Рустам Минниханов: «Мы нацелены на создание условий для раскрытия потенциала каждого человека»

«Декада созиданий»



В ГБКЗ им. Сайдашева сегодня состоялась церемония вступления в должность президента Татарстана Рустама Минниханова. В начале инаугурации Фарид Мухаметшин поприветствовал гостей.

В президиуме находились вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, вице-премьер РТ Алексей Песошин, первый президент РТ Минтимер Шаймиев. В зале также собрались сенаторы Совфеда, депутаты Госдумы РФ, Госсовета РТ, руководители муниципальных образований, предприятий, представители общественности, ветераны республики. Еще до начала заседания некоторые из них поделились мнениями о грядущей новой «пятилетке» под руководством Минниханова.

— Президент никогда не стоит на месте. Он все время в движении. Всех за собой тащит. Помню времена, когда нам раздавали первые «айпады», чтобы мы начинали на них работать. Конечно, его устремление к цифровой экономике, его стремление сделать общественные пространства — потрясающее. И, конечно, работа по сохранению национального языка, национальной культуры и национального образования, развитие образовательных комплексов, — очень много задач, которые стоят перед президентом. Вызовы серьезные: и глобализация, и экономика — думаю, что с его энергией, его характером это все преодолимо, — поделился депутат Госсовета Татарстана, генеральный директор телекомпании ТНВ Ильшат Аминов.

— Безусловно, одно из главных направлений развития в республике на ближайшие годы — социальный вектор, повышать качественный уровень наших граждан. Этот тренд существует всегда в регионе. Это адресная защита: и детсады, образование, здравоохранение, ЖКХ. Вопросов много, другое дело, как мы к этому относимся. И здесь присутствует важная составляющая — это доверие к Рустаму Нургалиевичу, нашему президенту, который уже не первый срок. Важны и преемственность традиций, позиций, ценностей, даже ценностей в экономике. Думаю, это дает импульс: когда ты в экономику вкладываешь, отдача происходит в социальной сфере. Эта связка должна работать. А здесь (в Татарстане, — прим. ред.) есть это понимание у руководства, у команды президента. Мы все смотрим с оптимизмом в будущее, — сказал депутат Госсовета республики Артур Абдульзянов.

Спустя 100 лет после избрания первых органов Совнаркома в Татарстане в очередной раз прошли всенародные выборы главы республики, а также выборы в представительные органы муниципальной власти, напомнил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он сказал, что большинство татарстанцев проголосовали за преемственность под руководством Рустама Минниханова, продемонстрировали высокое доверие к действующей команде. По словам Мухаметшина, 10 лет президентства Рустама Минниханова «можно обозначить декадой созиданий», а Татарстан он назвал территорией, устремленной в будущее, которая сохраняет национальную идентичность, язык татарского народа.

В президиуме находились вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, вице-премьер РТ Алексей Песошин, первый президент РТ Минтимер Шаймиев. Фото tatarstan.ru

В зал внесли Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан, а также штандарт президента РТ, и Рустам Минниханов принес присягу на верность народу республики и ее Конституции. После этого Фарид Мухаметшин объявил, что избранный президент Татарстана вступил в должность. Спикер Госсовета РТ зачитал телеграммы от председателя Совфеда Валентины Матвиенко, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, супруги первого президента России Наины Ельциной, а также руководителей Туркменистана, Азербайджана, Турции, кроме того, передал слова поддержки татарстанцев.



Фарид Мухаметшин: «Десять лет предыдущего президентства Рустама Нургалиевича можно емко обозначить как «декаду созидания»

«Не ради «спасибо»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, поздравляя Рустама Минниханова, сначала зачитал сообщение от председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Многие годы вы успешно возглавляете республику, пользуетесь уважением ее жителей. Яркий пример — доверие людей, которые поддержали вас на выборах. Благодаря вашему профессионализму, ответственности, энергии Татарстан динамично развивается, занимает ведущие позиции по многим социально-экономическим показателям и уровню инвестиционной привлекательности. Здесь действуют особые экономические зоны «Алабуга», «Иннополис», территории опережающего социально-экономического развития. Реализуются крупные проекты в нефтеперерабатывающем, нефтехимическом комплексах, автомобилестроении. Особое внимание вы уделяете развитию информационных технологий, науке и образованию, культуре и спорту… Уверен, вы не остановитесь на достигнутом, будете и впредь упорно трудиться, укрепляя экономический и научный потенциал региона, его туристическую привлекательность», — сообщил премьер в своем поздравлении.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, поздравляя Рустама Минниханова, сначала зачитал сообщение от председателя правительства РФ Михаила Мишустина

