Топ-100 элит Башкирии: «свои люди» Хабирова, фактор Куштау и укрепившиеся siloviki

Исследование «Реального времени»: кто управляет Республикой Башкортостан

Скандал с шиханом Куштау и пандемия коронавируса внесли свои коррективы в политический расклад сил в Башкортостане. При этом по-прежнему самым влиятельным в рейтинге остается Радий Хабиров, а среди женщин эту позицию заняла его супруга. В то же время заметно подросли «акции» представителей правоохранительных органов. «Реальное время» совместно с экспертами подготовило новый обзор административной и деловой элиты Башкортостана. Кто усилил позиции за прошедший год, кто сдал, а кто и вовсе вылетел из топ-100 — в нашем исследовании.

Неспокойная Башкирия

«Реальное время» продолжает анализировать процессы расстановки сил внутри элит регионов Поволжья. Сегодня интернет-газета представляет очередной рейтинг самых влиятельных людей Башкортостана. В подготовке исследования приняли участие политологи, экономисты, руководители ведущих региональных изданий, известные журналисты, освещающие уфимскую политическую «кухню», общественные деятели, бизнесмены, чиновники и депутаты — всего 25 экспертов с различными политическими взглядами и бэкграундом. Всем им было предложено оценить каждого из списка по 10-балльной шкале (от 0 до 10) по степени их влияния на политику, экономику и общественную жизнь республики.

Сравнивая с январской «золотой сотней», можно заметить, что появилось несколько новичков, кто-то нарастил политический вес, а кто-то опустился в списке или вылетел из «хит-парада». За это время произошло несколько событий как внутри Башкирии, так и на федеральном уровне, прямо отразившихся на повестке в регионе. Вспомним некоторые из них.

Борьба за шихан Куштау достигла острой фазы в августе. Фото vk.com/saveshihan

Борьба за шихан Куштау, которая продолжалась не первый год, достигла острой фазы в августе, когда защитников горы начали разгонять ЧОПовцами, «титушками», бойцами Росгвардии и ОМОНа. Однако настойчивость протестующих и подключение к конфликту федеральных властей заставила региональную верхушку сменить риторику на 180 градусов. После разноса Путина бенефициаров «Башкирской содовой компании» начались проверки правоохранителей БСК.

Другим вызовом для республики и ее жителей стала пандемия коронавируса. Все наблюдали введение режима самоизоляции с вытекающими ограничениями и постепенное их ослабление, новые цифры по зараженным Covid-19, скандал в Республиканской клинической больнице им. Куватова, связанный с действиями главврача, строительство инфекционного госпиталя в Уфимском районе и остановки «Антиковидная».

Кроме того, продолжались другие экологические протесты. Особенно заметными стали выступления активистов в Абзелиловском районе за сохранение хребта Крыктытау близ хутора Салават-совхоз, где «Русская медная компания» Игоря Алтушкина намерена добывать медную руду. Не утихают протесты в Уфе. Жители дома по ул. Ш. Руставели, 5 не хотят строительства рядом 34-этажки, устраивают различные акции и обивают пороги Белого дома. Добиваются своих «квадратов» и дольщики ЖК «Миловский парк». Бурные споры происходили на обсуждении генплана Уфы.

Недовольство татарской общественности вызвал «северо-западный диалект башкирского языка». Фото ilishkultura.ru

Не остались равнодушными как в Башкирии, так и в Москве к запрету «Башкорта»: организацию признали экстремистской, продолжаются преследования бывшего активиста Фаиля Алчинова (Алсынова). А оппозиционера Айрата Дильмухаметова приговорили к 9 годам лишения свободы. Претензии общественницы Рамили Саитовой к армянам и последующие 10 суток ареста продолжают обсуждать до сих пор.

«Холивары» между татарами и башкирами разгорелись и после проведения «Башкирского диктанта». Недовольство татарской общественности вызвал «северо-западный диалект башкирского языка».

Падение цены на нефть на мировом рынке тоже не прошло незаметно. В немалой степени бюджет республики формируется за счет «Башнефти», добывающей и перерабатывающей «черное золото». Кроме того, прошло голосование по поправкам в Конституцию, вновь начали вспоминать осужденного экс-сенатора Игоря Изместьева, в Госкомитете РБ по предпринимательству прошли обыски… Промежуток времени небольшой, зато столько событий.

