федерации и региональной политике, член межпарламентской группы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

2003-2007 гг. — депутат Государственной думы ФС РФ 4-го созыва, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», заместитель председателя Госдумы, член комитета Госдумы по образованию и науке, сопредседатель комитета парламентского сотрудничества «Россия-Европейский союз» (КПС).

2007-2011 гг. — депутат Государственной думы РФ 5 созыва.

2011-2012 гг. — депутат Государственной думы РФ 6 созыва, вице-спикер Государственной думы РФ.

2012-2015 гг. — руководитель Управления Президента РФ по внутренней политике.

C августа 2012 г. — секретарь Высшего совета по местному самоуправлению.

2015-2020 гг. — член совета Федерации Федерального Собрания РФ — Представитель Татарстана.

С 23 сентября 2020 г. — депутат Государственной Думы седьмого созыва.

Награды и звания

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени (2003 г.) и третьей степени (2008 г.), медалями «В память 850-летия Москвы», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетной грамотой Правительства РФ, двумя благодарностями от президента РФ, орденом Почета (2012 г.), орденом Александра Невского (2019 г.).

Почетный гражданин г. Казани (2009 г.).

Лауреат конкурса союза журналистов РТ «Хрустальное перо».

Кандидат философских наук.

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