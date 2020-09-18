Благотворители Башкирии: худеющие «Урал» с «Мархаматом» и скандал в «Региональном операторе»
Обзор «Реального времени» благотворительных фондов РБ
В Башкортостане насчитывается несколько сотен благотворительных организаций. «Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов республики за последние годы. По результатам исследований аналитическая служба составила любопытные рейтинги. Обнаружились как фонды, которые у всех на слуху и связаны с первыми лицами Башкирии, так и малоизвестные структуры, но с интересным бэкграундом. Подробнее — в нашем обзоре.
400 благотворителей
Благотворительность — дело благородное и, безусловно, необходимое. Особенно в ситуациях, когда органы власти в силу различных причин не всегда способны удовлетворять минимальные потребности различных слоев населения — сирот, инвалидов, страдающих редкими заболеваниями, бедных, пожилых, многодетных семей, матерей-одиночек, ветеранов, обманутых дольщиков и др.
Нуждаются в сохранении и заботе исторические здания, учреждения культуры и спорта, религиозные, социальные организации, объекты инфраструктуры. Для этого существуют специализированные фонды и благотворительные организации. Кроме того, в графе «расходы» у некоторых компаний и бизнесменов существует пункт «благотворительность». И для Башкирии внимание к проблемам не чуждо еще с давних времен, когда богатые мусульманские купцы учреждали вакуфы, а влиятельные русские аристократы и бизнесмены — благотворительные общества.
Однако вызывают вопросы, сколько в республике тратят на подобные цели такие фонды? В связи с этим аналитическая служба «Реального времени» вновь обратила внимание на отчетность благотворительных фондов Башкирии за последние годы. Под прицел наших аналитиков попали более 400 организаций, прописанных в республике. Изучался объем полученных и потраченных средств и остатки на конец года. Отметим сразу, у многих из них еще нет данных за 2019 год.
|№
|Краткое наименование
|Адрес (место нахождения)
|Вид деятельности/отрасль
|Организационно-правовая форма
|2019, Остаток средств на конец отчетного года, руб.
|2019, Всего использовано средств, руб.
|2019, Всего поступило средств, руб.
|2018, Остаток средств на конец отчетного года, руб.
|2018, Всего использовано средств, руб.
|2018, Всего поступило средств, руб.
|2017, Остаток средств на конец отчетного года, руб.
|2017, Всего использовано средств, руб.
|2017, Всего поступило средств, руб.
|2016, Остаток средств на конец отчетного года, руб.
|2016, Всего использовано средств, руб.
|2016, Всего поступило средств, руб.
|2015, Остаток средств на конец отчетного года, руб.
|2015, Всего использовано средств, руб.
|2015, Всего поступило средств, руб.
|2014, Остаток средств на конец отчетного года, руб.
|2014, Всего использовано средств, руб.
|2014, Всего поступило средств, руб.
|2013, Остаток средств на конец отчетного года, руб.
|2013, Всего использовано средств, руб.
|2013, Всего поступило средств, руб.
|2012, Остаток средств на конец отчетного года, руб.
|Наименование
|Регистрационный номер
|1
|ФОНД СЦП
|450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17
|Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
|Фонды
|1 442 024 000
|7 158 324 000
|7 504 950 000
|1 095 398 000
|6 750 244 000
|6 292 617 000
|1 553 025 000
|5 963 036 000
|6 392 004 000
|1 124 057 000
|4 510 023 000
|3 781 197 000
|1 852 884 000
|3 582 619 000
|3 450 047 000
|1 985 456 000
|1 456 983 000
|3 267 065 000
|175 374 000
|1 655 646 000
|1 427 606 000
|403 413 000
|СЦП, ФОНД
|1090200001825
|2
|НО ФРЖС РБ
|450103, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Высотная, д. 14 корп. 1
|Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
|Фонды
|8 601 061 000
|5 753 329 000
|6 388 145 000
|7 255 659 000
|2 162 302 000
|6 315 223 000
|3 102 738 000
|3 078 572 000
|3 562 119 000
|2 619 190 000
|1 455 444 000
|2 482 423 000
|1 592 211 000
|1 684 611 000
|1 451 168 000
|1 825 654 000
|1 381 009 000
|1 415 064 000
|ФРЖС РБ, НО
|1140200002062
|3
|НОФ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР РБ"
|450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 7
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|339 268 000
|5 142 779 000
|5 462 075 000
|19 846 000
|4 799 002 000
|3 471 766 000
|1 347 082 000
|3 334 478 000
|3 225 267 000
|1 456 293 000
|2 911 762 000
|4 086 895 000
|281 160 000
|50 663 000
|910 175 000
|959 216 000
|РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР РБ, НОФ
|1130200004461
|4
|БФ КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РБ
|453361, Башкортостан респ., Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Советская, д. 69
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|811 422 000
|1 459 094 000
|2 185 462 000
|85 000
|2 559 000
|2 644 000
|3 600 000
|3 600 000
|876 000
|2 804 000
|3 448 000
|БФ КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РБ
|1130200001425
|5
|ФРПМП РБ
|450015, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37(Бизнес-центр «Капитал»)
|Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
|Фонды
|22 756 000
|572 480 000
|18 931 000
|576 305 000
|78 290 000
|57 085 000
|588 046 000
|50 460 000
|36 145 000
|602 361 000
|89 158 000
|44 272 000
|647 247 000
|96 815 000
|96 523 000
|647 539 000
|49 578 000
|28 649 000
|688 256 000
|33 180 000
|64 751 000
|ФРПМП РБ
|1020202771434
|6
|ФОНД "ОФРГ"
|450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 35
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|4 238 000
|249 631 000
|199 539 000
|54 330 000
|415 642 000
|429 475 000
|40 497 000
|7 258 000
|46 950 000
|805 000
|13 413 000
|6 620 000
|7 598 000
|17 044 000
|22 708 000
|1 934 000
|38 288 000
|32 933 000
|7 289 000
|17 719 000
|23 445 000
|ОФРГ, ФОНД
|1020203222412
|7
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "УРАЛ"
|450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 134
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|3 332 588 000
|222 619 000
|61 081 000
|3 494 126 000
|4 111 902 000
|292 895 000
|7 313 133 000
|1 193 978 000
|73 700 000
|8 433 411 000
|1 158 933 000
|913 558 000
|8 678 785 000
|1 419 900 000
|7 748 400 000
|9 117 000
|2 243 616 000
|91 221 000
|УРАЛ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1060277011002
|8
|БФ ГО Г. СТЕРЛИТАМАК РБ
|453120, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, проспект Октября, д. 32
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|348 000
|128 039 000
|126 863 000
|1 523 000
|3 603 000
|2 168 000
|2 958 000
|1 590 000
|1 730 000
|2 818 000
|8 724 000
|4 556 000
|6 986 000
|2 788 000
|6 726 000
|3 048 000
|2 810 000
|1 230 000
|4 628 000
|22 903 000
|27 531 000
|БФ ГО Г. СТЕРЛИТАМАК РБ
|1130200002074
|9
|БФ "ИМАН-БАШКОРТОСТАН"
|450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17 каб. 26
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|112 496 000
|81 555 000
|194 051 000
|ИМАН-БАШКОРТОСТАН, БФ
|1190280037562
|10
|БФ ГОРОДА СИБАЙ РБ
|453833, Башкортостан респ., г. Сибай, ул. Матросова, д. 4
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|408 000
|53 329 000
|53 660 000
|77 000
|2 354 000
|2 377 000
|103 000
|1 925 000
|1 942 000
|86 000
|263 000
|987 000
|1 216 000
|БФ ГОРОДА СИБАЙ РБ
|1130200001403
|11
|НО "ФЗПГ "ШТАБ"
|450057, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Пушкина, д. 109
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|-7 211 000
|52 692 000
|45 481 000
|ФЗПГ ШТАБ, НО
|1190280033481
|12
|"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ИЗГЕЛЕК"
|450074, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 12
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|4 484 000
|40 878 000
|37 772 000
|7 976 000
|47 206 000
|49 797 000
|5 450 000
|54 305 000
|53 232 000
|6 523 000
|49 991 000
|52 747 000
|3 767 000
|49 211 000
|52 011 000
|8 692 000
|29 221 000
|34 003 000
|3 910 000
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИЗГЕЛЕК
|1110200006025
|13
|БФ "ЮРМАТЫ"
|453261, Башкортостан респ., г. Салават, бульвар Матросова, д. 5
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|998 000
|32 596 000
|32 934 000
|660 000
|49 381 000
|34 590 000
|15 451 000
|40 087 000
|39 931 000
|15 607 000
|48 482 000
|53 651 000
|10 438 000
|44 282 000
|43 059 000
|41 371 000
|49 382 000
|75 866 000
|14 341 000
|ЮРМАТЫ, БФ
|1100200002066
|14
|БФ СП "ДОБРЫЕ ДЕЛА" РБ
|450078, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 1 офис 8
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|3 455 000
|29 298 000
|32 753 000
|ДОБРЫЕ ДЕЛА РБ, БФ СП
|1190280007114
|15
|НО "ФОНД ИМЕНИ МУСТАЯ КАРИМА"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Энгельса, д. 5 офис 18
|Деятельность издательская
|Фонды
|183 000
|28 977 000
|28 991 000
|169 000
|15 009 000
|15 178 000
|ФОНД ИМЕНИ МУСТАЯ КАРИМА, НО
|1130200003317
|16
|ФОНД РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ
|450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Революционная, д. 111
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|2 753 000
|27 910 000
|30 221 000
|442 000
|1 122 000
|1 404 000
|160 000
|1 046 000
|1 203 000
|3 000
|925 000
|918 000
|5 000
|5 000
|РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ, ФОНД
|1150280058356
|17
|БФ "ПОДДЕРЖКА"
|452170, Башкортостан респ., Чишминский район, рабочий пос. Чишмы, ул. Речная, д. 2 корп. А офис -
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|1 152 000
|21 777 000
|22 867 000
|62 000
|1 892 000
|1 915 000
|39 000
|177 000
|100 000
|2 186 000
|35 292 000
|7 069 000
|5 185 000
|80 509 000
|81 813 000
|3 881 000
|ПОДДЕРЖКА, БФ
|1090200001980
|18
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ"
|450099, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 32 этаж 2
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|891 000
|21 681 000
|22 377 000
|195 000
|5 765 000
|5 041 000
|919 000
|3 568 000
|4 064 000
|423 000
|ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1160280056232
|19
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МАРХАМАТ"
|450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 104
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|3 898 000
|18 470 000
|18 912 000
|3 456 000
|25 943 000
|23 606 000
|5 793 000
|32 828 000
|22 696 000
|15 925 000
|35 747 000
|39 306 000
|12 366 000
|29 189 000
|32 524 000
|12 619 000
|27 190 000
|33 556 000
|6 253 000
|МАРХАМАТ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1100200003584
|20
|"ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РБ"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 80 офис 316(Бизнес-центр «Кремль»)
|Вложения в ценные бумаги
|Фонды
|112 169 000
|17 780 000
|7 110 000
|122 839 000
|38 226 000
|5 276 000
|95 713 000
|119 033 000
|4 662 000
|210 084 000
|49 806 000
|5 093 000
|254 797 000
|12 620 000
|200 000 000
|200 000 000
|ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РБ
|1060200012872
|21
|БФ ПСР ГО Г КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|453300, Башкортостан респ., г. Кумертау, ул. Карла Маркса, д. 24 корп. А офис -
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
|Благотворительные фонды
|1 553 000
|15 636 000
|16 974 000
|215 000
|12 615 000
|12 113 000
|717 000
|5 865 000
|6 541 000
|41 000
|2 625 000
|1 934 000
|732 000
|7 876 000
|5 931 000
|4 121 000
|22 703 000
|22 921 000
|3 899 000
|БФ ПСР ГО Г КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|1060200012795
|22
|БФПТД "ПОТЕРЬ НЕТ"
|450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 203 корп. А
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|5 011 000
|15 259 000
|18 741 000
|1 529 000
|9 837 000
|10 046 000
|18 000
|1 344 000
|1 305 000
|ПОТЕРЬ НЕТ, БФПТД
|1110200004199
|23
|БФ "НАШИ ДЕТИ"
|450096, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ростовская, д. 18 литера К каб. 305
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|3 832 000
|14 130 000
|16 306 000
|1 656 000
|12 805 000
|11 979 000
|2 482 000
|6 900 000
|8 329 000
|1 053 000
|9 373 000
|9 141 000
|1 285 000
|6 337 000
|6 369 000
|1 247 062 000
|8 631 885 000
|9 207 923 000
|671 024 000
|8 567 113 000
|8 331 660 000
|НАШИ ДЕТИ, БФ
|1070200000650
|24
|ВСФ-БАШКОРТОСТАН
|450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 205А(Торгово-развлекательный центр «Башкортостан»)
|Деятельность в области спорта прочая
|Фонды
|192 000
|12 745 000
|12 477 000
|460 000
|13 497 000
|12 594 000
|1 363 000
|21 306 000
|16 588 000
|6 746 000
|26 676 000
|31 687 000
|1 735 000
|ВСФ-БАШКОРТОСТАН
|1140280058830
|25
|БАШКОРТОСТАНСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
|450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17 офис 311
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Общественные фонды
|386 000
|12 188 000
|12 297 000
|277 000
|107 498 000
|107 668 000
|107 000
|28 319 000
|28 256 000
|170 000
|70 748 000
|70 789 000
|129 000
|3 078 000
|3 207 000
|БАШКОРТОСТАНСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
|1150280039029
|26
|ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 ком. 303
|Предоставление займов и прочих видов кредита
|Фонды
|293 424 000
|11 986 000
|115 190 000
|190 221 000
|8 699 000
|100 996 000
|100 000 000
|100 000 000
|РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ФОНД
|1170280055593
|27
|БФ МР АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РБ
|453620, Башкортостан респ., Абзелиловский район, с. Аскарово, ул. Ленина, д. 10
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|678 000
|11 896 000
|12 210 000
|364 000
|1 253 000
|1 551 000
|66 000
|1 075 000
|1 131 000
|10 000
|1 388 000
|1 392 000
|6 000
|2 859 000
|2 726 000
|БФ МР АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РБ
|1130200000864
|28
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"
|450019, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рижская, д. 1 корп. - офис -
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|459 000
|8 484 000
|7 877 000
|1 066 000
|8 001 000
|6 999 000
|2 068 000
|7 090 000
|8 658 000
|500 000
|6 715 000
|6 680 000
|535 000
|6 605 000
|6 995 000
|684 000
|5 919 000
|6 479 000
|ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1060200012916
|29
|ФОНД МИНЗАЛИ ИШМУРАТОВОЙ
|450099, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 3 корп. 4 кв. 13
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|7 216 000
|7 216 000
|МИНЗАЛИ ИШМУРАТОВОЙ, ФОНД
|1160280067078
|30
|РОФ РАЗВИТИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ "АРКАДАШ"