Топ-100 административной и деловой элиты Башкортостана за сентябрь 2020 года

Место Персона Итог Предыдущее место 1 Хабиров Радий Фаритович – глава Республики Башкортостан 225 1 2 Назаров Андрей Геннадьевич – первый заместитель премьер-министра Правительства РБ 199 3 3 Сидякин Александр Геннадьевич – руководитель Администрации главы РБ 183 2 4 Серышев Юрий Валентинович – начальник УФСБ по РБ 177 6 5 Баширов Ринат Рашитович – первый заместитель руководителя Администрации главы РБ 165 5 6 Мурзагулов Ростислав Рафкатович – председатель совета директоров ФК «Уфа», председатель совета директоров АО «Башинформ» 160 4 7 Деев Роман Викторович – министр внутренних дел по РБ 156 7 8 Ведерников Владимир Викторович – прокурор РБ 155 new 9 Чернятьев Денис Николаевич – руководитель СУ Следственного комитета РФ по РБ 149 16 10 Хабирова (Аветисян) Каринэ Владимировна – супруга главы РБ 146 10 11 Забелин Максим Васильевич – министр здравоохранения РБ 145 20 12 Ахмадинуров Рустем Маратович – заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая РБ, руководитель исполкома БРО «Единой России» 142 11 13-15 Кильсенбаев Урал Тагирович – заместитель руководителя Администрации главы РБ по внутренней политике 141 12 Прочаковская Елена Анатольевна – начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям 141 8 Каримов Тимербулат Олегович – председатель совета г. Плес (Ивановская область), предприниматель 141 21 16 Татриев Хасан Курейшевич – президент и председатель правления ПАО «Башнефть» 138 14-15 17 Фазрахманов Ильшат Ильдусович – заместитель премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства РБ 137 13 18 Толкачев Константин Борисович – председатель Государственного Собрания — Курултая РБ 135 18-19 19 Мустафин Ульфат Мансурович – глава администрации ГО г. Уфы 134 9 20 Тажитдинов Илшат Азаматович – первый заместитель премьер-министра Правительства РБ — руководитель аппарата Правительства РБ 133 14-15 21 Игтисамова Лира Закуановна – министр финансов РБ 132 31-33 22-23 Абдрахимов Раиф Рамазанович – заместитель премьер-министра Правительства РБ 130 25-26 Латыпова Земфира Узбековна – председатель Верховного суда РБ 130 23 24 Бадранов Азат Шамилевич – заместитель премьер-министра Правительства РБ 127 34 25 Макаренко Илона Анатольевна – председатель ЦИК РБ 126 30 26 Полянская Наталья Юрьевна – министр земельных и имущественных отношений РБ 125 new 27 Муратов Рустам Хамитович – заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ 124 31-33 28 Семивеличенко Евгений Александрович – управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО», депутат Госсобрания – Курултая РБ 123 51-54 29 Беляев Борис Владимирович – заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр жилищно-коммунального хозяйства РБ 121 29 30-31 Иванова Ленара Хакимовна – заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ 118 17 Вахитов Марат Мусаевич – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РБ 118 35-36 32-33 Арсёнов Игорь Геннадьевич – председатель Арбитражного суда РБ 117 41 Таджуддин Талгат Сафич – верховный муфтий, председатель ЦДУМ России 117 31-33 34-35 Ахметвалеев Искандер Рауфович – заместитель руководителя Администрации главы РБ 114 35-36 Качкаев Павел Рюрикович – депутат Госдумы РФ, председатель президиума Собора русских Башкортостана 114 25-26 36-38 Рахимов Муртаза Губайдуллович – первый президент РБ, председатель совета благотворительного фонда «Урал» 113 22 Марзаев Алан Викторович – председатель Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству 113 new Хомяков Андрей Николаевич – руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по РБ 113 51-54 39-40 Сагитов Ирек Хайривариевич – заместитель премьер-министра Правительства РБ 112 51-54 Шагимуратов Константин Нилович – председатель Контрольно-счетной палаты РБ 112 27 41 Гумерова Лилия Салаватовна – член Совета Федерации от РБ, председатель Федеральной национально-культурной автономии башкир 111 37-40 42 Валеев Шамиль Римзилевич – руководитель аппарата Общественной палаты РБ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в РБ 107 37-40 43-46 Хажин Айбулат Вакилович – министр образования РБ 106 44-48 Ребров Роман Сергеевич – управляющий делами главы РБ 106 61-63 Симандуев Роман Давидович – полномочный представитель РБ при президенте РФ – заместитель премьер-министра Правительства РБ 106 95-100 Пашкова Татьяна Валерьевна – начальник секретариата главы РБ 106 44-48 47-49 Искандаров Урал Салаватович – министр природопользования и экологии РБ 105 new Аиткулова Эльвира Ринатовна – заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая РБ, руководитель общественной приемной «Единой России» в РБ 105 28 Закомалдин Михаил Иванович – главный федеральный инспектор по РБ 105 37-40 50 Никон (Васюков) – митрополит, настоятель Башкортостанской митрополии 104 44-48 51-52 Ягафаров