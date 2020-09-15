Хабиров — руководству БСК: «Мы готовы подставить плечо, давайте дальше двигаться вместе»

Сегодня в Уфе на выставке «Газ. Нефть. Технологии — 2020» глава Башкирии Радий Хабиров ознакомился с экспозицией «Башкирской содовой компании» и пообщался с руководством предприятия. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сейчас, по словам генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, компания разрабатывает комплекс мер, которые позволят безопасно добывать сырье из котлована горы Шахтау ниже водонесущих уровней. Хабиров в свою очередь обратил внимание, что компании надо всерьез думать о модернизации, решении экологических вопросов, сохранении рабочих мест: «Мы готовы во всем подставить вам плечо, давайте дальше двигаться вместе».

Ранее Совет директоров БСК утвердил дальнейшую разработку шихана Шахтау ниже уровня грунтовых вод. Решение принято в качестве временного варианта, пока не будет найдена новая ресурсная база.