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АНО ВО Университет Иннополис

Образование и наука
АНО ВО Университет Иннополис
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Университет Иннополис — российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис в Республике Татарстан.

Организация была основана в 2012 году в Казани. С сентября 2015 года кампус университета был открыт в городе Иннополис.

Основная специализация — образование, исследования и разработки в области информационных технологий и робототехники.

Руководитель — Семенихин Кирилл Владимирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Иннополис
  • Адрес: 420500, ул Университетская, 1
  • Телефон: (843) 203-92-53
  • Email: university@innopolis.ru
  • Сайт: https://innopolis.university/

Дата последнего обновления: 06.10.2020

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