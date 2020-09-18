Благотворители Башкирии: худеющие «Урал» с «Мархаматом» и скандал в «Региональном операторе»

№ Краткое наименование Адрес (место нахождения) Вид деятельности/отрасль Организационно-правовая форма 2019, Остаток средств на конец отчетного года, руб. 2019, Всего использовано средств, руб. 2019, Всего поступило средств, руб. 2018, Остаток средств на конец отчетного года, руб. 2018, Всего использовано средств, руб. 2018, Всего поступило средств, руб. 2017, Остаток средств на конец отчетного года, руб. 2017, Всего использовано средств, руб. 2017, Всего поступило средств, руб. 2016, Остаток средств на конец отчетного года, руб. 2016, Всего использовано средств, руб. 2016, Всего поступило средств, руб. 2015, Остаток средств на конец отчетного года, руб. 2015, Всего использовано средств, руб. 2015, Всего поступило средств, руб. 2014, Остаток средств на конец отчетного года, руб. 2014, Всего использовано средств, руб. 2014, Всего поступило средств, руб. 2013, Остаток средств на конец отчетного года, руб. 2013, Всего использовано средств, руб. 2013, Всего поступило средств, руб. 2012, Остаток средств на конец отчетного года, руб. Наименование Регистрационный номер

1 ФОНД СЦП 450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний Фонды 1 442 024 000 7 158 324 000 7 504 950 000 1 095 398 000 6 750 244 000 6 292 617 000 1 553 025 000 5 963 036 000 6 392 004 000 1 124 057 000 4 510 023 000 3 781 197 000 1 852 884 000 3 582 619 000 3 450 047 000 1 985 456 000 1 456 983 000 3 267 065 000 175 374 000 1 655 646 000 1 427 606 000 403 413 000 СЦП, ФОНД 1090200001825

2 НО ФРЖС РБ 450103, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Высотная, д. 14 корп. 1 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика Фонды 8 601 061 000 5 753 329 000 6 388 145 000 7 255 659 000 2 162 302 000 6 315 223 000 3 102 738 000 3 078 572 000 3 562 119 000 2 619 190 000 1 455 444 000 2 482 423 000 1 592 211 000 1 684 611 000 1 451 168 000 1 825 654 000 1 381 009 000 1 415 064 000







ФРЖС РБ, НО 1140200002062

3 НОФ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР РБ" 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 7 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды 339 268 000 5 142 779 000 5 462 075 000 19 846 000 4 799 002 000 3 471 766 000 1 347 082 000 3 334 478 000 3 225 267 000 1 456 293 000 2 911 762 000 4 086 895 000 281 160 000



50 663 000 910 175 000 959 216 000







РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР РБ, НОФ 1130200004461

4 БФ КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РБ 453361, Башкортостан респ., Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Советская, д. 69 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 811 422 000 1 459 094 000 2 185 462 000 85 000 2 559 000 2 644 000

3 600 000 3 600 000











876 000 2 804 000 3 448 000







БФ КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РБ 1130200001425

5 ФРПМП РБ 450015, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37(Бизнес-центр «Капитал») Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения Фонды 22 756 000 572 480 000 18 931 000 576 305 000 78 290 000 57 085 000 588 046 000 50 460 000 36 145 000 602 361 000 89 158 000 44 272 000 647 247 000 96 815 000 96 523 000 647 539 000 49 578 000 28 649 000 688 256 000 33 180 000 64 751 000

ФРПМП РБ 1020202771434

6 ФОНД "ОФРГ" 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 35 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды 4 238 000 249 631 000 199 539 000 54 330 000 415 642 000 429 475 000 40 497 000 7 258 000 46 950 000 805 000 13 413 000 6 620 000 7 598 000 17 044 000 22 708 000 1 934 000 38 288 000 32 933 000 7 289 000 17 719 000 23 445 000

ОФРГ, ФОНД 1020203222412

7 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "УРАЛ" 450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 134 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 3 332 588 000 222 619 000 61 081 000 3 494 126 000 4 111 902 000 292 895 000 7 313 133 000 1 193 978 000 73 700 000 8 433 411 000 1 158 933 000 913 558 000 8 678 785 000 1 419 900 000 7 748 400 000