|450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Достоевского, д. 103 кв. 5
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Общественные фонды
|369 000
|7 126 000
|4 952 000
|2 543 000
|452 000
|2 995 000
|АРКАДАШ, РОФ РАЗВИТИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
|1150280037467
|31
|ФОНД "ВЕТЕРАН МВД ПО РБ"
|450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 7
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|5 734 000
|6 529 000
|6 073 000
|6 190 000
|8 396 000
|11 261 000
|3 325 000
|8 025 000
|6 958 000
|4 392 000
|9 536 000
|8 271 000
|5 657 000
|7 947 000
|8 443 000
|5 161 000
|11 594 000
|11 850 000
|4 905 000
|35 350 000
|34 871 000
|5 384 000
|ВЕТЕРАН МВД ПО РБ, ФОНД
|1030204117900
|32
|ФОНД "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
|450032, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Калинина, д. 51
|Деятельность в области исполнительских искусств
|Фонды
|6 301 000
|6 301 000
|6 836 000
|9 408 000
|9 408 000
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, ФОНД
|1100200000746
|33
|ФОНД "ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ"
|450080, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 16 корп. 1
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|2 647 000
|5 837 000
|4 985 000
|3 500 000
|5 219 000
|5 869 000
|2 849 000
|5 057 000
|5 800 000
|2 106 000
|6 177 000
|5 937 000
|2 346 000
|1 595 000
|3 685 000
|4 404 000
|876 000
|3 189 000
|3 789 000
|ДЕТИ-НАШЕ БУДУЩЕЕ, ФОНД
|1120200003549
|34
|БФ "ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ"
|450038, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 156 кв. 5
|Денежное посредничество прочее
|Благотворительные фонды
|2 597 000
|5 488 000
|7 325 000
|760 000
|2 347 000
|3 107 000
|ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ, БФ
|1170280068606
|35
|БФ КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РБ
|453020, Башкортостан респ., Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 40 корп. - офис -
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|586 000
|5 440 000
|5 333 000
|693 000
|10 560 000
|366 000
|113 000
|4 910 000
|5 021 000
|2 000
|18 469 000
|12 382 000
|274 000
|БФ КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РБ
|1090200001077
|36
|ФОНД "НАКАС"
|453334, Башкортостан респ., Кугарчинский район, д. Таваканово, ул. Сэнкем, д. 4
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|15 449 000
|4 655 000
|5 280 000
|14 824 000
|14 000 000
|13 398 000
|15 426 000
|42 568 000
|37 902 000
|20 092 000
|47 761 000
|67 853 000
|НАКАС, ФОНД
|1160280067947
|37
|АКСАКОВСКИЙ ФОНД
|450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Свердлова, д. 62
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Фонды
|2 219 000
|4 087 000
|5 579 000
|727 000
|2 820 000
|2 335 000
|1 212 000
|1 616 000
|1 830 000
|998 000
|2 462 000
|1 970 000
|1 490 000
|2 371 000
|3 351 000
|510 000
|2 075 000
|1 785 000
|800 000
|3 766 000
|2 910 000
|1 656 000
|АКСАКОВСКИЙ ФОНД
|1030204116711
|38
|МЕСТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ЕДИНСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ"
|450080, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 146 корп. 1 офис -
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Общественные фонды
|562 000
|4 011 000
|4 284 000
|289 000
|3 831 000
|3 749 000
|371 000
|2 843 000
|3 101 000
|113 000
|4 138 000
|3 793 000
|279 000
|77 000
|3 165 000
|3 122 000
|120 000
|ЕДИНСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ, МЕСТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
|1080200003091
|39
|НО "ФОНД РАЗВИТИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГО ГОРОД УФА РБ"
|450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Пушкина, д. 85
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|1 264 000
|3 858 000
|4 650 000
|473 000
|854 000
|759 000
|1 349 000
|-123 000
|1 156 000
|1 033 000
|4 790 000
|1 054 000
|4 985 000
|ФОНД РАЗВИТИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГО ГОРОД УФА РБ, НО
|1060200011607
|40
|ФОНД "ШКОЛА-ВУЗ"
|450044, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Матвея Пинского, д. 12 корп. --- офис ---
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|659 000
|3 475 000
|3 200 000
|934 000
|3 498 000
|2 291 000
|2 141 000
|3 732 000
|3 065 000
|ШКОЛА-ВУЗ, ФОНД
|1030204449990
|41
|БФ "МИЛОСЕРДИЕ" ИМ.И.ХАРИСОВОЙ
|450096, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 159 корп. 1
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|110 000
|3 165 000
|3 070 000
|205 000
|3 485 000
|3 579 000
|111 000
|6 132 000
|6 234 000
|9 000
|5 420 000
|4 699 000
|711 000
|11 104 000
|10 619 000
|197 000
|14 013 000
|13 442 000
|МИЛОСЕРДИЕ ИМ.И.ХАРИСОВОЙ, БФ
|1080200001200
|42
|БФ В. СПИВАКОВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 50
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|136 000
|3 136 000
|2 327 000
|945 000
|4 869 000
|3 822 000
|1 992 000
|253 000
|2 245 000
|2 292 000
|2 292 000
|БФ В. СПИВАКОВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
|1160280074899
|43
|ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ НАУКИ РБ
|450057, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 129 корп. 3 офис 103
|Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
|Фонды
|4 000
|3 114 000
|3 111 000
|7 000
|2 211 000
|2 217 000
|1 000
|1 077 000
|1 078 000
|2 679 000
|2 108 000
|571 000
|6 911 000
|7 204 000
|278 000
|8 479 000
|8 757 000
|928 000
|8 613 000
|8 595 000
|ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ НАУКИ РБ, ФОНД
|1120200003109
|44
|БАШКИРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООБФ "РДФ"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 72
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|739 000
|3 107 000
|2 912 000
|934 000
|1 885 000
|2 251 000
|568 000
|2 078 000
|819 000
|2 528 000
|2 027 000
|1 320 000
|762 000
|3 166 000
|2 474 000
|РДФ, БАШКИРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООБФ
|1020200001711
|45
|БФ - "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР"
|450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 156
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|30 000
|3 100 000
|3 130 000
|ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, БФ
|1150280026511
|46
|РОФ Р. БАТАЛОВОЙ "МОЛОДОСТЬ НАЦИИ" РБ
|450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 50 Лет Ссср, д. 47
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Общественные фонды
|2 541 000
|2 911 000
|4 367 000
|1 084 000
|3 884 000
|3 520 000
|1 448 000
|2 681 000
|2 973 000
|1 156 000
|4 477 000
|4 494 000
|1 139 000
|1 268 000
|3 260 000
|3 979 000
|МОЛОДОСТЬ НАЦИИ РБ, РОФ Р. БАТАЛОВОЙ
|1120200003703
|47
|БФ СТЕРЛИБАШЕВСКОГО РАЙОНА РБ
|453180, Башкортостан респ., Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. Карла Маркса, д. 78
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|863 000
|2 886 000
|3 645 000
|103 000
|1 417 000
|1 517 000
|4 000
|1 115 000
|1 119 000
|19 000
|БФ СТЕРЛИБАШЕВСКОГО РАЙОНА РБ
|1110200004860
|48
|БФ "ЖИЗНЬ ДЕТЯМ"
|450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Клавдии Абрамовой, д. 5
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|785 000
|2 828 000
|1 511 000
|2 102 000
|2 316 000
|3 021 000
|ЖИЗНЬ ДЕТЯМ, БФ
|1110200005739
|49
|ФПРО ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА
|453120, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 67 офис 103
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Фонды
|101 000
|2 826 000
|2 826 000
|101 000
|1 215 000
|1 308 000
|1 000
|ФПРО ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА
|1070200002322
|50
|БФ "ТВЕРДАЯ ПОЧВА"
|450075, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 133 пом. 25
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|1 160 000
|2 616 000
|3 430 000
|346 000
|908 000
|1 244 000
|10 000
|25 000
|35 000
|ТВЕРДАЯ ПОЧВА, БФ
|1170280044802
|51
|БФ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА
|453124, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 16
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|1 198 000
|2 606 000
|3 440 000
|364 000
|2 430 000
|2 744 000
|50 000
|3 230 000
|1 340 000
|10 000
|1 567 000
|1 577 000
|БФ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА
|1130200001502
|52
|ФОНД ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Достоевского, д. 64
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|22 000
|2 342 000
|2 272 000
|92 000
|1 786 000
|1 780 000
|98 000
|1 168 000
|1 135 000
|131 000
|1 626 000
|1 730 000
|27 000
|3 172 000
|3 143 000
|158 000
|1 892 000
|1 150 000
|900 000
|ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, ФОНД
|1100200000339
|53
|ФОНД "ВЕТЕРАН УИС"
|450015, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Достоевского, д. 39 корп. 1 офис -
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|947 000
|2 018 000
|1 676 000
|1 289 000
|2 085 000
|2 155 000
|1 219 000
|1 824 000
|984 000
|2 059 000
|1 842 000
|2 152 000
|1 749 000
|2 084 000
|2 914 000
|2 162 000
|1 393 000
|2 450 000
|1 105 000
|ВЕТЕРАН УИС, ФОНД
|1060200011519
|54
|БФ "АНГЕЛ-ПОДОРОЖНИК"
|450075, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Николая Кузнецова, д. 5
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|-84 000
|1 828 000
|1 425 000
|319 000
|2 403 000
|2 722 000
|53 000
|1 752 000
|1 805 000
|59 000
|880 000
|939 000
|-55 000
|1 656 000
|1 601 000
|АНГЕЛ-ПОДОРОЖНИК, БФ
|1050203970299
|55
|БФ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РБ
|452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. С.Юлаева, д. 83
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|70 000
|1 825 000
|1 532 000
|363 000
|3 846 000
|4 050 000
|159 000
|6 326 000
|360 000
|6 125 000
|2 845 000
|7 506 000
|1 464 000
|17 389 000
|18 802 000
|250 000
|150 037 000
|129 941 000
|20 346 000
|БФ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РБ
|1110200002725
|56
|ФПБН "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
|450015, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Революционная, д. 43
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|1 273 000
|1 782 000
|3 055 000
|ВОЗРОЖДЕНИЕ, ФПБН
|1180280076899
|57
|БФ БИРСКОГО РАЙОНА РБ
|452450, Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, ул. Курбатова, д. 63
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|30 000
|1 666 000
|30 000
|1 666 000
|7 621 000
|8 960 000
|327 000
|3 428 000
|3 260 000
|495 000
|57 226 000
|57 714 000
|БФ БИРСКОГО РАЙОНА РБ
|1110200004562
|58
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ В.Л. ЗАСОВА
|450097, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Казанская, д. 2
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|12 817 000
|1 648 000
|1 027 000
|13 438 000
|1 936 000
|527 000
|14 847 000
|1 757 000
|4 774 000
|11 830 000
|1 039 000
|281 000
|12 588 000
|1 422 000
|1 743 000
|11 171 000
|2 371 000
|2 331 000
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ В.Л. ЗАСОВА
|1040204599830
|59
|БФ "НАШЕ БУДУЩЕЕ"
|450106, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 31 корп. - офис 37
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания
|Благотворительные фонды
|209 000
|1 538 000
|1 534 000
|212 000
|1 307 000
|1 519 000
|2 716 000
|2 716 000
|1 336 000
|1 249 000
|110 000
|330 000
|330 000
|327 000
|317 000
|НАШЕ БУДУЩЕЕ, БФ
|1120200002625
|60
|УГФРПМП
|450098, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 163 корп. 1
|Деятельность по предоставлению займов промышленности
|Фонды
|24 122 000
|1 533 000
|391 000
|25 264 000
|1 270 000
|462 000
|26 072 000
|1 745 000
|845 000
|26 972 000
|3 122 000
|2 119 000
|27 975 000
|4 887 000
|2 561 000
|30 301 000
|4 027 000
|3 466 000
|31 443 000
|2 980 000
|2 980 000
|31 443 000
|УГФРПМП
|1020202860391
|61
|БФ "ВМЕСТЕ"
|453431, Башкортостан респ., Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Демьяна Бедного, д. 68 корп. 1
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|188 000
|1 463 000
|1 594 000
|57 000
|846 000
|894 000
|144 000
|144 000
|83 000
|83 000
|ВМЕСТЕ, БФ
|1150280030196
|62
|БФ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ РБ
|452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 21 корп. - офис -
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|364 000
|1 389 000
|487 000
|1 266 000
|680 000
|592 000
|1 354 000
|7 596 000
|8 688 000
|924 000
|66 000
|5 004 000
|5 025 000
|БФ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ РБ
|1130200002162
|63
|ДБФ "С ЛЮБОВЬЮ"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 91 кв. 65
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|325 000
|1 351 000
|1 676 000
|С ЛЮБОВЬЮ, ДБФ
|1100200004112
|64
|ФОНД СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ МОУ ГИМНАЗИИ №1 Г. НЕФТЕКАМСК
|452683, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, пер. Кувыкина, д. 10
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Фонды
|228 000
|1 186 000
|825 000
|589 000
|638 000
|906 000
|321 000
|764 000
|858 000
|227 000
|670 000
|722 000
|175 000
|674 000
|581 000
|268 000
|268 000
|СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ МОУ ГИМНАЗИИ №1 Г. НЕФТЕКАМСК, ФОНД
|1140280051207
|65
|БФ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЛИЦЕЯ № 1 Г. СТЕРЛИТАМАК"
|453118, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, проспект Октября, д. 16А
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|5 000
|1 148 000
|588 000
|565 000
|349 000
|914 000
|ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЛИЦЕЯ № 1 Г. СТЕРЛИТАМАК, БФ
|1180280033340
|66
|НКО "БФ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ "ПОТЕРЯШКИ" В Г. НЕФТЕКАМСК
|452687, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, д. 20 корп. А кв. 13
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|871 000
|760 000
|77 000
|645 000
|722 000
|БФ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ ПОТЕРЯШКИ В Г. НЕФТЕКАМСК, НКО
|1120200004869
|67
|БФ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА РБ
|453280, Башкортостан респ., Федоровский район, с. Федоровка, ул. Ленина, д. 50
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|84 000
|834 000
|918 000
|100 000
|770 000
|825 000
|45 000
|952 000
|899 000
|98 000
|225 000
|171 000
|1 617 000
|1 276 000
|512 000
|4 278 000
|4 790 000
|БФ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА РБ
|1130200001645
|68
|ФОНД ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА
|450045, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Мифтахова, д. 23