Фанур Мухарямович – заместитель премьер-министра Правительства РБ 103 37-40 Павлов Валентин Николаевич – ректор БГМУ, председатель правления Собора русских Башкортостана 103 69-72 53-57 Павлова Наталья Андреевна – редактор «Коммерсантъ» в Башкортостане 102 51-54 Рахимова Рауфа Гареевна – редакционный директор ProUfu.ru и газеты Bonus 102 55-56 Ульчев Максим Владимирович – руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ 102 new Ишмухаметов Рустам Рифатович – заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая РБ, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании РБ 102 18-19 Шарипов Шамиль Гусманович – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа», депутат Госсобрания – Курултая РБ 102 50 58-60 Шельдяев Александр Николаевич – министр промышленности и энергетики РБ 101 73-75 Степанов Евгений Георгиевич – руководитель Управления Роспотребнадора по РБ, главный государственный врач по РБ 101 81-87 Биргалин Айнур Азаматович – муфтий, председатель ДУМ РБ 101 68 61-63 Латыпов Марат Раисович – начальник ГУ МЧС России по РБ 100 61-63 Мавлияров Хамит Давлетярович – экс-заместитель министра строительства и ЖКХ РФ 100 95-100 Каримов Айрат Азатович – генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават», депутат Госсобрания – Курултая РБ 100 80 64-67 Ялалов Ирек Ишмухаметович – член Совета Федерации от РБ 98 43 Фарвазов Урал Нурович – начальник контрольного управления главы РБ 98 new Марданшин Рафаэль Мирхатимович – депутат Госдумы РФ 98 81-87 Нугуманов Рауф Самигуллович – генеральный директор АО «Башспирт» 98 95-100 68-70 Разумикин Геннадий Валентинович – министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан 97 88-94 Гумеров Фарит Рифович – председатель Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям 97 69-72 Байгускаров Зариф Закирович – депутат Госдумы РФ 97 59-60 71-72 Галин Азат Ансарович – начальник государственно-правового управления РБ 96 69-72 Хамитов Расих Агзамович – советник главы РБ по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности 96 new 73 Салихов Азамат Рафаэлевич – директор ГТРК «Башкортостан» (филиал ВГТРК) 95 57-58 74-77 Сарапулова Ольга Владимировна – советник главы РБ по вопросам развития общественного пространства и городской среды 94 new Асадуллин Флюр Минзагитович – уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ 94 76-79 Хакимов Тимур Артурович – президент Торгово-промышленной палаты РБ 94 64-65 Валиев Артем Валерьевич – глава объединенной редакции АО «Башинформ» 94 61-63 78-81 Шафикова Амина Ивниевна – министр культуры РБ 93 44-48 Хабибов Руслан Тагирович – министр молодежной политики и спорта РБ 93 88-94 Махмутов Ильнур Анварович – руководитель Управления ФССП по РБ, главный судебный пристав РБ 93 76-79 Лукманов Альберт Рауфович – генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (управляющей компании ПАО «Газпром газораспреление Уфа»), депутат Госсобрания-Курултая РБ 93 new 82-83 Сарбаев Раиль Салихович – генеральный директор АО «Корпорация развития Башкортостана» 92 55-56 Лариошкин Виктор Анатольевич – генеральный директор ООО «Башкирская генерирующая компания» 92 new 84-85 Нафиков Салават Тагирович – – председатель Государственного комитета РБ по туризму 91 66-67 Ахмадуллин Марат Фидаевич – председатель Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре 91 81-87 86-88 Бойцова Римма Юрьевна – председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству 90 49 Барабаш Владимир Валериевич – председатель Совета при главе РБ по правам человека и развитию института гражданского общества 90 new Зарафутдинов Рустам Ришатович – директор ГУП ТРК «Башкортостан» 90 57-58 89-93 Спеле Владимир Иванович – председатель Государственного комитета РБ по делам юстиции 89 new Гусев Алексей Николевич – председатель Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей 89 new Кашапов Марат Данилович – председатель Национального банка РБ 89 88-94 Кричевский Дан – главный раввин Башкортостана 89 new Новиков Сергей Владимирович – ректор УГАТУ 89 new 94-95 Баулин Олег Александрович – ректор УГНТУ 88 new Травкин Андрей Анатольевич – генеральный директор ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» 88 new 96 Шафиков Ильдар Маратович – председатель Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору 87 76-79 97-98 Баталова Рима Акбердиновна – депутат Госдумы РФ 86 95-100 Ющенко Александр Андреевич – депутат Госдумы РФ 86 new 99-100 Коземаслов Юрий Александрович – начальник управления главы РБ по взаимодействию с муниципальными образованиями 85 73-75 Давыдов Эдуард Маликович – генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» 85 new Шароватов Дмитрий Вячеславович – председатель правления – генеральный директор АО «БЭСК» (управляющей организации ООО «Башкирэнерго») 85 95-100 Клюковская Лилия Марваровна – медиаменеджер 85 81-87