После этого Марат Хуснуллин сказал президенту Татарстана «несколько слов от себя»:

— 10 лет работал под вашим непосредственным руководством. Хорошо знаю, как вы умеете организовывать работу, хорошо знаю, как вы любите работу. Будучи мотором, двигателем развития республики, при этом умеете сохранять свои человеческие качества, порядочность и доброе отношение и уважение к людям. Благодаря таким регионам, как Татарстан, идет основной прогресс в развитии нашей страны. Хочу на этой работе пожелать самого главного — здоровья и терпения.

Вице-премьер России вспомнил, как сам начинал работать на государственной должности, и было тяжело.

— Мне сказали: «Знаешь, Марат, за нашу работу, скорее всего, «спасибо» не скажут. Но мы должны понимать, что, работая на государственной работе, мы делаем важную работу, и мы это делаем не ради «спасибо». Хочу сказать, что вы в своей работе действительно смогли достигнуть такого положения в республике, что жители вам говорят «спасибо» как раз за вашу работу. За этими словами стоит колоссальная работа ваша и вашей команды, всех жителей республики, — подчеркнул Хуснуллин.

Марат Хуснуллин: «Хорошо знаю, как вы умеете организовывать работу, хорошо знаю, как вы любите работу. Будучи мотором, двигателем развития республики, при этом умеете сохранять свои человеческие качества, порядочность и доброе отношение и уважение к людям»

Приветствуя вновь избранного президента республики, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев отметил, что экономические, культурные, спортивные успехи Татарстана сегодня известны далеко за его пределами.

Урожай — главная победа

Под бурные овации вышел и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

— Ваша убедительная победа на президентских выборах на третий срок — это прежде всего признание вашей уверенной, результативной работы за эти годы на благо нашей республики, — отметил Минтимер Шаймиев оказанное населением доверие.

Минтимер Шаймиев подчеркнул, что для удержания высокой планки развития нужны немалые усилия и умения всех татарстанцев

Он подчеркнул, что для удержания высокой планки развития нужны немалые усилия и умения всех татарстанцев. По мнению Минтимера Шариповича, предвыборный лозунг «Верность традициям, уверенность в будущем» «требует разработки и реализации развернутого плана мероприятий», нужно обратить особое внимание на современное школьное образование и воспитание детей — «для этих целей необходимо привлечь широкую общественность, Всемирный конгресс татар, религиозные конфессии».

Минтимер Шаймиев: «Ваша убедительная победа на президентских выборах на третий срок — это прежде всего признание вашей уверенной, результативной работы за эти годы на благо нашей республики»

А еще первый президент Татарстана поздравил тружеников села с текущим результатом — рекордно высоким урожаем зерновых — 35 центнеров с га. По республике ожидается более 5,5 млн тонн зерна. «Не это ли победа»?!» — порадовался Шаймиев.

«Ручки подрагивали, коленки подгибались»

От имени промышленников всей республики выступил генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Он отметил, что за десятилетие не только сохранили, но и приумножили потенциал республики. Доля несырьевой обрабатывающей промышленности в общем объеме достигла 70%. Несырьевой экспорт вырос в два раза.

— Уникальный инвестиционный климат, который у нас в республике сформировался благодаря вашему огромному личному авторитету, создал настолько благоприятную деловую среду для отечественных промышленников и для наших конкурентов, мировых партнеров, — обратился Маганов к вступившему в должность руководителю Татарстана.

От имени промышленников всей республики выступил генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов

Глава «Татнефти» проанализировал деятельность последних лет в нефтепереработке.

— Вспоминаю, как принималось решение о создании новой нефтепереработки в Татарстане. У нас ручки подрагивали, коленки подгибались. Но вы как настоящий лидер встали во главе и вели команду вперед, и сегодня имеем колоссальный завод. Недавно удвоили там нефтепереработку. И все это достигнуто благодаря общим усилиям татарстанцев. Уверен, что намеченные цели будут достигнуты, и мы с коллегами запустим новый, не менее амбициозный проект в переработке, федерального масштаба. При этом мы всегда видим, что главное достояние нашей республики — это люди. И благополучие, создание комфортной среды для их жизни также является одной из ключевых задач. Вы постоянно к чему-то нас призываете, и мы понимаем вас и будем стараться быть вашими помощниками, — пообещал Рустаму Минниханову Наиль Маганов.