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|17 000
|818 000
|835 000
|ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА, ФОНД
|1180280076294
|69
|БФ "РЕАФОНД"
|450078, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Мингажева, д. 52 офис 2
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|467 000
|814 000
|1 281 000
|РЕАФОНД, БФ
|1190280016772
|70
|НО ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ РБ
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 5/3
|Строительство жилых и нежилых зданий
|Фонды
|12 108 000
|789 000
|12 897 000
|ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ РБ, НО ФОНД
|1190280054634
|71
|БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МР АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РБ
|452120, Башкортостан респ., Альшеевский район, с. Раевский, ул. Свободы, д. 110 корп. - офис -
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|8 000
|788 000
|796 000
|824 000
|824 000
|969 000
|969 000
|8 820 000
|8 820 000
|БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МР АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РБ
|1130200001007
|72
|СКФ "ЕДИНЕНИЕ"
|453480, Башкортостан респ., Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, д. 76 корп. - офис -
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|334 000
|735 000
|971 000
|98 000
|783 000
|880 000
|1 000
|1 062 000
|1 035 000
|28 000
|115 000
|815 000
|864 000
|ЕДИНЕНИЕ, СКФ
|1090200001022
|73
|БФП МАОУ "ГИМНАЗИЯ №2"
|453121, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Дружбы, д. 37 корп. - офис -
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|14 000
|720 000
|634 000
|100 000
|825 000
|916 000
|9 000
|843 000
|732 000
|120 000
|753 000
|225 000
|1 409 000
|216 000
|616 000
|776 000
|ГИМНАЗИЯ №2, БФП МАОУ
|1080200002794
|74
|БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН РБ
|452040, Башкортостан респ., Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. Победы, д. 5
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|3 000
|685 000
|684 000
|4 000
|849 000
|852 000
|-2 000
|717 000
|715 000
|3 000
|493 000
|485 000
|11 000
|848 000
|616 000
|3 768 000
|15 901 000
|18 225 000
|1 444 000
|БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН РБ
|1110200002505
|75
|БФ "ЗООПЛАНЕТА"
|453104, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 16
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|643 000
|643 000
|94 000
|15 000
|109 000
|ЗООПЛАНЕТА, БФ
|1180280026871
|76
|БФП МАОУ "СОШ №21" Г. СТЕРЛИТАМАК РБ
|453130, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 115
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|109 000
|576 000
|591 000
|94 000
|635 000
|729 000
|23 000
|640 000
|СОШ №21 Г. СТЕРЛИТАМАК РБ, БФП МАОУ
|1160280123772
|77
|ФОНД А. СЕМАКА
|450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134 офис 1А(Торговый центр «Оптимаркет»)
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|489 000
|489 000
|3 839 000
|1 234 000
|5 070 000
|А. СЕМАКА, ФОНД
|1130200005275
|78
|НКО "БФ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ "ДОБРЫЕ СЕРДЦА"
|452687, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Городская, д. 4Б кв. 46
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|45 000
|463 000
|508 000
|БФ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ ДОБРЫЕ СЕРДЦА, НКО
|1180280041303
|79
|ФОНД "БАШНЕДРА"
|450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9 корп. 1 офис 201
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|-253 000
|455 000
|654 000
|-452 000
|817 000
|662 000
|-297 000
|741 000
|438 000
|6 000
|2 134 000
|1 918 000
|222 000
|777 000
|987 000
|БАШНЕДРА, ФОНД
|1170280063018
|80
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГТ "БНЗС"
|450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 60
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|25 000
|452 000
|470 000
|7 000
|462 000
|480 000
|3 000
|555 000
|558 000
|572 000
|554 000
|17 000
|697 000
|675 000
|БНЗС, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГТ
|1040204443300
|81
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА"
|450106, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|117 000
|441 000
|445 000
|ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1170280035628
|82
|БФ "НАШ КОЛЛЕДЖ"
|450064, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Нежинская, д. 4
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|244 000
|422 000
|365 000
|301 000
|2 599 000
|2 681 000
|219 000
|3 332 000
|3 098 000
|453 000
|10 554 000
|10 930 000
|77 000
|17 224 000
|17 057 000
|244 000
|14 680 000
|14 867 000
|НАШ КОЛЛЕДЖ, БФ
|1120200000491
|83
|БФ ПСР БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА
|453580, Башкортостан респ., Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. Ленина, д. 61
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|11 000
|409 000
|420 000
|958 000
|900 000
|58 000
|455 000
|384 000
|129 000
|1 798 000
|1 615 000
|312 000
|1 627 000
|338 000
|11 709 000
|11 633 000
|416 000
|2 402 000
|2 817 000
|БФ ПСР БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА
|1130200000776
|84
|БФ АСКИНСКОГО РАЙОНА "БАЯР-ТАУ"
|452880, Башкортостан респ., Аскинский район, с. Аскино, ул. Советская, д. 21
|Денежное посредничество прочее
|Благотворительные фонды
|153 000
|372 000
|450 000
|БАЯР-ТАУ, БФ АСКИНСКОГО РАЙОНА
|1180280007830
|85
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД С. ЗИЛАИР
|453680, Башкортостан респ., Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, д. 70
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|6 000
|341 000
|226 000
|121 000
|107 000
|147 000
|81 000
|284 000
|184 000
|181 000
|181 000
|209 000
|153 000
|506 000
|81 000
|29 308 000
|21 035 000
|8 354 000
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД С. ЗИЛАИР
|1110200002967
|86
|БФ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МБОУ "ГИМНАЗИЯ №82" Г.УФА
|450064, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 13 корп. 1
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|134 000
|297 000
|320 000
|111 000
|324 000
|411 000
|25 000
|241 000
|265 000
|ГИМНАЗИЯ №82 Г.УФА, БФ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МБОУ
|1170280000021
|87
|БФ "РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА ГИМНАЗИИ №115"
|450059, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 23 корп. 4 офис ----------
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|228 000
|289 000
|361 000
|156 000
|298 000
|338 000
|116 000
|585 000
|606 000
|95 000
|599 000
|504 000
|190 000
|1 550 000
|1 667 000
|73 000
|584 000
|498 000
|159 000
|488 000
|563 000
|РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА ГИМНАЗИИ №115, БФ
|1020203223666
|88
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РБ
|453380, Башкортостан респ., Зианчуринский район, с. Исянгулово, ул. Советская, д. 3
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|580 000
|285 000
|602 000
|263 000
|142 000
|132 000
|274 000
|194 000
|468 000
|339 000
|807 000
|438 000
|640 000
|605 000
|5 931 000
|6 536 000
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РБ
|1130200001282
|89
|БФ "ЛУЧ СВЕТА"
|453852, Башкортостан респ., Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 131 офис 160
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|273 000
|273 000
|273 000
|273 000
|278 000
|278 000
|271 000
|271 000
|ЛУЧ СВЕТА, БФ
|1130200002734
|90
|БФ "ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ"
|450075, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 66 корп. 2
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|92 000
|250 000
|336 000
|ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ, БФ
|1130200003933
|91
|РОФП МАОУ БЛИ №3 ГО. Г. СТЕРЛИТАМАК РБ "ДОРОГА В БУДУЩЕЕ"
|453101, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 124
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Общественные фонды
|64 000
|246 000
|264 000
|46 000
|429 000
|425 000
|51 000
|187 000
|88 000
|151 000
|55 000
|153 000
|50 000
|114 000
|164 000
|ДОРОГА В БУДУЩЕЕ, РОФП МАОУ БЛИ №3 ГО. Г. СТЕРЛИТАМАК РБ
|1120200004517
|92
|БФ "ВОЗРОЖДЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ"
|450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 корп. Б
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|18 000
|225 000
|226 000
|17 000
|618 000
|633 000
|2 000
|1 927 000
|1 891 000
|38 000
|2 606 000
|2 561 000
|68 000
|2 510 000
|2 467 000
|110 000
|2 438 000
|2 492 000
|56 000
|2 455 000
|2 427 000
|ВОЗРОЖДЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ, БФ
|1090200000582
|93
|БФ ДУВАНСКОГО РАЙОНА РБ
|452530, Башкортостан респ., Дуванский район, с. Месягутово, ул. Мира, д. 30 корп. - офис -
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|4 000
|220 000
|167 000
|57 000
|1 515 000
|1 512 000
|60 000
|3 181 000
|3 102 000
|139 000
|284 000
|326 000
|101 000
|251 000
|102 000
|250 000
|6 370 000
|6 620 000
|БФ ДУВАНСКОГО РАЙОНА РБ
|1130200002261
|94
|БФПЖ "ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ"
|453110, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 10
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|216 000
|215 000
|1 000
|456 000
|456 000
|1 000
|465 000
|452 000
|101 000
|336 000
|336 000
|101 000
|130 000
|130 000
|101 000
|13 000
|ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ, БФПЖ
|1110200004859
|95
|БФ ГО Г. АГИДЕЛЬ РБ
|452920, Башкортостан респ., г. Агидель, ул. Академика Курчатова, д. 15
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|260 000
|208 000
|320 000
|148 000
|248 000
|395 000
|1 000
|89 000
|88 000
|2 000
|357 000
|354 000
|5 000
|9 000
|2 733 000
|2 742 000
|БФ ГО Г. АГИДЕЛЬ РБ
|1130200002063
|96
|БФ "ПОМОГИ БОЛЬНОМУ"
|453800, Башкортостан респ., Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 40
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|4 000
|205 000
|195 000
|14 000
|235 000
|246 000
|3 000
|336 000
|291 000
|48 000
|100 000
|162 000
|262 000
|ПОМОГИ БОЛЬНОМУ, БФ
|1120200002394
|97
|БФ "БЛАГОДАРЕНИЕ"
|452607, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 26 кв. 14
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|117 000
|201 000
|291 000
|27 000
|274 000
|231 000
|70 000
|55 000
|125 000
|БЛАГОДАРЕНИЕ, БФ
|1130200005308
|98
|БФ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РБ
|452860, Башкортостан респ., Калтасинский район, с. Калтасы, ул. К.Маркса, д. 72
|Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
|Благотворительные фонды
|68 000
|174 000
|181 000
|63 000
|18 000
|16 000
|65 000
|28 000
|35 000
|58 000
|5 000
|3 600 000
|3 445 000
|2 366 000
|104 573 000
|88 320 000
|18 619 000
|БФ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РБ
|1110200002021
|99
|"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВИТАЕ" (ЖИЗНЬ)
|450105, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Максима Рыльского, д. 5 кв. 162
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Фонды
|95 000
|158 000
|253 000
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВИТАЕ (ЖИЗНЬ)
|1190280049046
|100
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА" ПО СОДЕЙСТВИЮ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №117 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 50 Лет Ссср, д. 10
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|27 000
|158 000
|183 000
|2 000
|60 000
|50 000
|13 000
|58 000
|67 000
|4 000
|98 000
|99 000
|3 000
|453 000
|455 000
|67 000
|344 000
|404 000
|7 000
|РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА ПО СОДЕЙСТВИЮ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №117 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1100200000108
|101
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛИЦЕЯ № 68 "МЫ ВМЕСТЕ"
|450043, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Тухвата Янаби, д. 49 корп. 4 офис 216
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|267 000
|157 000
|337 000
|87 000
|444 000
|467 000
|64 000
|72 000
|506 000
|555 000
|23 000
|МЫ ВМЕСТЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛИЦЕЯ № 68
|1150280066584
|102
|БФ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ КОШКАМ "КОТ ДАВИНЧИ"
|450049, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новоженова, д. 3 корп. 1
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|10 000
|153 000
|119 000
|КОТ ДАВИНЧИ, БФ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ КОШКАМ
|1170280011220
|103
|БФ МР ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН РБ
|452190, Башкортостан респ., Ермекеевский район, с. Ермекеево, ул. Ленина, д. 13
|Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
|Благотворительные фонды
|64 000
|138 000
|151 000
|52 000
|523 000
|505 000
|69 000
|1 875 000
|1 680 000
|264 000
|888 000
|997 000
|155 000
|2 998 000
|2 088 000
|3 480 000
|1 606 000
|БФ МР ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН РБ
|1110200002109
|104
|БФП
|450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134(Торговый центр «Оптимаркет»)
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|31 000
|127 000
|135 000
|22 000
|559 000
|420 000
|161 000
|709 000
|765 000
|БФП
|1120200001624
|105
|БФ "НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ"
|452930, Башкортостан респ., Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, д. 23
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|116 000
|116 000
|153 000
|153 000
|4 000
|109 000
|109 000
|134 000
|НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ, БФ
|1030200012776
|106
|ФОНД РФКСИТ
|452684, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 38
|Деятельность спортивных объектов
|Фонды
|111 000
|111 000
|80 000
|80 000
|5 000
|151 000
|151 000
|5 000
|25 000
|30 000
|1 000
|1 000
|1 000
|РФКСИТ, ФОНД
|1100200001395
|107
|НО "ФОНД "АКАДЕМИЯ"
|453120, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Днепровская, д. 5
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|5 000
|80 000
|82 000
|3 000
|46 000
|47 000
|2 000
|76 000
|57 000
|7 000
|ФОНД АКАДЕМИЯ, НО
|1040203426086
|108
|БФ НУРИМАНОВСКОГО РАЙОНА РБ
|452440, Башкортостан респ., Нуримановский район, с. Красная Горка, ул. Советская, д. 63 корп. - офис -
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|9 000
|79 000
|68 000
|20 000
|228 000
|193 000
|55 000
|155 000
|178 000
|32 000
|208 000
|219 000
|21 000
|365 000
|335 000
|49 000
|4 281 000
|4 323 000
|БФ НУРИМАНОВСКОГО РАЙОНА РБ
|1070200003279
|109
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БИБИНУР"