9 117 000

2 243 616 000 91 221 000 УРАЛ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1060277011002

8 БФ ГО Г. СТЕРЛИТАМАК РБ 453120, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, проспект Октября, д. 32 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 348 000 128 039 000 126 863 000 1 523 000 3 603 000 2 168 000 2 958 000 1 590 000 1 730 000 2 818 000 8 724 000 4 556 000 6 986 000 2 788 000 6 726 000 3 048 000 2 810 000 1 230 000 4 628 000 22 903 000 27 531 000

БФ ГО Г. СТЕРЛИТАМАК РБ 1130200002074

9 БФ "ИМАН-БАШКОРТОСТАН" 450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17 каб. 26 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 112 496 000 81 555 000 194 051 000





































ИМАН-БАШКОРТОСТАН, БФ 1190280037562

10 БФ ГОРОДА СИБАЙ РБ 453833, Башкортостан респ., г. Сибай, ул. Матросова, д. 4 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 408 000 53 329 000 53 660 000 77 000 2 354 000 2 377 000





103 000 1 925 000 1 942 000 86 000



263 000 987 000 1 216 000







БФ ГОРОДА СИБАЙ РБ 1130200001403

11 НО "ФЗПГ "ШТАБ" 450057, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Пушкина, д. 109 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды -7 211 000 52 692 000 45 481 000





































ФЗПГ ШТАБ, НО 1190280033481

12 "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ИЗГЕЛЕК" 450074, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 12 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 4 484 000 40 878 000 37 772 000 7 976 000 47 206 000 49 797 000 5 450 000 54 305 000 53 232 000 6 523 000 49 991 000 52 747 000 3 767 000 49 211 000 52 011 000





8 692 000 29 221 000 34 003 000 3 910 000 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИЗГЕЛЕК 1110200006025

13 БФ "ЮРМАТЫ" 453261, Башкортостан респ., г. Салават, бульвар Матросова, д. 5 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 998 000 32 596 000 32 934 000 660 000 49 381 000 34 590 000 15 451 000 40 087 000 39 931 000 15 607 000 48 482 000 53 651 000 10 438 000 44 282 000 43 059 000





41 371 000 49 382 000 75 866 000 14 341 000 ЮРМАТЫ, БФ 1100200002066

14 БФ СП "ДОБРЫЕ ДЕЛА" РБ 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 1 офис 8 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 3 455 000 29 298 000 32 753 000





































ДОБРЫЕ ДЕЛА РБ, БФ СП 1190280007114

15 НО "ФОНД ИМЕНИ МУСТАЯ КАРИМА" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Энгельса, д. 5 офис 18 Деятельность издательская Фонды 183 000 28 977 000 28 991 000 169 000 15 009 000 15 178 000































ФОНД ИМЕНИ МУСТАЯ КАРИМА, НО 1130200003317

16 ФОНД РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ 450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Революционная, д. 111 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды 2 753 000 27 910 000 30 221 000 442 000 1 122 000 1 404 000 160 000 1 046 000 1 203 000 3 000 925 000 918 000

5 000 5 000













РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ, ФОНД 1150280058356

17 БФ "ПОДДЕРЖКА" 452170, Башкортостан респ., Чишминский район, рабочий пос. Чишмы, ул. Речная, д. 2 корп. А офис - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 1 152 000 21 777 000 22 867 000 62 000 1 892 000 1 915 000 39 000 177 000 100 000





2 186 000 35 292 000 7 069 000





5 185 000 80 509 000 81 813 000 3 881 000 ПОДДЕРЖКА, БФ 1090200001980

18 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ" 450099, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 32 этаж 2 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 891 000 21 681 000 22 377 000 195 000 5 765 000 5 041 000 919 000 3 568 000 4 064 000 423 000























ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1160280056232

19 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МАРХАМАТ" 450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 104 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 3 898 000 18 470 000 18 912 000 3 456 000 25 943 000 23 606 000 5 793 000 32 828 000 22 696 000 15 925 000 35 747 000 39 306 000 12 366 000 29 189 000 32 524 000





12 619 000 27 190 000 33 556 000 6 253 000 МАРХАМАТ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1100200003584

