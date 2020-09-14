Уроки Куштау: потребность объединения и общественный контроль

Куштау как маркер современных природоохранных процессов. Часть 2-я

Фото: предоставлено Кариной Горбачевой

Запасов в подземной части Шахтау хватит на несколько десятков лет, однако альтернативные технологии «Башкирской содовой компании» нужно внедрять сейчас, утверждает политолог и колумнист «Реального времени» Карина Горбачева. Кроме того, граждане до сих пор ждут справедливого наказания тех, кто громил лагерь защитников шиханов в Башкирии. В продолжение к предыдущей колонке эксперт рассматривает вызовы, которые обнаружил кейс Куштау. По ее мнению, ситуация вокруг горы — это не только спор за ресурсы или уникальный природный объект, но и борьба за экологичное будущее.

Спасет ли национализация от экологических и других бед?

14 октября должно состояться судебное заседание, которое решит судьбу АО «Башкирская содовая компания». Станет ли полноценным владельцем завода Башкортостан (или же АО «Региональный фонд») либо Росимущество — все это не может прямо влиять на дальнейшую экологическую политику предприятия. Вопрос обеспечения завода известняком будет актуален при любом собственнике. Более того, смена владельцев не обяжет их больше вкладывать средств в социальную сферу города Стерлитамака, региона или страны. Единственная обязанность завода — работать в правовом поле, соблюдать российское законодательство. Социальная же ответственность бизнеса — это добровольный выбор за свой счет предпринимать меры, которые принесут благо обществу.

Объявление Куштау памятником природы обостряет вопрос получения известняка. Хотя, возможно, этот вопрос и вовсе не стоит. Как высказались ученые на круглом столе в Общественной палате, запасов в подземной части Шахтау хватит на несколько десятков лет. Однако это не панацея, и нужно срочно переводить завод на альтернативную безызвестняковую технологию. Подробно о такой возможности рассказали Валерий Михайлович Горожанин, Аскат Ахиярович Мухаметов, Георгий Гайкович Каграманов и Игорь Эдуардович Шкрадюк, представившие разработки получения соды без использования известняка.

Как высказались ученые на круглом столе в Общественной палате, запасов в подземной части Шахтау хватит на несколько десятков лет

Альтернативные технологии нужно внедрять уже сейчас, открывая эпоху экологичного содового производства, которое позволит обеспечить деятельность предприятия на долгосрочную перспективу. Это поможет не только решить сырьевую проблему БСК, но и снизить объем выбросов углекислого газа. Планомерное снижение выбросов СО2 признано обязательством участников Парижского соглашения по климату, которое Россия приняла 23 сентября прошлого года.

Шихан спасен, что дальше?

Кроме внедрения безызвестняковых технологий ситуация с Куштау оставила обществу следующие задачи. Необходимо вести общественный контроль и бороться за снижение вредных выбросов в атмосферу и воду от БСК. Перенимать опыт в случае с атмосферными загрязнениями горожане Стерлитамака могут у жителей Красноярска, Челябинска и Сибая.

Также общество сохраняет запрос на восстановление справедливости — за неоднократные нападения на граждан пока так никто и не ответил. В удовлетворении этого запроса в первую очередь должны быть заинтересованы сами власти региона — отсутствие наказанных среди нападавших на фоне конвейерных судов над защитниками горы порождает ощущение избирательности правосудия и недоверие всех системе власти.

Также общество сохраняет запрос на восстановление справедливости. Фото vk.com/saveshihan

Не менее важным является необходимость использовать все законные возможности для снятия административной ответственности с тех, кого арестовали за защиту Куштау 15 и 16 августа или кому назначили штраф. Это не вернет им время, проведенное в спецприемниках, но позволит отстоять свои права и доказать те нарушения, которые были допущены в процессе их задержания. Возможно, в судах высшей инстанции им даже получится воспользоваться ст. 2.7 КОАП РФ о действиях в условиях крайней необходимости. Ведь 2 сентября гора Куштау была объявлена особо охраняемой природной территорией (соответствующее постановление подписал глава Башкортостана Радий Хабиров, — прим. ред.). А значит в тот страшный субботний день люди на горе, защищая уникальное природное наследие, защищали интересы общества и государства.

Куштау как вызов XXI века

События вокруг шихана Куштау обнаружили вызовы XXI века, стоящие перед обществом. В первую очередь это невозможность смириться перед экспансионистской политикой промышленности, которая ради прибыли готова уничтожать прекрасные и неповторимые дары природы. Люди, столкнувшиеся с неблагоприятными экологическими последствиями работы промгигантов, больше не готовы мириться с происходящим, так как оказались на грани выживания. Недаром среди пикетов за Куштау часто встречалась фраза «Или экология, или онкология».

Одним из важных вызовов XXI века, заметных в деле защиты Куштау, стала потребность объединяться. Атомизация общества, о которой писали еще в середине прошлого века, вовсю показывает свои плоды: без объединения никто не слышит крик о помощи, но совместными усилиями можно горы свернуть, а в случае с Куштау — гору сохранить. Причем принципиальным является объединение разных представителей общества: широких масс населения и ученых, юристов, общественников, представителей культуры — только совместная деятельность разных групп населения может дать спасительный синергетический эффект.

Гора спасена, но как развернулась бы ситуация, если бы широкие массы не вышли на ее защиту? Фото vk.com/saveshihan

Отдельным вызовом для общества становится необходимость общественного контроля за разными, в том числе экологическими процессами. В свете происходящих событий советская парадигма мышления, когда все проблемы решит государство, а человек в этой системе лишь «винтик», показывает свою неэффективность и даже вред. Только активное участие населения, помноженное на осведомленность и компетентность, позволит добиться таких изменений, которые принесут настоящее благо обществу.

При этом сохраняются вопросы, пока не имеющие ответов. Гора спасена, но как развернулась бы ситуация, если бы широкие массы не вышли на ее защиту? Что произошло бы, если бы создание завода не имело юридических огрехов и не было бы оснований для его реприватизации? Гора спасена, но что будет с экологией одного из центров химической промышленности дальше и какая судьба ждет огромные шламонакопители БСК и подземный резервуар Кама-2? На эти вопросы еще только предстоит ответить.

Спасение горы Куштау — это знаковое достижение российского общества. Но ситуация вокруг нее — это не только спор за ресурсы или уникальный природный объект. Это спор за будущее: будет ли оно экологичным? Будет ли в этом будущем государство слышать голос общества и будет ли общество отстаивать свои интересы?

Карина Горбачева