«Золото» Хабирова

Все это прямо или косвенно отразилось и на имидже первого лица республики, который правит регионом почти два года. Однако, несмотря на такие потрясения, а также слухи, пробрасываемые в telegram-каналах и СМИ, о возможной отставке Радия Хабирова, он по-прежнему возглавляет топ-100.

Собственно, о промахах и достижениях Радия Хабирова «Реальное время» писало неоднократно и посвящало отдельный материал, приуроченный к годовщине его официального избрания главой Башкортостана. Кстати, на тех выборах он набрал 82%, об этом впоследствии сам не раз упоминал, за что злые языки прозвали его «Хабиров 82 процента» (другим прозвищем в соцсетях и Telegram стало «88-й элемент»).

Отметим лишь, что ситуация с шиханом Куштау пошатнула его репутацию не только в глазах жителей вверенного ему региона, но и кураторов в Кремле. Напомним, изначально, дабы не отдавать содовикам в разработку шихан Торатау, он в качестве «компромисса» предложил Куштау. Но такая альтернатива не устроила экоактивистов. Из уст Хабирова, его окружения и аффилированных с властями изданий в адрес защитников шихана сыпались многочисленные обвинения и навешивались различные ярлыки (слово «ваххабит» стало притчей во языцех). Однако недовольство нарастало и вылилось в известные столкновения.

Отчасти Хабиров смог реабилитироваться лишь после того, как приехал к протестующим на Куштау, и, полностью изменив свое мнение, обещал не трогать гору и инициировать расследование по приватизации «Башкирской содовой компании». Однако он отказался наказывать виновных в погроме на Куштау и информационных атаках на активистов (протестующие требовали уволить Азамата Абдрахманова, Ростислава Мурзагулова, Александра Сидякина, Азата Бадранова и Урала Кильсенбаева), потому что «своих не сдает». Весьма яркими оказались кадры, на которых Хабиров, еще недавно представляемый как несгибаемый супермен и брутальный мачо, теперь стоит мокрый под дождем и в окружении охранников объясняется перед протестующими.

Не прибавили ему очков ссоры с националистами (и последующее признание БОО «Башкорт» экстремистской организацией). Что касается «коронакризисного экзамена», оценки его усилий тоже разнятся. Однако на его долю пришлись и приятные вещи: масштабное празднование 100-летия БАССР, потепление отношений с Татарстаном, несмотря на хабировские шпильки в адрес Казани. В силу занимаемой должности все рычаги влияния по-прежнему остаются в его руках. Поэтому эксперты «Реального времени» поставили ему самые высокие баллы.

Эксперты отмечают его деловую хватку и лоббистские возможности на федеральном уровне. Фото pravitelstvorb.ru

Рокировка на пьедестале почета

На второе место вырвался первый заместитель премьер-министра Башкортостана Андрей Назаров. К «серебру» Андрей Геннадьевич шел долго. Еще в 2018 году он, будучи сопредседателем «Деловой России», довольствовался лишь 41-й позицией. С приходом Хабирова он уже попал в десятку (8-е место), а, став вице-премьером, добрался до «бронзы». Фактически он является премьер-министром республики. Эксперты отмечают его деловую хватку и лоббистские возможности на федеральном уровне.

Именно Назаров инспектировал строительство инфекционной больницы, которая была возведена за 55 дней. В июне он вошел в состав совета директоров «Башнефти», где представляет интересы региона. Среди недавних проектов вице-премьера — бренд «Сделано в Башкортостане» (Made in Bashkortostan), на который руководство республики возлагает большие надежды.