20 "ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РБ" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 80 офис 316(Бизнес-центр «Кремль») Вложения в ценные бумаги Фонды 112 169 000 17 780 000 7 110 000 122 839 000 38 226 000 5 276 000 95 713 000 119 033 000 4 662 000 210 084 000 49 806 000 5 093 000 254 797 000

12 620 000





200 000 000



200 000 000 ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РБ 1060200012872

21 БФ ПСР ГО Г КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 453300, Башкортостан респ., г. Кумертау, ул. Карла Маркса, д. 24 корп. А офис - Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая Благотворительные фонды 1 553 000 15 636 000 16 974 000 215 000 12 615 000 12 113 000 717 000 5 865 000 6 541 000 41 000 2 625 000 1 934 000 732 000 7 876 000 5 931 000





4 121 000 22 703 000 22 921 000 3 899 000 БФ ПСР ГО Г КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 1060200012795

22 БФПТД "ПОТЕРЬ НЕТ" 450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 203 корп. А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 5 011 000 15 259 000 18 741 000 1 529 000 9 837 000 10 046 000























18 000 1 344 000 1 305 000

ПОТЕРЬ НЕТ, БФПТД 1110200004199

23 БФ "НАШИ ДЕТИ" 450096, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ростовская, д. 18 литера К каб. 305 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 3 832 000 14 130 000 16 306 000 1 656 000 12 805 000 11 979 000 2 482 000 6 900 000 8 329 000 1 053 000 9 373 000 9 141 000 1 285 000 6 337 000 6 369 000 1 247 062 000 8 631 885 000 9 207 923 000 671 024 000 8 567 113 000 8 331 660 000

НАШИ ДЕТИ, БФ 1070200000650

24 ВСФ-БАШКОРТОСТАН 450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 205А(Торгово-развлекательный центр «Башкортостан») Деятельность в области спорта прочая Фонды 192 000 12 745 000 12 477 000 460 000 13 497 000 12 594 000 1 363 000 21 306 000 16 588 000 6 746 000 26 676 000 31 687 000 1 735 000

















ВСФ-БАШКОРТОСТАН 1140280058830

25 БАШКОРТОСТАНСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17 офис 311 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Общественные фонды 386 000 12 188 000 12 297 000 277 000 107 498 000 107 668 000 107 000 28 319 000 28 256 000 170 000 70 748 000 70 789 000 129 000 3 078 000 3 207 000













БАШКОРТОСТАНСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 1150280039029

26 ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 ком. 303 Предоставление займов и прочих видов кредита Фонды 293 424 000 11 986 000 115 190 000 190 221 000 8 699 000 100 996 000 100 000 000

100 000 000

























РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ФОНД 1170280055593

27 БФ МР АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РБ 453620, Башкортостан респ., Абзелиловский район, с. Аскарово, ул. Ленина, д. 10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 678 000 11 896 000 12 210 000 364 000 1 253 000 1 551 000 66 000 1 075 000 1 131 000 10 000 1 388 000 1 392 000 6 000 2 859 000 2 726 000













БФ МР АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РБ 1130200000864

28 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ" 450019, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рижская, д. 1 корп. - офис - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 459 000 8 484 000 7 877 000 1 066 000 8 001 000 6 999 000 2 068 000 7 090 000 8 658 000 500 000 6 715 000 6 680 000 535 000 6 605 000 6 995 000





684 000 5 919 000 6 479 000

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1060200012916

29 ФОНД МИНЗАЛИ ИШМУРАТОВОЙ 450099, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 3 корп. 4 кв. 13 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды

7 216 000 7 216 000





































МИНЗАЛИ ИШМУРАТОВОЙ, ФОНД 1160280067078

30 РОФ РАЗВИТИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ "АРКАДАШ" 450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Достоевского, д. 103 кв. 5 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Общественные фонды 369 000 7 126 000 4 952 000 2 543 000 452 000 2 995 000































АРКАДАШ, РОФ РАЗВИТИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 1150280037467

31 ФОНД "ВЕТЕРАН МВД ПО РБ" 450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 7 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 5 734 000 6 529 000 6 073 000 6 190 000 8 396 000 11 261 000 3 325 000 8 025 000 6 958 000 4 392 000 9 536 000 8 271 000 5 657 000 7 947 000 8 443 000 5 161 000 11 594 000 11 850 000 4 905 000 35 350 000 34 871 000 5 384 000 ВЕТЕРАН МВД ПО РБ, ФОНД 1030204117900