|450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Красина, д. 21 кв. 315(8 марта, ОАО, торгово-офисный комплекс)
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|214 000
|71 000
|285 000
|БИБИНУР, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1180280076371
|110
|ФОНД "БОЛЬШОЙ УМ, БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ"
|450014, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Соловьиная, д. 1 корп. Б
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|61 000
|61 000
|31 000
|30 000
|1 000
|31 000
|БОЛЬШОЙ УМ, БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ, ФОНД
|1170280054944
|111
|ФСЗО
|450081, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д. 24 пом. 46
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Фонды
|1 015 000
|61 000
|47 000
|1 029 000
|28 000
|24 000
|1 033 000
|49 000
|50 000
|1 032 000
|1 016 000
|943 000
|2 000
|60 000
|ФСЗО
|1040204441320
|112
|БФ МР АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ
|453480, Башкортостан респ., Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, д. 84
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|52 000
|52 000
|52 000
|52 000
|50 000
|50 000
|1 895 000
|8 000
|БФ МР АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ
|1130200001304
|113
|БФ "ТВОРЯЩИЕ ДОБРО"
|450098, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3 этаж 7(Бизнес-центр «КПД»)
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|51 000
|51 000
|8 000
|8 000
|3 000
|3 000
|ТВОРЯЩИЕ ДОБРО, БФ
|1170280022076
|114
|БФ ПИЩА ЖИЗНИ САЛАВАТ
|453251, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Ленинградская, д. 41 кв. 39
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|49 000
|49 000
|19 000
|19 000
|БФ ПИЩА ЖИЗНИ САЛАВАТ
|1180280030556
|115
|ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
|450054, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 77
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|48 000
|47 000
|1 000
|47 000
|48 000
|672 000
|669 000
|3 000
|1 096 000
|1 099 000
|ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, ФОНД
|1150280071853
|116
|БФ "ДРУЖОК"
|453103, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Амурская, д. 16
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|42 000
|42 000
|ДРУЖОК, БФ
|1130200005088
|117
|ФСРКС
|450097, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Заводская, д. 13 корп. 2
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|3 000
|41 000
|44 000
|3 023 000
|3 067 000
|ФСРКС
|1170280028093
|118
|БФ ВБД "ЭРА"
|452765, Башкортостан респ., Туймазинский район, с. Кандры, ул. Матросова, д. 14 корп. - офис 10
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|39 000
|39 000
|39 000
|39 000
|39 000
|39 000
|39 000
|39 000
|216 000
|216 000
|ЭРА, БФ ВБД
|1110200000745
|119
|БФР МБОУ ЛИЦЕЙ №12 Г.ИШИМБАЯ МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ
|453200, Башкортостан респ., Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 41
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|33 000
|33 000
|267 000
|267 000
|377 000
|377 000
|267 000
|267 000
|БФР МБОУ ЛИЦЕЙ №12 Г.ИШИМБАЯ МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ
|1160280053724
|120
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "УЛХ"
|453303, Башкортостан респ., г. Кумертау, ул. Брикетная, д. 18 корп. 4 пом. 8
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|30 000
|30 000
|30 000
|30 000
|УЛХ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1150280042538
|121
|БФ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
|452000, Башкортостан респ., Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пролетарская, д. 66 корп. 7
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|28 000
|28 000
|58 000
|58 000
|ВОЗРОЖДЕНИЕ, БФ
|1180280054910
|122
|БФ "ЕДИНОМЫСЛИЕ"
|453130, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 2 офис 24
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|21 000
|21 000
|19 000
|19 000
|19 000
|19 000
|ЕДИНОМЫСЛИЕ, БФ
|1150280011056
|123
|БФ "ВАТАН" (РОДИНА) РБ
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 103
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|11 000
|20 000
|31 000
|ВАТАН (РОДИНА) РБ, БФ
|1190280042556
|124
|БФ "РЕЗИДЕНЦИЯ ДОБРА"
|450075, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Блюхера, д. 14 кв. 74
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|11 000
|19 000
|30 000
|34 000
|34 000
|РЕЗИДЕНЦИЯ ДОБРА, БФ
|1160280063228
|125
|ФОНД ОЗЕРА "СВЕТЛОЕ"
|452683, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, проспект Комсомольский, д. 46 корп. А кв. 73
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|14 000
|14 000
|-1 000
|15 000
|10 000
|4 000
|5 000
|3 000
|6 000
|21 000
|21 000
|6 000
|15 000
|21 000
|СВЕТЛОЕ, ФОНД ОЗЕРА
|1150280001948
|126
|БФ "ПОДАРИ ДЕТСТВО"
|450001, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 10/1 кв. 37
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|13 000
|13 000
|ПОДАРИ ДЕТСТВО, БФ
|1190280054733
|127
|БФ БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РБ
|453500, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. 5 Июля, д. 3
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|59 000
|10 000
|69 000
|9 000
|78 000
|257 000
|244 000
|91 000
|92 000
|5 000
|178 000
|673 000
|699 000
|147 000
|166 000
|297 000
|16 000
|20 189 000
|20 205 000
|БФ БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РБ
|1130200001832
|128
|БФ ГО ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|453571, Башкортостан респ., г. Межгорье, ул. 40 Лет Победы, д. 60
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|59 000
|9 000
|68 000
|51 000
|100 000
|19 000
|1 676 000
|1 653 000
|42 000
|1 502 000
|1 544 000
|БФ ГО ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|1130200002437
|129
|БФ "ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ"
|452607, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28/1
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|6 000
|6 000
|ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ, БФ
|1180280069496
|130
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ "БЛАГОЕ ДЕЛО"
|450001, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 22
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|7 000
|2 000
|5 000
|БЛАГОЕ ДЕЛО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
|1190280036759
|131
|БФ "ОБЩЕЕ ДЕЛО"
|452684, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 8 пом. 12
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|267 000
|-851 000
|873 000
|245 000
|182 000
|423 000
|4 000
|11 000
|15 000
|ОБЩЕЕ ДЕЛО, БФ
|1170280044494
|132
|ФОНД "ИНИЦИАТИВА"
|450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 11 корп. 1 офис 402
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Фонды
|217 000
|-3 709 000
|3 826 000
|100 000
|3 742 000
|3 310 000
|49 000
|3 793 000
|3 310 000
|532 000
|4 101 000
|4 456 000
|177 000
|2 347 000
|2 510 000
|583 000
|580 000
|ИНИЦИАТИВА, ФОНД
|1130200000655
|133
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "89 ПРОМОУШЕН" (ПРОДВИЖЕНИЕ)"
|450015, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37(Бизнес-центр «Капитал»)
|Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
|Благотворительные фонды
|89 ПРОМОУШЕН (ПРОДВИЖЕНИЕ), БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1200200008139
|134
|БФ "АБСОЛЮТНАЯ РАДОСТЬ-ЗАБОТА"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 32
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|АБСОЛЮТНАЯ РАДОСТЬ-ЗАБОТА, БФ
|1180280041237
|135
|БФ "АВТОР ЖИЗНИ"
|450065, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кремлевская, д. 67 кв. 16
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|АВТОР ЖИЗНИ, БФ
|1190280025407
|136
|МОЛОДЕЖНОЕ АГЕНТСТВО "АВТОТУР"
|113535, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 156
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|#Н/Д
|#Н/Д
|#Н/Д
|#Н/Д
|#Н/Д
|#Н/Д
|#Н/Д
|#Н/Д
|#Н/Д
|#Н/Д
|АВТОТУР, МОЛОДЕЖНОЕ АГЕНТСТВО
|137
|ФОНД "АГИДЕЛЬ"
|450019, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Линейная, д. 126
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|АГИДЕЛЬ, ФОНД
|1170280038444
|138
|БДФ "АКБУЗАТ"
|450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Гоголя, д. 16
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|АКБУЗАТ, БДФ
|1140200000555
|139
|ФОНД "АЛИСА"
|450057, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 1 пом. 63
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Фонды
|АЛИСА, ФОНД
|1180280022823
|140
|ФОНД ППСЗЗ "АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ"
|450074, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 7
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ, ФОНД ППСЗЗ
|1150280069664
|141
|БФ "АСАБА"
|450059, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 43 корп. 4 кв. 22
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|АСАБА, БФ
|1180280006939
|142
|БФ "БАХЕТ" "СЧАСТЬЕ"
|452490, Башкортостан респ., Салаватский район, с. Малояз, ул. Коммунистическая, здание 53
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БАХЕТ СЧАСТЬЕ, БФ
|1200200009041
|143
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД " БАШДРАМ "
|450049, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 23 кв. 120
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БАШДРАМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1180280017884
|144
|ФОНД СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ МОАУ "БАШКИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ" Г. НЕФТЕКАМСК
|452688, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 63 кв. 60
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|БАШКИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ Г. НЕФТЕКАМСК, ФОНД СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ МОАУ
|1180280029137
|145
|БФ "БАШКОРТ"
|452000, Башкортостан респ., Белебеевский район, г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 75 офис 57
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БАШКОРТ, БФ
|1020201582345
|146
|ФОНД "БАШКОРТОСТАН БЕЗ НАРКОТИКОВ"
|450078, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Революционная, д. 154 корп. 1 офис 401
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|1 051 000
|1 045 000
|300 000
|300 000
|БАШКОРТОСТАН БЕЗ НАРКОТИКОВ, ФОНД
|1040204598719
|147
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БАШФОНД"
|453500, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Алексеева, д. 39/1 кв. 87
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БАШФОНД, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1190280013384
|148
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД КНТИ "БЕЛЫЙ ВОРОН"
|450081, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 7 офис 37
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|272 000
|271 000
|1 000
|462 000
|456 000
|7 000
|203 000
|210 000
|1 293 000
|1 285 000
|20 000
|1 229 000
|1 249 000
|БЕЛЫЙ ВОРОН, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД КНТИ
|1120200003417
|149
|ФСР БЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
|453057, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Инзелга, ул. Школьная, д. ЗД 24А
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|БЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ФСР
|1200200019821
|150
|ФСР ЯНГИСКАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЕРЕЗКА"
|453073, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Янгискаин, ул. Школьная, д. 25
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|БЕРЕЗКА, ФСР ЯНГИСКАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
|1200200010174
|151
|БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
|452040, Башкортостан респ., Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. Победы, д. 13
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
|1030201496269
|152
|БДФ "БЛАГОДАРИМ"
|450081, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 9 офис 25
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|БЛАГОДАРИМ, БДФ
|1100200005036
|153
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЛАГОДАРНОСТЬ"
|450003, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карьерная, д. 37 офис 2
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БЛАГОДАРНОСТЬ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1170280011681
|154
|БФ "БЛАГОЕ ДЕЛО"
|453431, Башкортостан респ., Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Комарова, д. 21 корп. 1 кв. 12
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БЛАГОЕ ДЕЛО, БФ
|1170280034748
|155
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР "АРЛЕКИН" ПРИ УФИМСКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
|450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кирова, д. 65
|Деятельность в области исполнительских искусств
|Благотворительные фонды
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР АРЛЕКИН ПРИ УФИМСКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1030203893719
|156
|"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ГОРОД СИБАЙ"
|453832, Башкортостан респ., г. Сибай, шоссе Зилаирское, д. 5 корп. - офис -
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|1 454 000
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ГОРОД СИБАЙ
|1080200002420
|157
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ ВЕНЕРА
|450018, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кооперативная, д. 67А
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ ВЕНЕРА
|1100200003661
|158
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МИШКИНСКИЙ РАЙОН
|452340, Башкортостан респ., Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 102 корп. - офис -
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|61 000
|231 000
|189 000
|102 000
|919 000
|562 000
|459 000
|1 433 000
|1 550 000
|342 000
|2 465 000
|2 125 000
|1 884 000
|69 369 000
|56 755 000
|14 498 000
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МИШКИНСКИЙ РАЙОН
|1080200003036
|159
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МЕЧЕТИ
|450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, д. 13 корп. 5 кв. 72
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МЕЧЕТИ
|1170280022835
|160
|"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ "БУМЕРАНГ"
|450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 55/1 офис 5
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ БУМЕРАНГ
|1190280079901
|161
|ФОНД БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДА ДАВЛЕКАНОВО И ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА
