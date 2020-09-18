Ленар Сафин назначен сенатором от Татарстана

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин стал сенатором от республики в Совете Федерации. Об этом сегодня сообщили на 13-м заседании Госсовета РТ шестого созыва.

Сафин возглавлял ведомство с 22 апреля 2010 года.

Напомним, что кандидатуру министра для наделения полномочиями члена Совфеда представил в июле президент Татарстана Рустам Минниханов. На место в верхней палате парламента России также претендовали экс-глава министерства образования и науки РТ Рафис Бурганов и замруководителя аппарата президента РТ — руководитель департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.



