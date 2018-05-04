Гафаров Шамиль Хамитович

Общая информация

Родился 11 мая 1969 года в с. Апастово Апастовского района ТАССР.

Образование:

1992 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «финансы и кредит» )

Трудовая деятельность:



В 1987 — 1989 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1992 — 1997 гг. — ревизор-инспектор первой категории, ведущий инспектор, главный ревизор-инспектор, начальник сектора отдела финансирования сельского хозяйства и продовольствия Министерства финансов РТ.

В 1997 — 1998 гг. — помощник министра финансов РТ.

В 1998 — 2005 гг. — помощник премьер-министра РТ.

В 2005 — 2010 гг. — руководитель аппарата Кабинета Министров РТ.

С 2010 г. — заместитель премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ.

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