|453400, Башкортостан респ., Давлекановский район, г. Давлеканово, ул. Озерная, д. 14
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДА ДАВЛЕКАНОВО И ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА, ФОНД
|1180280042690
|162
|БФ "БУМЕРАНГ ДОБРА"
|452942, Башкортостан респ., Краснокамский район, с. Староянзигитово, ул. Победы, д. 155
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БУМЕРАНГ ДОБРА, БФ
|1150280018350
|163
|БФ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РБ
|453030, Башкортостан респ., Архангельский район, с. Архангельское, ул. Чкалова, д. 63
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|50 000
|50 000
|50 000
|50 000
|БФ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РБ
|1130200000897
|164
|БФ БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РБ
|453630, Башкортостан респ., Баймакский район, г. Баймак, ул. Юбилейная, д. 28 корп. - офис -
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|897 000
|3 736 000
|4 629 000
|4 000
|53 000
|25 000
|32 000
|733 000
|765 000
|3 872 000
|2 300 000
|8 061 000
|БФ БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РБ
|1070200003301
|165
|БФ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РБ
|452650, Башкортостан респ., Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Красных Партизан, д. 31 офис 2
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|30 000
|1 004 000
|1 000 000
|35 000
|103 000
|38 000
|710 000
|44 000
|107 000
|БФ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РБ
|1130200001470
|166
|БФ БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА РБ
|452980, Башкортостан респ., Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 124 корп. - офис -
|Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
|Благотворительные фонды
|112 000
|112 000
|268 000
|268 000
|128 000
|128 000
|БФ БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА РБ
|1090200001715
|167
|БФ БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РБ
|452000, Башкортостан респ., Белебеевский район, г. Белебей, ул. Им В.И.Ленина, д. 13 корп. - офис -
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|22 000
|22 000
|51 000
|50 000
|23 000
|2 058 000
|1 975 000
|106 000
|57 000
|158 000
|5 000
|7 203 000
|7 206 000
|2 000
|2 422 000
|2 423 000
|БФ БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РБ
|1130200001073
|168
|БФ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РБ
|452740, Башкортостан респ., Благоварский район, с. Языково, ул. Ленина, д. 37 корп. - офис -
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|362 000
|400 000
|720 000
|БФ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РБ
|1130200001821
|169
|БФ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РБ
|453430, Башкортостан респ., Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Седова, д. 96
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|34 000
|34 000
|40 000
|333 000
|373 000
|86 436 000
|26 311 000
|БФ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РБ
|1110200002990
|170
|БФ БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РБ
|452710, Башкортостан респ., Буздякский район, с. Буздяк, ул. Красноармейская, д. 27
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|35 000
|85 000
|78 000
|42 000
|69 000
|50 000
|61 000
|77 000
|6 300 000
|20 056 000
|26 253 000
|БФ БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РБ
|1110200003650
|171
|БФ БУРАЕВСКОГО РАЙОНА РБ
|452960, Башкортостан респ., Бураевский район, с. Бураево, ул. Ленина, д. 102
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|2 000
|898 000
|900 000
|184 000
|180 000
|105 000
|105 000
|4 219 000
|4 219 000
|БФ БУРАЕВСКОГО РАЙОНА РБ
|1110200000965
|172
|БФ Г. САЛАВАТ РБ
|453252, Башкортостан респ., г. Салават, бульвар Монтажников, д. 7
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|62 700 000
|19 800 000
|82 500 000
|БФ Г. САЛАВАТ РБ
|1130200000677
|173
|БФ ГБОУ БКК ПФО ИМ.А.В.ДОСТАВАЛОВА
|453204, Башкортостан респ., Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Мичурина, д. 13
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|11 440 000
|11 440 000
|5 000 000
|5 000 000
|БФ ГБОУ БКК ПФО ИМ.А.В.ДОСТАВАЛОВА
|1140280071073
|174
|БФ ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РБ
|453200, Башкортостан респ., Ишимбайский район, г. Ишимбай, проспект Ленина, д. 60
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БФ ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РБ
|1130200001689
|175
|БФ КИГИНСКОГО РАЙОНА РБ
|452500, Башкортостан респ., Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Советская, д. 10 корп. - офис -
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БФ КИГИНСКОГО РАЙОНА РБ
|1120200005133
|176
|БФ МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РБ
|452550, Башкортостан респ., Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Ленина, д. 20
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|1 783 000
|1 764 000
|19 000
|188 000
|854 000
|БФ МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РБ
|1130200001359
|177
|БФ МР МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РБ
|452080, Башкортостан респ., Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Первомайская, д. 71
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|6 870 000
|6 270 000
|БФ МР МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РБ
|1130200000810
|178
|БФ МР ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РБ
|453800, Башкортостан респ., Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 40 корп. - офис -
|Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
|Благотворительные фонды
|281 000
|3 757 000
|3 668 000
|370 000
|1 136 000
|1 265 000
|241 000
|628 000
|855 000
|14 000
|1 485 000
|41 878 000
|43 362 000
|БФ МР ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РБ
|1080200001804
|179
|БФ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ №12 ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК
|453104, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 2 д.
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|37 000
|187 000
|212 000
|12 000
|307 000
|268 000
|51 000
|364 000
|29 000
|175 000
|БФ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ №12 ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК
|1150280021650
|180
|БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГО Г. НЕФТЕКАМСК РБ
|452683, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 5 корп. В
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|1 003 000
|1 000 000
|БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГО Г. НЕФТЕКАМСК РБ
|1110200002978
|181
|БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|452200, Башкортостан респ., Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул. Кооперативная, д. 59
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|4 000
|369 000
|121 000
|252 000
|3 822 000
|4 074 000
|96 977 000
|96 977 000
|37 187 000
|37 169 000
|342 000
|7 812 000
|7 900 000
|254 000
|БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|1110200004650
|182
|БФ ПСР МО САЛАВАТСКИЙ РАЙОН РБ
|452490, Башкортостан респ., Салаватский район, с. Малояз, ул. Советская, д. 63 корп. 1
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|БФ ПСР МО САЛАВАТСКИЙ РАЙОН РБ
|1130200002217
|183
|БФ ПСР МР ШАРАНСКИЙ РАЙОН РБ
|452630, Башкортостан респ., Шаранский район, с. Шаран, ул. Пролетарская, д. 2
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|7 000
|507 000
|514 000
|684 000
|669 000
|15 000
|840 000
|855 000
|1 055 000
|БФ ПСР МР ШАРАНСКИЙ РАЙОН РБ
|1120200001349
|184
|БФ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МР ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РБ
|453050, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Октябрьская, д. 2
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|99 000
|724 000
|823 000
|БФ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МР ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РБ
|1170280039930
|185
|БФ ТАТЫШЛИНСКОГО РАЙОНА РБ
|452830, Башкортостан респ., Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 113 корп. - офис -
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|БФ ТАТЫШЛИНСКОГО РАЙОНА РБ
|1110200001647
|186
|БФ ХАМЗЫ ХАДЖИ
|450000, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 16
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|751 000
|44 000
|795 000
|1 135 000
|1 135 000
|882 000
|882 000
|БФ ХАМЗЫ ХАДЖИ
|1030204224555
|187
|БФКА
|450106, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Дуванский, д. 28 корп. 1
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БФКА
|1070200002993
|188
|БФПН
|450068, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Вологодская, д. 56 офис 60
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БФПН
|1100200002330
|189
|БФР МР КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РБ
|452930, Башкортостан респ., Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Карла Маркса, д. 3
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БФР МР КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РБ
|1110200002120
|190
|БФРИПФКИСВРБ
|453126, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Шафиева, д. 1 кв. 50
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БФРИПФКИСВРБ
|1170280044813
|191
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ "БЫТЬ ДОБРУ"
|450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9 офис 901(Бизнес-центр «На улице Зорге»)
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|БЫТЬ ДОБРУ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
|1180280047562
|192
|ФОНД ВАЛЕЕВА
|450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 12 корп. 3 кв. 4
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ВАЛЕЕВА, ФОНД
|1170280077329
|193
|ФРО ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА "ВДОХНОВЕНИЕ"
|453051, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Ф.Якупова, д. 9
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ВДОХНОВЕНИЕ, ФРО ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА
|1200200019843
|194
|БФ "ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ"
|452000, Башкортостан респ., Белебеевский район, г. Белебей, ул. Им В.И.Ленина, д. 48 кв. 2
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ, БФ
|1140280075352
|195
|РОБФ "ВЕРНЫЙ ДРУГ" РБ
|450065, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 53 корп. А офис -
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ВЕРНЫЙ ДРУГ РБ, РОБФ
|1090200003464
|196
|БФСПВОБ "ВЕТЕРАН" Г.САЛАВАТА
|453262, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Губкина, д. 2 корп. Б офис -
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ВЕТЕРАН Г.САЛАВАТА, БФСПВОБ
|1080200000759
|197
|БФ "ВЕТЕРАН ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ РБ"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 5
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ВЕТЕРАН ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ РБ, БФ
|1090200000890
|198
|БФ "ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ"
|450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Левитана, д. 36 кв. 48
|Денежное посредничество прочее
|Благотворительные фонды
|ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ, БФ
|1200200000901
|199
|ФСР БЕЛООЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВМЕСТЕ"
|453070, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Белое Озеро, ул. Южная, д. ЗД 2/2
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|ВМЕСТЕ, ФСР БЕЛООЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
|1200200018083
|200
|БФ "ВО БЛАГО ДОБРА, ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ"
|450015, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Лазовского, д. 9
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ВО БЛАГО ДОБРА, ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ, БФ
|1200200002200
|201
|БФ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" МИЯКИНСКОГО РАЙОНА РБ
|452080, Башкортостан респ., Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Калинина, д. 15 корп. - офис -
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|ВОЗРОЖДЕНИЕ МИЯКИНСКОГО РАЙОНА РБ, БФ
|1110200001152
|202
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
|450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 50 Лет Ссср, д. 31 корп. - офис -
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|ВОЗРОЖДЕНИЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1070200002366
|203
|БФ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ"
|453126, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 124
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ВОССТАНОВЛЕНИЕ, БФ
|1120200005287
|204
|БФ "ВСАР"
|452880, Башкортостан респ., Аскинский район, с. Аскино, ул. Луговая, д. 3 корп. - офис -
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ВСАР, БФ
|1090200001792
|205
|ФП ВСЕМИРНОГО КУРУЛТАЯ
|450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 корп. - офис -
|Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
|Фонды
|ВСЕМИРНОГО КУРУЛТАЯ, ФП
|1090200003266
|206
|НКО БФ "ВЫПУСКНИКИ В ПОДДЕРЖКУ ВОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
|450017, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ахметова, д. 275
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ВЫПУСКНИКИ В ПОДДЕРЖКУ ВОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НКО БФ
|1180280069144
|207
|ФОНД "ГАЛЕРЕЯ ИМ.Т.П.НЕЧАЕВОЙ"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 9
|Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
|Фонды
|ГАЛЕРЕЯ ИМ.Т.П.НЕЧАЕВОЙ, ФОНД
|1040203906071
|208
|НО БФ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГИМНАЗИЯ № 91 "СОДЕЙСТВИЕ"
|450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 153 корп. - офис 49
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|ГИМНАЗИЯ № 91 СОДЕЙСТВИЕ, НО БФ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
|1080200002662
|209
|ФОНД "ГОРОЖАНИН"
|450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 50 Лет Ссср, д. 48 корп. 1 офис 203(Респект, бизнес-центр)
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ГОРОЖАНИН, ФОНД
|1190280078450
|210
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДАНКО"
|450057, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Зайнуллы Расулева, д. 6
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|318 000
|318 000
|979 000
|5 682 000
|3 109 000
|60 000
|4 559 000
|4 597 000
|ДАНКО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1090200003618
|211
|ФОНД «ДАРОВАНИЕ»