32 ФОНД "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" 450032, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Калинина, д. 51 Деятельность в области исполнительских искусств Фонды

6 301 000 6 301 000

6 836 000



9 408 000 9 408 000

























НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, ФОНД 1100200000746

33 ФОНД "ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ" 450080, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 16 корп. 1 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 2 647 000 5 837 000 4 985 000 3 500 000 5 219 000 5 869 000 2 849 000 5 057 000 5 800 000 2 106 000 6 177 000 5 937 000 2 346 000



1 595 000 3 685 000 4 404 000 876 000 3 189 000 3 789 000

ДЕТИ-НАШЕ БУДУЩЕЕ, ФОНД 1120200003549

34 БФ "ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ" 450038, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 156 кв. 5 Денежное посредничество прочее Благотворительные фонды 2 597 000 5 488 000 7 325 000 760 000 2 347 000 3 107 000































ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ, БФ 1170280068606

35 БФ КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РБ 453020, Башкортостан респ., Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 40 корп. - офис - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 586 000 5 440 000 5 333 000 693 000 10 560 000 366 000











113 000 4 910 000 5 021 000 2 000 18 469 000 12 382 000





274 000 БФ КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РБ 1090200001077

36 ФОНД "НАКАС" 453334, Башкортостан респ., Кугарчинский район, д. Таваканово, ул. Сэнкем, д. 4 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды 15 449 000 4 655 000 5 280 000 14 824 000 14 000 000 13 398 000 15 426 000 42 568 000 37 902 000 20 092 000 47 761 000 67 853 000



















НАКАС, ФОНД 1160280067947

37 АКСАКОВСКИЙ ФОНД 450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Свердлова, д. 62 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Фонды 2 219 000 4 087 000 5 579 000 727 000 2 820 000 2 335 000 1 212 000 1 616 000 1 830 000 998 000 2 462 000 1 970 000 1 490 000 2 371 000 3 351 000 510 000 2 075 000 1 785 000 800 000 3 766 000 2 910 000 1 656 000 АКСАКОВСКИЙ ФОНД 1030204116711

38 МЕСТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ЕДИНСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ" 450080, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 146 корп. 1 офис - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Общественные фонды 562 000 4 011 000 4 284 000 289 000 3 831 000 3 749 000 371 000 2 843 000 3 101 000 113 000 4 138 000 3 793 000 279 000









77 000 3 165 000 3 122 000 120 000 ЕДИНСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ, МЕСТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД 1080200003091

39 НО "ФОНД РАЗВИТИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГО ГОРОД УФА РБ" 450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Пушкина, д. 85 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды 1 264 000 3 858 000 4 650 000 473 000



854 000 759 000 1 349 000 -123 000 1 156 000 1 033 000











4 790 000 1 054 000 4 985 000

ФОНД РАЗВИТИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГО ГОРОД УФА РБ, НО 1060200011607

40 ФОНД "ШКОЛА-ВУЗ" 450044, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Матвея Пинского, д. 12 корп. --- офис --- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды 659 000 3 475 000 3 200 000 934 000 3 498 000 2 291 000 2 141 000 3 732 000 3 065 000

























ШКОЛА-ВУЗ, ФОНД 1030204449990

41 БФ "МИЛОСЕРДИЕ" ИМ.И.ХАРИСОВОЙ 450096, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 159 корп. 1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 110 000 3 165 000 3 070 000 205 000 3 485 000 3 579 000 111 000 6 132 000 6 234 000 9 000 5 420 000 4 699 000 711 000 11 104 000 10 619 000





197 000 14 013 000 13 442 000

МИЛОСЕРДИЕ ИМ.И.ХАРИСОВОЙ, БФ 1080200001200

42 БФ В. СПИВАКОВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 50 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 136 000 3 136 000 2 327 000 945 000 4 869 000 3 822 000 1 992 000 253 000 2 245 000

2 292 000 2 292 000



















БФ В. СПИВАКОВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 1160280074899

43 ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ НАУКИ РБ 450057, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 129 корп. 3 офис 103 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Фонды 4 000 3 114 000 3 111 000 7 000 2 211 000 2 217 000 1 000 1 077 000 1 078 000