К слову, Назаров оказался и самым успешным в правительстве республики по доходам. До назначения на должность вице-премьера он занимался бизнесом (с ним связана ГК «Гранель»). Топовый чиновник указал доход за прошлый год в размере 35,6 млн рублей. Его супруга Назарова заработала 864 млн рублей.

Политические проекты, связи бывшего депутата Госдумы от Татарстана с соседним регионом, федеральными политиками и представителями бизнеса весьма пригождаются Хабирову. Фото bashinform.ru

Третье место занял еще один Геннадьевич — Александр Сидякин. Эксперты называют Сидякина в числе самостоятельных игроков, как Хабиров и Назаров. Ранее руководитель Администрации главы РБ располагался на второй строчке «чарта». Политические проекты, связи бывшего депутата Госдумы от Татарстана с соседним регионом, федеральными политиками и представителями бизнеса весьма пригождаются Хабирову. В мае его заслуги отметил президент России Владимир Путин.

Что могло пошатнуть его рейтинг? Экоактивисты называли Сидякина в числе тех, кто стоял за нападением на палаточный лагерь на Куштау. Впрочем, и Хабиров косвенно указал его виноватым, объяснив конфликт «недоработкой администрации».

«Горячая десятка»: siloviki, первая леди и «главный по СМИ»

В топ-10 попали четыре силовика. Все они самостоятельные фигуры, не зависящие от местных властей и напрямую подчиняющиеся Москве.

Возглавивший в 2018 году региональное управление ФСБ России Юрий Серышев, известный борьбой с коррупционерами, поднялся на две позиции и занял четвертую строчку. Его ведомство продолжает поставлять новости о раскрытии преступлений и предотвращении терактов. Однако сам генерал-лейтенант по чекистской привычке предпочитает оставаться в тени.

Возглавивший в 2018 году региональное управление ФСБ России Юрий Серышев, известный борьбой с коррупционерами, поднялся на две позиции и занял четвертую строчку. Фото nac.gov.ru

Министр внутренних дел по РБ Роман Деев сохранил за собой седьмую строчку, а руководитель СУ Следственного комитета по республике поднялся с16-го на 9-е место. Впервые в «хит-парад» попал Владимир Ведерников (8-е место), назначенный прокурором Башкортостана в канун Нового 2020 года.

Первый заместитель руководителя Администрации главы РБ Ринат Баширов сохранил за собой пятое место. Несмотря на формальное подчинение Сидякину, давний соратник Радия Хабирова продолжает сохранять некоторую самостоятельность и выполнять особые поручения.

Председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов потерял две строчки в рейтинге и занял шестое место. И тому есть свои причины. Напомним, в Уфу он вернулся вместе с Хабировым. Под него же в 2018 году была создана должность председателя совета директоров АО «Башинформ» (некий аналог казанского «Татмедиа», объединяющего республиканские средства массовой информации). По сути, он стал куратором информационной политики в республике. Не без его участия прошли атаки на защитников Куштау в «Башинформе» и некоторых сомнительных telegram-каналах, на которые и ссылалось информагентство и другие аффилированные с республиканскими властями СМИ. Несмотря на брошенные на «содовую войну» информационные ресурсы, общественное мнение склонить на сторону БСК и Радия Хабирова не получилось. Вопреки его ожиданиям, число сочувствующих экоактивистам только увеличилось, особенно после силового разгона. Теперь риторика прессы поменялась вместе с позицией Хабирова. А доверять башкирским СМИ, «благодаря» такой деятельности, жители республики сильнее не стали. Более того, протестующие теперь требуют уволить со всех должностей Ростислава Рафкатовича.

Председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов потерял две строчки в рейтинге и занял шестое место. Фото bashinform.ru

Однако Хабиров не дает в обиду своего давнего соратника, с которым прошел и рахимовские времена, и красногорскую школу. К слову, Мурзагулов остается благодарным читателем «Реального времени». Об этом свидетельствуют его эмоциональные посты в «Фейсбуке» после публикаций новостей об уфимском футбольном клубе.

Замыкает топ-10 супруга главы республики Каринэ Хабирова (Аветисян). Таким образом, она оказалась самой влиятельной женщиной в Башкортостане. Первая леди республики создает Радию Фаритовичу образ любящего мужа и заботливого семьянина. Периодически она публикует идиллические семейные фотографии. Соцсети облетели видео, как глава РБ лепит для родных пельмени, за что он получил шутливое прозвище Камыр-батыр, и готовит плов. В одном из интервью он признался, что разрешил Каринэ Владимировне ударить его битой по голове.