|450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 145 этаж 7 офис 4
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ДАРОВАНИЕ, ФОНД
|1190280031116
|212
|БФ "ДВА КРЫЛА"
|450104, Башкортостан респ., г. Уфа, пер. Новогорный, д. 1
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ДВА КРЫЛА, БФ
|1190280080132
|213
|БФ "ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ"
|450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 46 кв. 141
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|ДВИЖЕНИЕ-ЖИЗНЬ, БФ
|1170280031723
|214
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ"
|450028, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Касимовская, д. 6/1 кв. 14
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1190280085930
|215
|БФ "ДЕЛАЙ ДОБРЫЕ ДЕЛА"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 28
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ДЕЛАЙ ДОБРЫЕ ДЕЛА, БФ
|1160280055627
|216
|БФ "ДЕТИ БАШКОРТОСТАНА"
|453254, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Полевая, д. 9 кв. 1
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ДЕТИ БАШКОРТОСТАНА, БФ
|1140200002161
|217
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТИ И МИР"
|450104, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 43 корп. 13 офис -
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|5 000 000
|5 000 000
|3 271 000
|3 271 000
|ДЕТИ И МИР, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1040203731688
|218
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТЯМ РЕСПУБЛИКИ"
|450096, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ростовская, д. 18 литера А
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|11 000
|ДЕТЯМ РЕСПУБЛИКИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1160280114477
|219
|ФОНД "ДИЛИГО" ("С ЛЮБОВЬЮ")
|453020, Башкортостан респ., Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Садовая, д. 25/1 каб. 43
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ДИЛИГО ( С ЛЮБОВЬЮ ), ФОНД
|1190280072080
|220
|БФ "ДОБРОДЕЯТЕЛИ"
|452751, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Южная, д. 8 кв. 8
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ДОБРОДЕЯТЕЛИ, БФ
|1160280067177
|221
|ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ "ДОБРОЕ ДЕЛО"
|450049, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новоженова, д. 88 корп. В
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Общественные фонды
|337 000
|11 557 000
|11 894 000
|ДОБРОЕ ДЕЛО, ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
|1120200002185
|222
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ДОБРОТА"
|450105, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 74 кв. 176
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|9 000
|263 000
|213 000
|420 000
|515 000
|ДОБРОТА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ
|1070200002740
|223
|ФОНД "ДОБРЫЕ ЛЮДИ"
|450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кандринская, д. 2
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ДОБРЫЕ ЛЮДИ, ФОНД
|1120200002603
|224
|БФ "ДОВЕРИЯ"
|450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60/1 офис 209
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ДОВЕРИЯ, БФ
|1190280083674
|225
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОМ ПОМОЩИ"
|450074, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Испытателей, д. 20
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
|Благотворительные фонды
|ДОМ ПОМОЩИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1190280049630
|226
|НКО БФ "ДОСТОЯНИЕ"
|450098, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 132 корп. 3 офис 806(Бизнес-центр «КПД»)
|Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
|Благотворительные фонды
|ДОСТОЯНИЕ, НКО БФ
|1180280055108
|227
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ "ДЮРТЮЛИ"
|452320, Башкортостан респ., Дюртюлинский район, г. Дюртюли, ул. Чеверева, д. 47
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|56 000
|100 000
|156 000
|76 000
|100 000
|132 000
|78 000
|150 000
|60 000
|253 000
|250 000
|283 000
|15 967 000
|14 760 000
|ДЮРТЮЛИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ
|1110200001691
|228
|УФИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА ИНВАЛИДОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ,ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК,СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ "ЕДИНЕНИЕ"
|450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кирова, д. 1 офис 121
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Общественные фонды
|ЕДИНЕНИЕ, УФИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА ИНВАЛИДОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ,ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК,СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
|1030200020168
|229
|ФОНД "ЕФПЦ "БАЙТУЛ МАЛ"
|450075, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 85 корп. 2
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|ЕФПЦ БАЙТУЛ МАЛ, ФОНД
|1100200003287
|230
|НО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ "ЖИЗНЬ"
|450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Правды, д. 15 кв. 6
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ЖИЗНЬ, НО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ
|1190280000085
|231
|БФ "ЗАУРАЛЬЕ"
|453833, Башкортостан респ., г. Сибай, ул. Белова, д. 5 корп. - офис -
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|4 819 000
|3 342 000
|1 477 000
|16 583 000
|16 777 000
|1 283 000
|21 350 000
|22 633 000
|ЗАУРАЛЬЕ, БФ
|1120200000414
|232
|БФ "ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ"
|450075, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 65Б кв. 105
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|156 000
|156 000
|788 000
|788 000
|362 000
|290 000
|134 000
|134 000
|ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ, БФ
|1110200003759
|233
|БФ "ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ"
|450092, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Авроры, д. 13 корп. 1 офис 55
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ, БФ
|1120200000910
|234
|БФ "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ"
|450097, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, д. 7 офис 8(Бизнес-центр на Бульваре Хадии Давлетшиной, 7)
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ, БФ
|1160280136774
|235
|ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД Г. УФЫ
|450054, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 139
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|1 230 000
|1 770 000
|3 000 000
|ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД Г. УФЫ
|1130200003064
|236
|ФСР ИМЕНДЯШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗИЛИМ"
|453063, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Карагаево, ул. Центральная, д. ЗД 25
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|ЗИЛИМ, ФСР ИМЕНДЯШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
|1200200019491
|237
|БФ "ЗИННАТ УЛЫ" РБ
|452753, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Тельмана, д. 54
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|ЗИННАТ УЛЫ РБ, БФ
|1160280097823
|238
|НФ "ИДЕЛЬ"
|450105, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Набережная Р. Уфы, д. 39 кв. 42
|Деятельность учреждений культуры и искусства
|Фонды
|2 100 000
|2 100 000
|2 320 000
|2 320 000
|782 000
|730 000
|52 000
|7 000
|2 213 000
|2 168 000
|52 000
|355 000
|407 000
|ИДЕЛЬ, НФ
|1130200004296
|239
|СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД "ИЗГЕЛЕК - ИНВЕСТ"
|450074, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 12
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|ИЗГЕЛЕК-ИНВЕСТ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД
|1150280008317
|240
|ФОНД ИЛЬШАТА ЮМАГУЛОВА
|450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 34
|Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
|Фонды
|ИЛЬШАТА ЮМАГУЛОВА, ФОНД
|1050203925969
|241
|ФОНД ИМ.Ф.КАРИМОВОЙ
|452211, Башкортостан респ., Чекмагушевский район, с. Новобалтачево, ул. Молодежная, д. 26 корп. А офис -
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|ИМ.Ф.КАРИМОВОЙ, ФОНД
|1060273014141
|242
|МОБФ "ИМАН"
|453237, Башкортостан респ., Ишимбайский район, с. Янурусово, ул. Пролетарская, д. 16 корп. А офис -
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|1 661 000
|1 661 000
|1 661 000
|1 661 000
|1 305 000
|2 201 000
|1 000 000
|ИМАН, МОБФ
|1050200020650
|243
|ФОНД "ИМЭН КАЛА"
|450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 50-Летия Октября, д. 19
|Денежное посредничество прочее
|Фонды
|ИМЭН КАЛА, ФОНД
|1170280062370
|244
|ФОНД "ИНТЕГРАЦИЯ"
|450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Революционная, д. 111
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ИНТЕГРАЦИЯ, ФОНД
|1170280076845
|245
|ФСР ТАБЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ИСКРЕННОСТЬ"
|453075, Башкортостан респ., Гафурийский район, д. Березовка, ул. Школьная, д. 18
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|ИСКРЕННОСТЬ, ФСР ТАБЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
|1200200020481
|246
|ФОНД «ЙЭШЛЕК»
|453265, Башкортостан респ., г. Салават, бульвар Юлаева, д. 48 кв. 11
|Деятельность в области спорта прочая
|Фонды
|ЙЭШЛЕК, ФОНД
|1180280059376
|247
|БФ "КАЛИНА"
|452000, Башкортостан респ., Белебеевский район, г. Белебей, ул. Им В.И.Ленина, д. 3 корп. А кв. 113
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|КАЛИНА, БФ
|1170280081531
|248
|БФПЖ "КОВЧЕГ-ПУТЬ ДОМОЙ"
|450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Победы, д. 43 офис 8/1
|Деятельность по финансовой взаимопомощи
|Благотворительные фонды
|КОВЧЕГ-ПУТЬ ДОМОЙ, БФПЖ
|1190280060090
|249
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЛЕГЕНДА № 35"
|450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Красина, д. 15 кв. 58
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ЛЕГЕНДА № 35, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1170280040435
|250
|БФ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МБОУ "ЛИЦЕЙ № 106 "СОДРУЖЕСТВО" Г. УФА
|450075, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 91 каб. 25
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ЛИЦЕЙ № 106 СОДРУЖЕСТВО Г. УФА, БФ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МБОУ
|1160280112266
|251
|ФПИ ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА "ЛУЧ НАДЕЖДЫ"
|453050, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Северная, д. 53
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|ЛУЧ НАДЕЖДЫ, ФПИ ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА
|1200200010570
|252
|РОФ СРЦИЗ "ЛУЧ" РБ
|450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 155 корп. - офис -
|Деятельность профессиональных членских организаций
|Общественные фонды
|163 000
|5 639 000
|5 663 000
|139 000
|5 950 000
|6 089 000
|ЛУЧ РБ, РОФ СРЦИЗ
|1030200016802
|253
|БФ "ЛЮБОВЬ В СЕРДЦАХ"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, пл. Верхнеторговая, д. 4 офис 1002
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ЛЮБОВЬ В СЕРДЦАХ, БФ
|1200200043625
|254
|РБФ "ЛЮБОВЬ" Г. УФА
|450038, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Машиностроителей, д. 4 корп. 1 офис 33
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|4 000
|4 000
|4 000
|4 000
|ЛЮБОВЬ Г. УФА, РБФ
|1050203725660
|255
|БФ ЗЖООС "МАЗАЙ"
|453250, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Губкина, д. 28 кв. 194
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|МАЗАЙ, БФ ЗЖООС
|1140200001589
|256
|БФ "МАМА, Я С ТОБОЙ!"
|450571, Башкортостан респ., Уфимский район, с. Станции Юматово, ул. Вокзальная, д. 145
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|МАМА, Я С ТОБОЙ!, БФ
|1150280069653
|257
|БФ "МАТЬ И ДИТЯ"
|453128, Башкортостан респ., Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Лазурная, д. 17 кв. 66
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|10 246 000
|10 246 000
|4 568 000
|4 568 000
|848 000
|2 957 000
|3 805 000
|19 000
|2 213 000
|1 990 000
|242 000
|514 000
|756 000
|МАТЬ И ДИТЯ, БФ
|1130200004153
|258
|РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ" В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
|450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 151 корп. - офис 30
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Общественные фонды
|1 766 000
|1 766 000
|899 000
|639 000
|260 000
|1 985 000
|1 342 000
|903 000
|1 230 000
|180 000
|1 875 000
|МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
|1030204613460
|259
|БФ "МЕРКИТ-МИН"
|452080, Башкортостан респ., Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Максимчи, д. 40
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|МЕРКИТ-МИН, БФ
|1160280121132
|260
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МИЛОСЕРДИЕ СТРАЖДУЩИМ"
|450099, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 16 корп. 1 кв. 126
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|1 000
|110 000
|110 000
|1 000
|703 000
|702 000
|3 000
|65 000
|59 000
|9 000
|2 117 000
|3 000
|2 119 000
|МИЛОСЕРДИЕ СТРАЖДУЩИМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1130200001513
|261
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МИЛОСТИ ПРОСИМ"
|453252, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Северная, д. 15 офис 307
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|МИЛОСТИ ПРОСИМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1140280073009
|262
|БФ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ "МИР"
|453100, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, пер. Водолаженко, д. 10
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|МИР, БФ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ
|1170280024221
|263
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МИРАС"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 32
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|55 000
|55 000
|50 000
|50 000
|МИРАС, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1120200005056
|264
|ФОНД "МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"
|450519, Башкортостан респ., Уфимский район, с. Миловка, ул. Михайлова, д. 3 каб. 4
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|370 000
|35 594 000
|35 964 000
|МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ФОНД
|1140200000104
|265
|ФОНД ИМ. Н.МИРЛИКИЙСКОГО
|450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 207 офис 1
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|Н.МИРЛИКИЙСКОГО, ФОНД ИМ.
