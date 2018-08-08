Шагивалеев Тимур Наилевич
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
1999 г. — Московский государственный институт международный отношений МИД РФ. Бакалавр (дипломатия), магистр международного права.
Трудовая деятельность:
1998 — 1999 гг. — помощник руководителя представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Республике Корея.
1999 — 2001 гг. — менеджер в представительстве южнокорейской корпорации «Hyosung» в Москве.
2001 — 2005 гг. — помощник премьер-министра РТ по внешнеэкономической деятельности.
2005 — 2006 гг. — советник премьер-министра РТ по вопросам привлечения иностранных инвестиций.
2006 — 2008 гг. — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по РТ (Управления РосОЭЗ по РТ).
2006 — 2008 гг. — председатель Совета директоров ОАО «ОЭЗ ППТ „Алабуга“.
2008 — 2011 гг. — председатель Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ.
С 2011 г. — генеральный директор ОАО «ОЭЗ ППТ „Алабуга".
Член Совета директоров ОАО „Татнефтехиминвест-холдинг"
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: 423600, РТ, г. Елабуга, территория ОЭЗ "Алабуга", ул. Ш-2, корпус 4/1
- Телефон: +7(85557) 5-90-01
- Email: post@sezalabuga.ru
Дата последнего обновления: 08.08.2018