Очаровательная половинка главы республики появляется на мероприятиях социального характера, поощряет благотворительные акции. Также она сопровождает мужа на официальных встречах. Она высказывалась на тему домашнего насилия и материнства, предлагала создать организацию многодетных семей. Также она встречалась с главой благотворительного фонда «Вера» Нютой Федермессер, контролирующей строительство хосписа в Уфе.

Первая леди республики создает Радию Фаритовичу образ любящего мужа и заботливого семьянина. Фото со страницы Радия Хабирова в социальной сети

Ее дорогие наряды порой становятся темой отдельных обсуждений. В прошлом году она задекларировала доход в 905,4 тыс. рублей. В ее собственности имеются две квартиры площадью 52,4 и 140,8 кв. м. В пользовании находится квартира (79,9 кв. метра) и государственная дача (557,5 кв. метра). У несовершеннолетнего ребенка четы Хабировых в пользовании значится квартира (52,4 кв. метра) и государственная дача (557,5 кв. метра).

При этом в базе ФССП за Каринэ Аветисян обнаруживались административные штрафы от ГИБДД (позже эта информация пропала с сайта ведомства). Кроме того, именно ее часто упоминает экстравагантная общественница Рамиля Саитова, которая неоднократно высказывала свои претензии к армянам. Саитова заявляла, что после прихода к власти Хабирова представители кавказского народа теперь получают госконтракты и подряды, причем она связала это с национальным происхождением супруги главы РБ. После таких высказываний (возбуждение вражды или ненависти) общественница получила 10 суток ареста.

Новички

В рейтинге элит Башкирии достаточно много новичков. Помимо упомянутого выше прокурора Владимира Ведерникова, это недавно назначенные чиновники правительства. В 2020 году Наталья Полянская (26-е место) сменила Гульшат Арсланову в должности министра земельных и имущественных отношений республики. Алан Марзаев (36—38-е место) сменил Тимура Мухаметьянова на посту председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству. Теперь ему придется доводить до конца начатую транспортную реформу, вызвавшую уже немало критики со стороны уфимцев.

Урал Искандаров (47—49-е место) стал министром природопользования и экологии Башкирии в конце 2019 года. В мае 2020 года гендиректор ИА «Башинформ» Максим Ульчев (53—57-е место) возглавил Агентство по печати и массовым коммуникациям. Напомнили о себе председатель Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле и глава Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев (оба — 89—93-е место).

После некоторого перерыва вновь вернулся в «хит-парад» главный раввин Башкортостана Дан Кричевский. Фото Валерия Шахова / bashinform.ru

Кроме того, в списке появились начальник контрольного управления главы РБ Урал Фарвазов (64—67-е место), советники главы республики по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности Расих Хамитов (71—72-е место), советник главы РБ по вопросам развития общественного пространства и городской среды Ольга Сарапулова (74—77-е место), а также председатель СПЧ по РБ Владимир Барабаш (86—88-е место).

Дебютировали в рейтинге и два новых ректора технических вузов — УГАТУ (Сергей Новиков, 89—93-е место) и УГНТУ (Олег Баулин, 94—95-е место). После некоторого перерыва вновь вернулись в «хит-парад» главный раввин Башкортостана Дан Кричевский (89—93-е место) и депутат Госдумы (КПРФ) Александр Ющенко (97—98-е место).

Другими дебютантами стали три промышленника — глава ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов (78—81-е место), гендиректор ЭСКБ Андрей Травкин (94—95-е место) и руководитель «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов (99—100-е). Последний стал одним из антигероев для защитников Куштау. Он не стеснялся в выражениях, говоря о своих оппонентах. В Сети гуляет видео, где человек, похожий на гендиректора БСК, прячась за спинами ОМОНа и ЧОПовцев, командует атакой на лагерь экоактивистов, обзывая их «тварями».