|1200200015102
|266
|БФ "НАГАЕВО"
|450900, Башкортостан респ., г. Уфа, с. Нагаево, ул. Парковая, д. 25 корп. 1
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|НАГАЕВО, БФ
|1150280075472
|267
|БФ "НАДЕЖДА" МР КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН РБ
|452360, Башкортостан респ., Караидельский район, с. Караидель, ул. Ленина, д. 57
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|НАДЕЖДА МР КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН РБ, БФ
|1180280061312
|268
|ФОНД "НАДЕЖДА"
|453236, Башкортостан респ., Ишимбайский район, д. Янги-Аул, ул. Солнечная, д. 27
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|159 000
|159 000
|НАДЕЖДА, ФОНД
|1170280034737
|269
|НФ "НАН"
|450092, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рабкоров, д. 20 корп. - офис -
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания
|Фонды
|НАН, НФ
|1090200001803
|270
|ФОНД "НАСЛЕДИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА"
|450057, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
|Денежное посредничество прочее
|Фонды
|НАСЛЕДИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, ФОНД
|1170280042206
|271
|БФ ССЗН "НАСЛЕДИЕ"
|450007, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Тальковая, д. 40 кв. 80
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|НАСЛЕДИЕ, БФ ССЗН
|1170280080013
|272
|ФПМИ "НАСЛЕДИЕ"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 85 корп. - офис 24
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Фонды
|НАСЛЕДИЕ, ФПМИ
|1130200002833
|273
|ФСПИК "НАСЛЕДИЕ"
|450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 47
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|НАСЛЕДИЕ, ФСПИК
|1200200018776
|274
|ФОНД "НЕБО НА ЗЕМЛЕ"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 85/1 кв. 2
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|НЕБО НА ЗЕМЛЕ, ФОНД
|1170280035639
|275
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "НЕЗАВИСИМОСТЬ"
|450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9 корп. 5
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|85 000
|185 000
|186 000
|84 000
|133 000
|173 000
|55 000
|98 000
|121 000
|НЕЗАВИСИМОСТЬ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1130200004329
|276
|"НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ"
|452414, Башкортостан респ., Иглинский район, ст. Снт Южный, д. 678
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ
|1180280013242
|277
|НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ
|450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кирова, д. 1
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Фонды
|НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ
|1130200003295
|278
|ФОНД "НКА"
|450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 14
|Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|Фонды
|НКА, ФОНД
|1050204017236
|279
|СО НКО ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ,ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ,ИМЕЮЩИХ РЕБЕНКА ИНВАЛИДА,МР КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РБ
|453020, Башкортостан респ., Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 40
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|НКО ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ,ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ,ИМЕЮЩИХ РЕБЕНКА ИНВАЛИДА,МР КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РБ, СО
|1190280062620
|280
|БФ "НОВА-РУСЬ"
|450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Правая Белая, д. 12
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|НОВА-РУСЬ, БФ
|1140280054474
|281
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Советская, д. 14
|Фонды
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|1030203913541
|282
|ФОНД "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
|453261, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 37 корп. А
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|500 000
|500 000
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, ФОНД
|1150280067244
|283
|БФ "О ЧЕМ БОЛИТ СЕРДЦЕ"
|450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Водопроводная, д. 12
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|О ЧЕМ БОЛИТ СЕРДЦЕ, БФ
|1150280002586
|284
|БФПЖ "ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИЮТ ЖИВОТНЫХ "ОКТДОМ"
|452607, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 31 кв. 44
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИЮТ ЖИВОТНЫХ ОКТДОМ, БФПЖ
|1190280082552
|285
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОЛО ЭЙЕК" ("БОЛЬШОЙ ИК")
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Энгельса, д. 9 офис 77
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|-9 000
|69 000
|7 000
|53 000
|4 437 000
|3 980 000
|ОЛО ЭЙЕК ( БОЛЬШОЙ ИК ), БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1130200001029
|286
|ФОНД "ОНФ"
|450106, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2 офис 18
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ОНФ, ФОНД
|1160280055198
|287
|ФОНД "ОПОРА"
|450073, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 44
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ОПОРА, ФОНД
|1070200003653
|288
|БФ "ОРДЕН ДОБРОДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
|453300, Башкортостан респ., г. Кумертау, ул. Промышленная, д. 2 корп. Б
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ОРДЕН ДОБРОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БФ
|1150280048126
|289
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОТЕЧЕСТВО"
|450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17 корп. - - - - офис - - - - -
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|49 000
|530 000
|450 000
|129 000
|649 000
|750 000
|28 000
|3 943 000
|3 940 000
|31 000
|3 287 000
|3 140 000
|178 000
|857 000
|1 018 000
|ОТЕЧЕСТВО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1020202550884
|290
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 92 офис 3
|Деятельность по финансовой взаимопомощи
|Фонды
|ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1190280042567
|291
|ФОНД "ОФИЦЕРЫ-ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"
|450075, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Славы, д. 6 офис 6
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ОФИЦЕРЫ-ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА, ФОНД
|1190280039839
|292
|ОХОТРЫБФОНД
|450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 44 кв. 28
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ОХОТРЫБФОНД
|1190280085115
|293
|ФОНД ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ТЮРКСКОГО МИРА
|450591, Башкортостан респ., Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Чапаева, д. 15
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ТЮРКСКОГО МИРА, ФОНД
|1180280058056
|294
|БФ "ПЕРСПЕКТИВА"
|450104, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 41
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ПЕРСПЕКТИВА, БФ
|1160280098660
|295
|ФОНД ПИМУ
|450001, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 1/2
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ПИМУ, ФОНД
|1190280035098
|296
|ФОНД "ПИЩА ЖИЗНИ БАШКОРТОСТАН"
|450105, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 25 кв. 27
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ПИЩА ЖИЗНИ БАШКОРТОСТАН, ФОНД
|1190280032458
|297
|РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ПОБДТ ПО РБ"
|450103, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Сочинская, д. 8
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Общественные фонды
|ПОБДТ ПО РБ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
|1140200001270
|298
|БФ "ПОДАРИ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ"
|450097, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Северная, д. 21
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ПОДАРИ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ, БФ
|1180280042711
|299
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ПОДАРИ ЖИЗНЬ"
|453431, Башкортостан респ., Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Демьяна Бедного, д. 79 корп. 1 ДОП. этаж 2
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ПОДАРИ ЖИЗНЬ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1190280059353
|300
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"
|453121, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Николаева, д. 120
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ПОДАРИ НАДЕЖДУ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
|1100200003023
|301
|ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО СПОРТА ПО РБ
|450515, Башкортостан респ., Уфимский район, д. Волково, ул. Косолапова, д. 22 корп. - офис -
|Деятельность в области спорта
|Фонды
|ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО СПОРТА ПО РБ, ФОНД
|1110200005607
|302
|ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РБ
|450078, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Айская, д. 69 корп. 2 офис 70
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|1 000 000
|73 000
|200 000
|5 190 000
|5 390 000
|23 000
|-2 064 000
|1 916 000
|ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РБ, ФОНД
|1040204609301
|303
|ФОНД ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ РБ
|450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новочеркасская, д. 4
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ РБ, ФОНД
|1150280066518
|304
|ФОНД ПОДДЕРЖКИ УФИМСКОГО РАЙОНА РБ
|450511, Башкортостан респ., Уфимский район, с. Михайловка, ул. Ленина, д. 46
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ПОДДЕРЖКИ УФИМСКОГО РАЙОНА РБ, ФОНД
|1180280072610
|305
|РБ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ЦСАМ "ПОЗИТИВ" РБ
|453100, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 103 корп. - офис 144
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ПОЗИТИВ РБ, РБ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ЦСАМ
|1060200003225
|306
|БФ "ПОКОЛЕНИЕ"
|450075, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 89/5 кв. 41
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ПОКОЛЕНИЕ, БФ
|1150280023123
|307
|ФОНД "ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРАХ"
|450054, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 67 корп. 2
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания
|Фонды
|ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРАХ, ФОНД
|1110200000613
|308
|БФ ПМН "ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА"
|450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Александровка, д. 34
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания
|Благотворительные фонды
|ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА, БФ ПМН
|1100200004178
|309
|ФОНД "ПРАВО НА ЖИЗНЬ"
|453252, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Дружбы, д. 11
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ПРАВО НА ЖИЗНЬ, ФОНД
|1180280042865
|310
|ФОНД "ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ФОНД АЛЬМИРЫ ЖУКОВОЙ"
|450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина, д. 17 кв. 13
|Деятельность в области права и бухгалтерского учета
|Общественные фонды
|ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ФОНД АЛЬМИРЫ ЖУКОВОЙ, ФОНД
|1100200004904
|311
|РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОФ "ПРАВОПОРЯДОК-ЦЕНТР" ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
|450049, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новоженова, д. 88
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Общественные фонды
|ПРАВОПОРЯДОК-ЦЕНТР ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОФ
|1130200002767
|312
|ФОНД "ПРЕОБРАЖЕНИЕ"
|453130, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 121 кв. 74
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ПРЕОБРАЖЕНИЕ, ФОНД
|1190280041709
|313
|ФОНД ПРОДВИЖЕНИЯ
|450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17 пом. 19
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ПРОДВИЖЕНИЯ, ФОНД
|1190280011129
|314
|БФ "ПТИЦА СЧАСТЬЯ"
|450092, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Батырская, д. 4 корп. 1 кв. 20
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|33 000
|618 000
|578 000
|73 000
|584 000
|625 000
|35 000
|111 000
|139 000
|34 000
|466 000
|488 000
|ПТИЦА СЧАСТЬЯ, БФ
|1130200004527
|315
|БФ СПЗГ "ПУТЬ ДОБРА"
|450017, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ирендык, д. 40 кв. 1
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|ПУТЬ ДОБРА, БФ СПЗГ
|1160280128854
|316
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ПУТЬ СОЗИДАНИЯ"
|450081, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Уфимское Шоссе, д. 43
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|ПУТЬ СОЗИДАНИЯ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1110200004232
|317
|БФ "РАЗВИТИЕ"
|450075, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Славы, д. 6 офис 25
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|184 000
|1 668 000
|1 849 000
|3 000
|1 250 000
|1 203 000
|50 000
|1 489 000
|1 516 000
|РАЗВИТИЕ, БФ
|1150280041944
|318
|НФ "РАЗВИТИЕ"
|450054, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 59 корп. - офис -
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|1 588 000
|40 000
|500 000
|1 128 000
|3 000 000
|792 000
|645 000
|1 437 000
|280 000
|1 566 000
|704 000
|2 269 000
|РАЗВИТИЕ, НФ
|1080200002354
|319
|РОФ ПОДДЕРЖКИ РБЛИ "РАЗВИТИЕ"
|450001, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 2 корп. - офис -
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Общественные фонды
|11 000
|11 000
|11 000
|8 000
|19 000
|220 000
|81 000
|158 000
|1 492 000
|1 575 000
|-7 000
|556 000
|342 000
|207 000
|РАЗВИТИЕ, РОФ ПОДДЕРЖКИ РБЛИ
|1100200004354
|320
|ФОНД "РАЗВИТИЕ"
|453571, Башкортостан респ., г. Межгорье, ул. 40 Лет Победы, д. 26А корп. 2 кв. 1
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|РАЗВИТИЕ, ФОНД
|1160280059433
|321
|ФОНД "РАЗВИТИЕ"
|450057, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 1
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|1 000
|15 000
|16 000
|РАЗВИТИЕ, ФОНД
|1160280096272
|322
|ФОНД "РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ"
|452980, Башкортостан респ., Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 124 корп. - офис -
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ, ФОНД
|1110200005497
|323
|ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ
|450080, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158 офис 1Е9-1Е13(Торгово-развлекательный центр «УфаПлаза»)
|Деятельность по финансовой взаимопомощи
|Фонды
|1 224 000
|158 000
|1 066 000
|3 036 000
|2 036 000
|2 066 000
|9 887 000
|8 689 000
|6 156 000
|6 214 000
|12 370 000
|РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ, ФОНД
|1140200002183
|324
|ФОНД РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО СПОРТА
|450104, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 153 корп. 2
|Деятельность спортивных объектов
|Фонды
|15 000
|15 000
|РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО СПОРТА, ФОНД
|1110200003429
|325
|ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. УФЫ
|450098, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 157 корп. 2
|Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
|Фонды
|276 000
|16 047 000
|16 195 000
|РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. УФЫ, ФОНД
|1120200002438
|326
|ФОНД РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
|450575, Башкортостан респ., Уфимский район, с. Жуково, ул. Трактовая, д. 6
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|119 000
|119 000
|114 000
|114 000
|РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ФОНД
|1170280010064
|327
|ФОНД "РБИ ИМ. ЗАГРТДИНОВА Т.М."
