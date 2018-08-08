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Шагивалеев Тимур Наилевич

Промышленность
Шагивалеев Тимур Наилевич Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

1999 г. — Московский государственный институт международный отношений МИД РФ. Бакалавр (дипломатия), магистр международного права.

Трудовая деятельность:

1998 — 1999 гг. — помощник руководителя представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Республике Корея.

1999 — 2001 гг. — менеджер в представительстве южнокорейской корпорации «Hyosung» в Москве.

2001 — 2005 гг. — помощник премьер-министра РТ по внешнеэкономической деятельности.

2005 — 2006 гг. — советник премьер-министра РТ по вопросам привлечения иностранных инвестиций.

2006 — 2008 гг. — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по РТ (Управления РосОЭЗ по РТ).

2006 — 2008 гг. — председатель Совета директоров ОАО «ОЭЗ ППТ „Алабуга“.

2008 — 2011 гг. — председатель Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ.

С 2011 г. — генеральный директор ОАО «ОЭЗ ППТ „Алабуга".

Член Совета директоров ОАО „Татнефтехиминвест-холдинг"

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Елабуга
  • Адрес: 423600, РТ, г. Елабуга, территория ОЭЗ "Алабуга", ул. Ш-2, корпус 4/1
  • Телефон: +7(85557) 5-90-01
  • Email: post@sezalabuga.ru

Дата последнего обновления: 08.08.2018

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