2 679 000 2 108 000 571 000 6 911 000 7 204 000 278 000 8 479 000 8 757 000 928 000 8 613 000 8 595 000

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ НАУКИ РБ, ФОНД 1120200003109

44 БАШКИРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООБФ "РДФ" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 72 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 739 000 3 107 000 2 912 000 934 000 1 885 000 2 251 000 568 000

2 078 000 819 000 2 528 000 2 027 000 1 320 000



762 000 3 166 000 2 474 000







РДФ, БАШКИРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООБФ 1020200001711

45 БФ - "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР" 450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 156 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 30 000 3 100 000 3 130 000





































ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, БФ 1150280026511

46 РОФ Р. БАТАЛОВОЙ "МОЛОДОСТЬ НАЦИИ" РБ 450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 50 Лет Ссср, д. 47 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Общественные фонды 2 541 000 2 911 000 4 367 000 1 084 000 3 884 000 3 520 000 1 448 000 2 681 000 2 973 000 1 156 000 4 477 000 4 494 000 1 139 000



1 268 000 3 260 000 3 979 000







МОЛОДОСТЬ НАЦИИ РБ, РОФ Р. БАТАЛОВОЙ 1120200003703

47 БФ СТЕРЛИБАШЕВСКОГО РАЙОНА РБ 453180, Башкортостан респ., Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. Карла Маркса, д. 78 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 863 000 2 886 000 3 645 000 103 000 1 417 000 1 517 000 4 000 1 115 000 1 119 000 19 000























БФ СТЕРЛИБАШЕВСКОГО РАЙОНА РБ 1110200004860

48 БФ "ЖИЗНЬ ДЕТЯМ" 450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Клавдии Абрамовой, д. 5 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 785 000 2 828 000 1 511 000 2 102 000 2 316 000 3 021 000































ЖИЗНЬ ДЕТЯМ, БФ 1110200005739

49 ФПРО ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА 453120, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 67 офис 103 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Фонды 101 000 2 826 000 2 826 000 101 000 1 215 000 1 308 000





























1 000 ФПРО ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА 1070200002322

50 БФ "ТВЕРДАЯ ПОЧВА" 450075, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 133 пом. 25 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 1 160 000 2 616 000 3 430 000 346 000 908 000 1 244 000 10 000 25 000 35 000

























ТВЕРДАЯ ПОЧВА, БФ 1170280044802

51 БФ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА 453124, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 16 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 1 198 000 2 606 000 3 440 000 364 000 2 430 000 2 744 000 50 000 3 230 000 1 340 000





10 000 1 567 000 1 577 000













БФ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА 1130200001502

52 ФОНД ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Достоевского, д. 64 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 22 000 2 342 000 2 272 000 92 000 1 786 000 1 780 000 98 000 1 168 000 1 135 000 131 000 1 626 000 1 730 000 27 000 3 172 000 3 143 000





158 000 1 892 000 1 150 000 900 000 ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, ФОНД 1100200000339

53 ФОНД "ВЕТЕРАН УИС" 450015, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Достоевского, д. 39 корп. 1 офис - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 947 000 2 018 000 1 676 000 1 289 000 2 085 000 2 155 000 1 219 000 1 824 000 984 000 2 059 000 1 842 000 2 152 000 1 749 000 2 084 000 2 914 000





2 162 000 1 393 000 2 450 000 1 105 000 ВЕТЕРАН УИС, ФОНД 1060200011519

54 БФ "АНГЕЛ-ПОДОРОЖНИК" 450075, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Николая Кузнецова, д. 5 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды -84 000 1 828 000 1 425 000 319 000 2 403 000 2 722 000 53 000 1 752 000 1 805 000 59 000 880 000 939 000 -55 000 1 656 000 1 601 000













АНГЕЛ-ПОДОРОЖНИК, БФ 1050203970299

55 БФ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РБ 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. С.Юлаева, д. 83 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 70 000 1 825 000 1 532 000 363 000 3 846 000 4 050 000 159 000 6 326 000 360 000 6 125 000 2 845 000 7 506 000 1 464 000 17 389 000 18 802 000





