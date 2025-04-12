На майские праздники в Казани забронировали уже около 85% номеров

Фото: Мария Зверева

На праздники в начале мая в Казани забронировали уже около 85% номеров. Об этом «Реальному времени» рассказала президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова.

— Казань как была, так и останется популярным направлением. Город пользуется активным спросом. Если исходить из нынешних броней, то наблюдается следующая тенденция: первомайские праздники более загружены, чем выходные на 9 Мая, — сообщила она.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В то же время Инга Гадзаова допустила, что номера на 9 Мая могут начать бронировать ближе к самой дате.

— В прошлом году было очень хорошо на майские праздники — загрузка составила около 80—85%. Но нужно учесть, что тогда было больше мероприятий, поэтому в этом году, возможно, будет меньше гостей. При этом, если смотреть по статистике за несколько лет без 2024 года, в целом ожидается некоторый прирост, — подчеркнула президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана.

Подробнее о том, какой турпоток планирует принять в мае Татарстан и куда отправятся сами жители республики, — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина