АНО ВО Университет Иннополис
Общая информация
Университет Иннополис — российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис в Республике Татарстан.
Организация была основана в 2012 году в Казани. С сентября 2015 года кампус университета был открыт в городе Иннополис.
Основная специализация — образование, исследования и разработки в области информационных технологий и робототехники.
Руководитель — Семенихин Кирилл Владимирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Иннополис
- Адрес: 420500, ул Университетская, 1
- Телефон: (843) 203-92-53
- Email: university@innopolis.ru
- Сайт: https://innopolis.university/
Дата последнего обновления: 06.10.2020