|452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 14
|Деятельность физкультурно-оздоровительная
|Фонды
|РБИ ИМ. ЗАГРТДИНОВА Т.М., ФОНД
|1170280031173
|328
|РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД СОДРУЖЕСТВА БАШКОРТОСТАН - ИТАЛИЯ
|450015, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 35 корп. А
|Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
|Общественные фонды
|РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД СОДРУЖЕСТВА БАШКОРТОСТАН-ИТАЛИЯ
|1100200003826
|329
|РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЗАЕМЩИКОВ ПО РБ
|450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 102 офис 49
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Общественные фонды
|РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЗАЕМЩИКОВ ПО РБ
|1120200001426
|330
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПН "РИД"
|450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 50-Летия Октября, д. 15
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|3 000
|344 000
|335 000
|РИД, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПН
|1110200003275
|331
|ФОНД ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ "РИФ" КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|453010, Башкортостан респ., Кармаскалинский район, д. Улукулево, ул. К.Маркса, д. 88
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Общественные фонды
|РИФ КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ФОНД ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
|1030200011820
|332
|БФ "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ"
|450075, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Блюхера, д. 1 корп. 1
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ, БФ
|1030203910439
|333
|БФ "РОДНИК НАДЕЖДЫ"
|453070, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Белое Озеро, ул. Молодежная, д. 13 корп. 1 офис -
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|2 000
|1 000
|8 000
|8 000
|РОДНИК НАДЕЖДЫ, БФ
|1130200001953
|334
|ФПП НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА, СП ИНВАЛИДОВ, ПЕНСИОНЕРОВ, ДЕТЕЙ "РОДНИК"
|450049, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Фабричная, д. 7 корп. А
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|РОДНИК, ФПП НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА, СП ИНВАЛИДОВ, ПЕНСИОНЕРОВ, ДЕТЕЙ
|1150280039161
|335
|БФ "РОДНЫЕ ЛЮДИ"
|450003, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Силикатная, д. 3 офис 101
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|РОДНЫЕ ЛЮДИ, БФ
|1160280115050
|336
|ФСР ТАШБУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РОЗА И КО"
|453055, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Нижний Ташбукан, ул. М.Гафури, д. 39
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|РОЗА И КО, ФСР ТАШБУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
|1200200018567
|337
|ФОНД "РОСТ"
|450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 16
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|РОСТ, ФОНД
|1160280096712
|338
|ФОНД "РУБИН"
|450007, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Тальковая, д. 33 кв. 58
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|РУБИН, ФОНД
|1190280020094
|339
|БФ "РУКА ПОМОЩИ"
|450105, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Академика Королева, д. 2 кв. 94
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|РУКА ПОМОЩИ, БФ
|1170280055560
|340
|НФ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ "С ЛЮБОВЬЮ"
|453118, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, проспект Октября, владение 12А
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Фонды
|С ЛЮБОВЬЮ, НФ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
|1200200032614
|341
|БФ "САЛАВАТ"
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 20 корп. 1 кв. 11
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|САЛАВАТ, БФ
|1180280011130
|342
|БФ "САЛЯМ"
|450106, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2 пом. 41А
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|САЛЯМ, БФ
|1180280023307
|343
|ФОНД "САМРАУ"
|450092, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 23 корп. 1 кв. 115
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|САМРАУ, ФОНД
|1170280062545
|344
|ФОНД СВЕТСКОГО ИСЛАМА "САНДУГАЧ"
|452162, Башкортостан респ., Чишминский район, с. Сайраново, ул. Центральная, д. 57
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|САНДУГАЧ, ФОНД СВЕТСКОГО ИСЛАМА
|1180280012868
|345
|БФ "СВЕТ СЕРДЕЦ"
|450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Клавдии Абрамовой, д. 5
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|СВЕТ СЕРДЕЦ, БФ
|1150280024553
|346
|ФСР БУРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СВЕТЛОЕ ОЗЕРО"
|453060, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Бурлы, ул. Казанская, д. ЗД 21
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|СВЕТЛОЕ ОЗЕРО, ФСР БУРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
|1200200018072
|347
|БФ "СЕРДЦА БАШКОРТОСТАНА"
|452170, Башкортостан респ., Чишминский район, рабочий пос. Чишмы, ул. Кирова, д. 56 кв. 11
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|СЕРДЦА БАШКОРТОСТАНА, БФ
|1190280025396
|348
|БФ "СИЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
|450098, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 163 пом. 1
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|СИЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ, БФ
|1150280032187
|349
|ФОНД "СОВЕТНИК"
|450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина, д. 23 корп. - офис 35
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|612 000
|612 000
|СОВЕТНИК, ФОНД
|1120200004671
|350
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
|453050, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Октябрьская, д. 2
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|1 471 000
|1 471 000
|25 592 000
|СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1110200003308
|351
|БФ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ "СОДЕЙСТВИЕ"
|450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/1 офис 213
|Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|СОДЕЙСТВИЕ, БФ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ
|1200200037630
|352
|ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РБ
|453434, Башкортостан респ., Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Братьев Першиных, д. 2
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|1 043 000
|1 043 000
|108 000
|534 000
|417 000
|225 000
|5 000
|230 000
|СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РБ, ФОНД
|1130200001557
|353
|ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕДИЦИЯМ МУЛДАШЕВА
|450075, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 67 корп. 1
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|551 000
|333 000
|4 596 000
|774 000
|5 220 000
|150 000
|5 070 000
|СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕДИЦИЯМ МУЛДАШЕВА, ФОНД
|1150280060369
|354
|БФПР МБОУ СОШ № 34 "СОДРУЖЕСТВО"
|450018, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Зои Космодемьянской, д. 38
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|34 000
|121 000
|СОДРУЖЕСТВО, БФПР МБОУ СОШ № 34
|1150280024542
|355
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ "СОЗИДАЙ ДОБРО"
|450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Красноводская, д. 13
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|СОЗИДАЙ ДОБРО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
|1050204695430
|356
|ФОНД "СООРГАНИЗАТОР"
|450096, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 146 кв. 21
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|СООРГАНИЗАТОР, ФОНД
|1180280036408
|357
|БФ "СОТВОРИМ ДОБРО"
|450061, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Свободы, д. 80 корп. 2 каб. 3.10
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|СОТВОРИМ ДОБРО, БФ
|1190280020149
|358
|БФ "СОУЧАСТИЕ"
|450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 37
|Денежное посредничество прочее
|Благотворительные фонды
|СОУЧАСТИЕ, БФ
|1170280024232
|359
|ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ"
|453266, Башкортостан респ., г. Салават, бульвар Космонавтов, д. 50 офис 122
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
|1030200027351
|360
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА"
|450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 14
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|4 000
|158 000
|162 000
|СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1140280072063
|361
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СПАСИ МЕНЯ!"
|453400, Башкортостан респ., Давлекановский район, г. Давлеканово, ул. Красная Площадь, д. 9А
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|57 000
|768 000
|822 000
|СПАСИ МЕНЯ!, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1120200003758
|362
|БФ "СУВУ-МЫ ВМЕСТЕ"
|453204, Башкортостан респ., Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 34 кв. 55
|Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
|Благотворительные фонды
|СУВУ-МЫ ВМЕСТЕ, БФ
|1190280083025
|363
|БФ"СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ"
|450106, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 128 корп. 1 офис 3
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ, БФ
|1160280080080
|364
|БФ "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО"
|450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 149
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО, БФ
|1110200003990
|365
|БФ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ"
|453214, Башкортостан респ., Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Ишбулдина, д. 141 корп. А
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ, БФ
|1170280059278
|366
|БФ СПН "СЧАСТЛИВЫЙ МИР" РБ
|450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Победы, д. 39
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|СЧАСТЛИВЫЙ МИР РБ, БФ СПН
|1170280020130
|367
|ВНБОФ "СЧАСТЬЕ НАРОДА"
|450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 39 кв. 6
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|СЧАСТЬЕ НАРОДА, ВНБОФ
|1200200016136
|368
|ФОНД "ТЁМОЧКА"
|453251, Башкортостан респ., г. Салават, бульвар Юлаева, д. 12А кв. 93
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ТЁМОЧКА, ФОНД
|1190280072553
|369
|ФОНД "ТАБЫН"
|453064, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Саитбаба, ул. Партизанская, д. 50
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|ТАБЫН, ФОНД
|1200200021548
|370
|ФОНД ТАБЫНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 26
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|ТАБЫНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ФОНД
|1060275002941
|371
|БФ "ТАМЬЯН"
|453261, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Первомайская, д. 1 кв. 21
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|116 000
|116 000
|296 000
|300 000
|ТАМЬЯН, БФ
|1160280090772
|372
|БФ АСКИНСКОГО РАЙОНА "ТАНЫП"
|452880, Башкортостан респ., Аскинский район, с. Аскино, ул. Пионерская, д. 7 корп. - офис -
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Благотворительные фонды
|145 000
|142 000
|93 000
|26 945 000
|11 714 000
|ТАНЫП, БФ АСКИНСКОГО РАЙОНА
|1080200001595
|373
|"ТАТАРСКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|450097, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Бессонова, д. 24 корп. 1 офис 52
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ТАТАРСКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|1180280001439
|374
|ФСР ТАШЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ТАШЛИНКА"
|453078, Башкортостан респ., Гафурийский район, д. Ташла, ул. Интернациональная, д. 1
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|Фонды
|ТАШЛИНКА, ФСР ТАШЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
|1200200019810
|375
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕНГРИ"
|450057, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 48 кв. 7
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ТЕНГРИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1180280020568
|376
|ФОНД "ТЕР.РА"
|453266, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Октябрьская, д. 62А
|Деятельность в сфере связей с общественностью
|Фонды
|ТЕР.РА, ФОНД
|1190280053919
|377
|ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ"
|450006, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Ибрагимова, д. 21/1 кв. 96
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ, ФОНД
|1040204115610
|378
|БФ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ НГС "ТРУБОПРОВОДСТРОЙ"
|450045, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Парижской Коммуны, д. 34
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ТРУБОПРОВОДСТРОЙ, БФ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ НГС
|1150280000023
|379
|БФ СПГ"ТУРАН"
|450900, Башкортостан респ., г. Уфа, д. Жилино, ул. Романтиков, д. 44
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ТУРАН, БФ СПГ
|1160280059466
|380
|ПБФ "ТЫ НЕ ОДИН"
|453856, Башкортостан респ., Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Маяковского, д. 48Б
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|Благотворительные фонды
|ТЫ НЕ ОДИН, ПБФ
|1130200000545
|381
|УГФИБГ
|450081, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 11
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Фонды
|УГФИБГ
|1030200024733
|382
|БФ "УЛЬКАР"
|453700, Башкортостан респ., Учалинский район, г. Учалы, ул. Горького, д. 1А
|Денежное посредничество прочее
|Благотворительные фонды
|45 000
|512 000
|557 000
|42 000 000
|42 000 000
|УЛЬКАР, БФ
|1160280133650
|383
|Б/Ф НАДЕЖДА "УМЭТ"
|456524, Башкортостан респ., Кигинский район, с. Нижние Киги, ул. Ибрагима, д. 60
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|УМЭТ, Б/Ф НАДЕЖДА
|1140200001314
|384
|ФОНД "УРАЛ ВОСТОК"
|450056, Башкортостан респ., г. Уфа, д. Мокроусово, ул. Мокроусовская, д. 4 корп. 5
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|УРАЛ ВОСТОК, ФОНД
|1170280058630
|385
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "УРМАН"
|452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 27 кв. 44
|Денежное посредничество прочее
|Благотворительные фонды
|УРМАН, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|1160280119482
|387
|ФБР РБ
|450106, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Дуванский, д. 28 кв. 104
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ФБР РБ
|1180280016927
|388
|БФ "ФИАСКО"
|450047, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ветошникова, д. 21 корп. А
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|9 000
|ФИАСКО, БФ
|1180280034681
|390
|НОФ "ФИНАНС"
|450057, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Набережная, д. 122 офис 15
|Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
|Фонды
|5 000
|5 000
|177 000
|177 000
|14 000
|14 000
|100 000
|100 000
|132 000
|59 000
|73 000
|ФИНАНС, НОФ
|1050204456345
|391
|ФОНД
|450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 14
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|27 000
|338 000
|365 000
|ФОНД
|1030203938665
|392
|"ФОНД ИМ.А.ЮРТОВА"
|453025, Башкортостан респ., Кармаскалинский район, с. Ильтеряково, ул. Ленина, д. 49
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ФОНД ИМ.А.ЮРТОВА
|1160280124641
|393
|БФ "ФОНД МИРА И СОЗИДАНИЯ"
|450069, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Высоковольтная, д. 10 кв. 51
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ФОНД МИРА И СОЗИДАНИЯ, БФ
|1140280068521
|394
|"ФОНД "РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ"
|450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 47
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|Благотворительные фонды
|ФОНД РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
|1030204117085
|395
|НКО "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ УГКТИД"
|450078, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 141
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|Фонды
|ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ УГКТИД, НКО
|1190280051334
|396
|ФПВИС И СРДС
|450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 50 Лет Ссср, д. 31 корп. - офис -
|Деятельность прочих обществен