Наиль Маганов: «Вспоминаю, как принималось решение о создании новой нефтепереработки в Татарстане. У нас ручки подрагивали, коленки подгибались. Но вы как настоящий лидер встали во главе и вели команду вперед, и сегодня имеем колоссальный завод»

«Пять лет — как неделя»

От имени глав городов республики Рустама Минниханова поздравил мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, очередные «наши пять лет совместной работы пролетели как неделя, насыщенная трудовая, созидательная, удачная». Татарстан выполнил и перевыполнил план пятилетки, и это заслуга всего трудового народа под руководством Минниханова, считает глава Казани.

Он перечислил, сколько мероприятий повидала столица республики за последние 10 лет, сколько встретила гостей из разных стран.

— Коллеги от Камчатки до Калининграда, от Астрахани до Мурманска нам по-хорошему завидуют и приезжают учиться. В нашей республике создаются условия для комфортной жизни, работы, учебы, отдыха, — заметил Метшин.

Он подчеркнул, что во время самоизоляции команда под руководством Минниханова прошла серьезную проверку на прочность, удалось выстоять, поддержать промышленные предприятия, предпринимателей, врачей, учителей, тех, кто оказался в трудной ситуации.

— Дайте мне что-то сказать от души, не по написанному, — отошел от заготовок мэр Казани. — 20 лет назад в муниципалитетах мы мечтать не могли, что придем в каждый двор, дом, детский сад, в каждую школу и скажем, когда отремонтируют объекты. Эти 10 лет были золотыми для Татарстана под вашим руководством. Мы провели не просто мировые события, коренным образом изменили нашу жизнь, — добавил Метшин, обращаясь к Минниханову.

Ильсур Метшин подчеркнул, что во время самоизоляции команда под руководством Минниханова прошла серьезную проверку на прочность, удалось выстоять, поддержать промышленные предприятия, предпринимателей, врачей, учителей, тех, кто оказался в трудной ситуации

Ильсур Метшин: «20 лет назад в муниципалитетах мы мечтать не могли, что придем в каждый двор, дом, детский сад, в каждую школу и скажем, когда отремонтируют объекты. Эти 10 лет были золотыми для Татарстана под вашим руководством»

— Хочу сказать как мэр столицы: нет второго мэра, который мог бы сказать, что его столицу так поддерживает руководитель субъекта, — заключил глава Казани.

От артистов, людей искусства Рустама Минниханова приветствовал народный артист РСФСР и ТАССР Ринат Тазетдинов, а от молодежи выступила студентка университета Иннополис Руфима Талаева.

Экономика — опора продолжительности жизни

В заключение церемонии ответное слово держал вступивший в должность президент Татарстана. Он поблагодарил всех татарстанцев за доверие, пообещал, что предложения и пожелания, которые прозвучали перед выборами президента и в муниципалитеты, будут учтены. Кроме того, Рустам Минниханов выразил признательность за поддержку президенту России Путину, а также федеральному правительству — за внимание к республиканским инициативам.

— Принимая выбор татарстанцев, полностью осознаю свою ответственность за судьбу республики перед каждым жителем, перед будущим поколением… Наше видение будущего отражено в социально-экономическом развитии Татарстана до 2030 года… Мы нацелены на создание условий для раскрытия потенциала каждого человека. Благодаря принимаемым мерам растут главные показатели эффективности нашей работы — продолжительность жизни — она уже превысила 75 лет, — отметил руководитель республики.

Рустам Минниханов: «Впереди у нас большая кропотливая совместная работа, от этого зависит, как будет развиваться республика в ближайшие пять лет, насколько комфортно будет в ней жить. Хочу пожелать всем нам на этом пути успехов»

— Наша опора — экономика, мы уделяем большое внимание ее диверсификации, внедрению современных технологий, созданию инвестиционно привлекательного климата. За последние 10 лет валовой региональный продукт Татарстана вырос более чем на четверть, — обратил внимание Рустам Минниханов.

Он сообщил, что основные направления развития Татарстана будут представлены в ближайшее время в послании к Госсовету РТ.

«Впереди у нас большая кропотливая совместная работа, от этого зависит, как будет развиваться республика в ближайшие пять лет, насколько комфортно будет в ней жить. Хочу пожелать всем нам на этом пути успехов», — подытожил церемонию инаугурации вновь избранный президент Татарстана.

Екатерина Аблаева, фото и видео tatarstan.ru