250 000 150 037 000 129 941 000 20 346 000 БФ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РБ 1110200002725

56 ФПБН "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 450015, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Революционная, д. 43 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды 1 273 000 1 782 000 3 055 000





































ВОЗРОЖДЕНИЕ, ФПБН 1180280076899

57 БФ БИРСКОГО РАЙОНА РБ 452450, Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, ул. Курбатова, д. 63 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 30 000 1 666 000 30 000 1 666 000 7 621 000 8 960 000 327 000 3 428 000 3 260 000 495 000 57 226 000 57 714 000



















БФ БИРСКОГО РАЙОНА РБ 1110200004562

58 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ В.Л. ЗАСОВА 450097, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Казанская, д. 2 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 12 817 000 1 648 000 1 027 000 13 438 000 1 936 000 527 000 14 847 000 1 757 000 4 774 000 11 830 000 1 039 000 281 000 12 588 000 1 422 000 1 743 000





11 171 000 2 371 000 2 331 000

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ В.Л. ЗАСОВА 1040204599830

59 БФ "НАШЕ БУДУЩЕЕ" 450106, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 31 корп. - офис 37 Деятельность по уходу с обеспечением проживания Благотворительные фонды 209 000 1 538 000 1 534 000 212 000 1 307 000 1 519 000

2 716 000 2 716 000

1 336 000 1 249 000





110 000 330 000 330 000

327 000 317 000

НАШЕ БУДУЩЕЕ, БФ 1120200002625

60 УГФРПМП 450098, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 163 корп. 1 Деятельность по предоставлению займов промышленности Фонды 24 122 000 1 533 000 391 000 25 264 000 1 270 000 462 000 26 072 000 1 745 000 845 000 26 972 000 3 122 000 2 119 000 27 975 000 4 887 000 2 561 000 30 301 000 4 027 000 3 466 000 31 443 000 2 980 000 2 980 000 31 443 000 УГФРПМП 1020202860391

61 БФ "ВМЕСТЕ" 453431, Башкортостан респ., Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Демьяна Бедного, д. 68 корп. 1 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 188 000 1 463 000 1 594 000 57 000 846 000 894 000







144 000 144 000

83 000 83 000













ВМЕСТЕ, БФ 1150280030196

62 БФ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ РБ 452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 21 корп. - офис - Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 364 000 1 389 000 487 000 1 266 000 680 000 592 000 1 354 000 7 596 000 8 688 000





924 000



66 000 5 004 000 5 025 000







БФ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ РБ 1130200002162

63 ДБФ "С ЛЮБОВЬЮ" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 91 кв. 65 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 325 000 1 351 000 1 676 000





































С ЛЮБОВЬЮ, ДБФ 1100200004112

64 ФОНД СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ МОУ ГИМНАЗИИ №1 Г. НЕФТЕКАМСК 452683, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, пер. Кувыкина, д. 10 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Фонды 228 000 1 186 000 825 000 589 000 638 000 906 000 321 000 764 000 858 000 227 000 670 000 722 000 175 000 674 000 581 000 268 000

268 000







СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ МОУ ГИМНАЗИИ №1 Г. НЕФТЕКАМСК, ФОНД 1140280051207

65 БФ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЛИЦЕЯ № 1 Г. СТЕРЛИТАМАК" 453118, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, проспект Октября, д. 16А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 5 000 1 148 000 588 000 565 000 349 000 914 000































ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЛИЦЕЯ № 1 Г. СТЕРЛИТАМАК, БФ 1180280033340

66 НКО "БФ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ "ПОТЕРЯШКИ" В Г. НЕФТЕКАМСК 452687, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, д. 20 корп. А кв. 13 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

871 000 760 000 77 000 645 000 722 000































БФ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ ПОТЕРЯШКИ В Г. НЕФТЕКАМСК, НКО 1120200004869

67 БФ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА РБ 453280, Башкортостан респ., Федоровский район, с. Федоровка, ул. Ленина, д. 50 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 84 000 834 000 918 000 100 000 770 000 825 000 45 000 952 000 899 000 98 000



225 000



171 000 1 617 000 1 276 000 512 000 4 278 000 4 790 000

БФ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА РБ 1130200001645

68 ФОНД ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА 450045, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Мифтахова, д. 23 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды 17 000 818 000 835 000





































ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА, ФОНД 1180280076294

69 БФ "РЕАФОНД" 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Мингажева, д. 52 офис 2 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 467 000 814 000 1 281 000





































РЕАФОНД, БФ 1190280016772

70 НО ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ РБ 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 5/3 Строительство жилых и нежилых зданий Фонды 12 108 000 789 000 12 897 000





































ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ РБ, НО ФОНД 1190280054634

71 БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МР АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РБ 452120, Башкортостан респ., Альшеевский район, с. Раевский, ул. Свободы, д. 110 корп. - офис - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 8 000 788 000 796 000

824 000 824 000

969 000 969 000



















8 820 000 8 820 000

БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МР АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РБ 1130200001007

72 СКФ "ЕДИНЕНИЕ" 453480, Башкортостан респ., Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, д. 76 корп. - офис - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды 334 000 735 000 971 000 98 000 783 000 880 000 1 000 1 062 000 1 035 000 28 000



115 000 815 000 864 000













ЕДИНЕНИЕ, СКФ 1090200001022

73 БФП МАОУ "ГИМНАЗИЯ №2" 453121, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Дружбы, д. 37 корп. - офис - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 14 000 720 000 634 000 100 000 825 000 916 000 9 000 843 000 732 000 120 000

753 000 225 000

1 409 000





216 000 616 000 776 000

ГИМНАЗИЯ №2, БФП МАОУ 1080200002794

74 БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН РБ 452040, Башкортостан респ., Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. Победы, д. 5 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 3 000 685 000 684 000 4 000 849 000 852 000 -2 000 717 000 715 000 3 000 493 000 485 000 11 000 848 000 616 000





3 768 000 15 901 000 18 225 000 1 444 000 БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН РБ 1110200002505

75 БФ "ЗООПЛАНЕТА" 453104, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 16 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

643 000 643 000 94 000 15 000 109 000































ЗООПЛАНЕТА, БФ 1180280026871

76 БФП МАОУ "СОШ №21" Г. СТЕРЛИТАМАК РБ 453130, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 115 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 109 000 576 000 591 000 94 000 635 000 729 000











23 000

640 000













СОШ №21 Г. СТЕРЛИТАМАК РБ, БФП МАОУ 1160280123772

77 ФОНД А. СЕМАКА 450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134 офис 1А(Торговый центр «Оптимаркет») Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

489 000 489 000

















3 839 000 1 234 000 5 070 000













А. СЕМАКА, ФОНД 1130200005275

78 НКО "БФ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ "ДОБРЫЕ СЕРДЦА" 452687, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Городская, д. 4Б кв. 46 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 45 000 463 000 508 000





































БФ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ ДОБРЫЕ СЕРДЦА, НКО 1180280041303

79 ФОНД "БАШНЕДРА" 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9 корп. 1 офис 201 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды -253 000 455 000 654 000 -452 000 817 000 662 000 -297 000 741 000 438 000 6 000 2 134 000 1 918 000 222 000 777 000 987 000













БАШНЕДРА, ФОНД 1170280063018

80 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГТ "БНЗС" 450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 60 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 25 000 452 000 470 000 7 000 462 000 480 000





3 000 555 000 558 000

572 000 554 000





17 000 697 000 675 000

БНЗС, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГТ 1040204443300

81 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА" 450106, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 117 000 441 000 445 000





































ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1170280035628

82 БФ "НАШ КОЛЛЕДЖ" 450064, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Нежинская, д. 4 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 244 000 422 000 365 000 301 000 2 599 000 2 681 000 219 000 3 332 000 3 098 000 453 000 10 554 000 10 930 000 77 000 17 224 000 17 057 000 244 000 14 680 000 14 867 000







НАШ КОЛЛЕДЖ, БФ 1120200000491

83 БФ ПСР БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА 453580, Башкортостан респ., Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. Ленина, д. 61 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 11 000 409 000 420 000

958 000 900 000 58 000 455 000 384 000 129 000 1 798 000 1 615 000 312 000 1 627 000

338 000 11 709 000 11 633 000 416 000 2 402 000 2 817 000

БФ ПСР БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА 1130200000776

84 БФ АСКИНСКОГО РАЙОНА "БАