АНО ВО Университет Иннополис

Общая информация

Университет Иннополис — российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис в Республике Татарстан.

Организация была основана в 2012 году в Казани. С сентября 2015 года кампус университета был открыт в городе Иннополис.

Основная специализация — образование, исследования и разработки в области информационных технологий и робототехники.

Руководитель — Семенихин Кирилл Владимирович.

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