Заметно нарастил политический вес председатель совета города Плес (Ивановская область) Тимербулат Каримов. Фото Максима Платонова

Нарастившие «мускулы», сбавившие вес и вылетевшие из топ-100

Заметно нарастил политический вес председатель совета города Плес (Ивановская область) Тимербулат Каримов (13—15-е место), по совместительству зять Игоря Сечина и внук поэта Мустая Карима. Поднялся и Азат Бадранов (24-е место), получивший на этот раз должность вице-премьера республики, чьей головы требовали от Хабирова защитники Куштау. Подросли в рейтинге вице-премьер Ирек Сагитов (39—40-е место), полпред республики при президенте РФ Роман Симандуев (43—46-е место), глава Роспотребнадзора в РБ Евгений Степанов (58—60-е место), гендиректор «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов (61—63-е место), гендиректор «Башспирта» Рауф Нугуманов (64—67-е место) и глава Минцифры Геннадий Разумикин (68—70-е место).

Теряют политические очки вице-премьеры мэр Уфы Ульфат Мустафин (19-е место), Илшат Тажитдинов (20-е место), Ленара Иванова (30—31-е место) и Фанур Ягафаров (51—52-е место), первый президент Башкирии Муртаза Рахимов (36—38-е место), вице-спикеры Госсобрания — Курултая Эльвира Аиткулова (47—49-е место) и Рустам Ишмухаметов (53—57-е место), сенатор Ирек Ялалов (64—67-е место), президент ТПП РБ Тимур Хакимов (74—77-е место), министр культуры Амина Шафикова (78—81-е место) и гендиректор Корпорации развития Башкортостана Раиль Сарбаев (82—83-е место).

Ввиду потери занимаемых должностей вылетели из списка бывший глава Госкомтранса Тимур Мухаметьянов, экс-министр земельных и имущественных отношений Гульшат Арсланова, бывший председатель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов. Перевелся на другую работу и Борис Мелкоедов, руководивший Агентством по печати.

Была еще одна потеря: недавно скончался начальник УФСИН по РБ Алексей Чириков, который лечился в РКБ от пневмонии.

Низкие баллы эксперты поставили гендиректору НИПИ НГ «Петон» Игорю Мнушкину, и он оказался за пределами «золотой сотни». Аналогичная судьба постигла мэра Стерлитамака Владимира Куликова, полпреда главы РБ в Госсобрании Альбину Воробьеву, министра лесного хозяйства Марата Шарафутдинова, председателя ОП РБ Ольгу Панчихину, начальника управления главы РБ по вопросам государственной службы и кадровой политике Татьяну Саенко, депутата Госдумы Зугуру Рахматуллину, председателя Госкомитета по тарифам Светлану Бурдюк, начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Олега Полстовалова, начальника экспертного управления главы РБ Сергея Путенихина и депутата Госсобрания — Курултая РБ Салавата Харасова.

Зато сохранились в списке руководители ведущих СМИ республики, лидеры религиозных конфессий, общественники, депутаты, чиновники, главы крупных компаний.

Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» В Башкирии исторически немало протестов. В свое время были протесты и вокруг «Кроношпана». При всей «засушенности» повестки, такого рода проявления в Башкирии всегда существовали, связано ли это с экологической проблемой, корпоративными конфликтами или в связи с тем, что политическая энергия не всегда находит выхлоп в рамках закрытой политической системы. В ситуации с Куштау смешались конфликты — социальный, имиджевый и корпоративный, и сейчас уже не понять, что первично. Но в целом это тревожная история: то власть давит протестующих, то пользуется ими для сведения корпоративных счетов. Что касается риторики Хабирова о конкуренции с Казанью, ревность к Татарстану со стороны Башкортостана исторически существует. Она создана не Хабировым. И это совершенно нормально. Нет ничего плохого в том, чтобы соотноситься с соседями.

Дмитрий Михайличенко представитель АПЭК в Башкирии В Башкирии выстроена иерархическая вертикаль моносубъектного типа: Радий Хабиров представляется в СМИ как главный инициатор всех происходящих процессов. Количество информповодов с участием главы кратно выше, нежели при Рустэме Хамитове. С одной стороны, это создает предпосылки роста рейтинга, а с другой — создает риски ассоциирования негатива также непосредственно с главой Башкирии. Распределение полномочий в иерархии власти устойчивое: Андрей Назаров занимается экономическими проектами, Александр Сидякин — политическими. Ринат Баширов имеет также широкие полномочия и работает в том числе по особым поручениям. Среди ближайшего окружения Радия Хабирова есть сильные лоббисты (Андрей Назаров, Роман Симандуев, Александр Сидякин), которые добавляют республике веса на федеральном уровне. События на Куштау (а чуть ранее и события, связанные с РКБ им. Куватова) показали: позиционирование власти требует корректировки. В обществе есть запрос на диалог, взаимодействие, а не только иерархию и исполнительность.

