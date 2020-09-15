Татарин Рустам Набиев покорил Эльбрус, пройдя на руках 13 км

Известный татарин из Уфы Рустем Набиев добрался до вершины Эльбруса, используя только руки. Блогер, потерявший ноги после обрушения казармы в воинской части, прошел на руках 13 км, чтобы покорить вершину.

«Все начиналось спокойно и первые 2 часа я не чувствовал ни тяжести, ни трудностей», — написал Набиев в Instagram.

Напомним, что уфимец Рустем Набиев служил в ВДВ под Омском. В июле 2015 года в Светлом обрушилась казарма. Там находился и Набиев. В результате он лишился ног. Однако постепенно стал видным активистом в столице Башкирии. Также заметно разросся его «Инстаграм». В прошлом году блогер получил премию «Я/Мы Медиа», в 207 его страницу отметили как «самый жизнеутверждающий блог» на NeForum.