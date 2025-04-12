В Татарстане растет спрос на высокооплачиваемых специалистов авиаотрасли

Фото: Роман Хасаев

В авиационной отрасли Татарстана, как и в других регионах России, предлагают зарплаты от 350 тысяч рублей в месяц ведущим инженерам-программистам С++, менеджерам по продажам и директорам по качеству, следует из данных Headhunter.

Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим количеством вакансий в авиаотрасли, уступив лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Здесь сосредоточено 5% всех предложений работы в данной сфере.

На фоне стабильного спроса на специалистов в первом квартале 2025 года особенно востребованы токари, фрезеровщики и шлифовщики (3,3 тысячи вакансий), слесари (8%), разнорабочие (7%) и инженеры-конструкторы (4%). Высокие зарплаты также доступны консультантам отдела бизнес-анализа (от 260 тысяч рублей) и менеджерам по продажам логистических услуг (200—450 тысяч рублей).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в России могут пересмотреть в сторону сокращения планы по выпуску отечественных самолетов.



Матвей Гавриков