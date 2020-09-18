Кандидатура Алексея Песошина внесена на пост премьер-министра Татарстана, комитеты Госсовета ее одобрили

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов предложил депутатам Госсовета РТ на должность премьер-министра республики кандидатуру Алексея Песошина, возглавляющего правительство региона. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени», находящийся в парламенте.

В эти минуты одобрить или отклонить предложенную президентом кандидатуру должны парламентарии из четырех комитетов Госсовета — по жилищной политике и инфраструктурному развитию; по законности и правопорядку; по социальной политике; по бюджету, налогам и финансам. Также татарстанские депутаты согласуют заместителей премьер-министра.

«Мне оказано высокое доверие президентом Миннихановым. На прошлой неделе был внесен проект консолидированного бюджета. В нем были сказаны все планы. Добавить мне нечего», — отметил Песошин на заседании комитетов.

В итоге его кандидатуру на пост премьер-министра поддержали единогласно.

Алексей Песошин возглавил правительство Татарстана в апреле 2017 года, сменив Ильдара Халикова.

Напомним, 13 апреля Рустама Минниханова переизбрали президентом Татарстана. Сегодня в Казани прошла его инаугурация. Кабинет министров РТ сложил полномочия.