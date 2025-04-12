Умер канадский режиссер Тед Котчефф, снявший фильм «Рэмбо: Первая кровь»

Фото: Динар Фатыхов

В возрасте 94 лет скончался канадский режиссер Тед Котчефф. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на его сына Томаса.

— Он умер от старости, мирно, в окружении родных и близких, — рассказал сын режиссера.

Тед Котчефф известен тем, что снял культовый фильм 1982 года «Рэмбо: Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В его фильмографии также числится черная комедия 1989 года «Уик-энд у Берни», а последней работой стал боевик 1995 года «Стрелок». В 2017 году режиссер выпустил мемуары Director's Cut: My Life in Film, посвященные его карьере в киноиндустрии.

Матвей Гавриков