Лилия Чанышева координатор штаба Навального в Уфе Власти Башкирии показали чудеса «переобувания» по вопросу Куштау. После применения дубинок и силового приема против мирных жителей рейтинг Хабирова упал еще ниже. А жители доказали, что только митинги и массовые сплоченные акции могут убедить высших должностных лиц, в том числе Хабирова, который так кичится своей непоколебимостью, поменять решение по важным для людей вопросам. Я рада, что и наш штаб внес свой вклад в эту победу.

Равиль Ахтямов digital-экономист, член ТРГ центра компетенций «Сколково» Ситуацию в республике определяет отношение общества к проблемам экологии. Эта повестка с некоторыми изменениями сохранится и на перспективу. В этой связи элиты Башкортостана должны иметь соответствующий план действий и развивать социальную и экономическую сферы. Электрическая генерация и устаревшие производства являются основными источниками выбросов в атмосферу. К тому же они служат возникновению конфликтов в обществе. Россия занимает 5-е место в мире по объему выбросов и присоединилась к Парижскому соглашению в 2019 году. В марте 2020 года правительство России опубликовало проект долгосрочной стратегии диверсификации экономического развития и сокращения выбросов к 2050 году. Изменение климата представляет значительные риски пожаров, наводнений и причинения ущерба зданиям, трубопроводам и другой инфраструктуре. Россия нагревается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру из-за своей северной широты, о чем часто говорят. Потепление климата открывает некоторые возможности и для Башкортостана, такие как увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и более теплые зимы (и, как следствие, снижение потребления энергии). Развитие новых «зеленых» отраслей может помочь Башкирии диверсифицировать свою экономику и обеспечить долгосрочную экономическую безопасность и социальную стабильность. В основе этого плана должна лежать цифровая трансформация. Модернизация предприятий базовых отраслей экономики республики с использованием возобновляемых источников энергии, электричества, цифровизации с управлением на основе данных, внедрения передовых IT-решений будет способствовать привлечению инвестиций в экономику республики.

Рустем Шайахметов экономист Умелые действия Хабирова по разрешению конфликта по Куштау усилили его влияние и авторитет в республике, а также продемонстрировали, кто в доме хозяин. В Башкортостане отсутствуют самостоятельные фигуры во власти, поэтому влияние того или иного чиновника, политика зависит от коммуникаций с главой Башкирии. Отказ наказывать Мурзагулова, а также других виновных в конфликте БСК с экоактивистами, показал, что глава региона своих не сдает. Поэтому существует уверенность в безнаказанности людей из команды Хабирова. Сформированная жесткая вертикаль власти обеспечивает оперативность принятия решений, однако многие управленческие решения принимаются произвольно, что зачастую формирует диспропорции в развитии региона. Ухудшает ситуацию то, что любую критику игнорируют и Аппарат не принимает предложения со стороны.

Разиф Абдуллин журналист, медиамененджер Ситуация в Башкирии этим летом неожиданно стала частью федеральной повестки в связи с событиями на шихане Куштау. В поведении главы региона, пожалуй, было единственно верным путем сохранить лицо и попытаться остановить маховик протестов от дальнейшего раскручивания. Но теперь есть большие риски — в ухудшении инвестклимата в регионе, отказе крупных компаний от ряда проектов, а значит и снижении экономических показателей. Плюс неизвестно, как поведет себя этой осенью коронавирус. Новая волна пандемии — если она будет более массовой — приведет к падению уровня управляемости регионом. Слова о том, что коронавирус повлиял на экономические планы правительства, не могут вечно быть спасительной мантрой, предохраняющей власть от недовольства граждан. Плюс возможные фальсификации на местных выборах могут породить новые точки протеста. Поэтому прогноз очень неутешительный. Придется проявить чудеса менеджмента, чтобы сохранить свое влияние на развитие ситуации в республике.

Андрей Потылицын политтехнолог Отсутствие единой стратегии развития региона, понимания приоритетов и кадровый голод в системе управления привели регион за 2 года к предсказуемому кризису управления. Падение параметров экономики республики — тому яркое подтверждение. Невнятность национальной, внутренней и экономической политики приводят к конфликтам, оттоку инвестиций и противоречиям в общественных отношениях. Кадровый хаос только подстегивает элиты к неоправданно завышенным коррупционным претензиям к своей должности или положению. Кастовость и кумовство в высших сферах власти республики задают тон безнаказанности для нижерасположенных слоев бюрократии и управленческого класса региона.

Тимур Рахматуллин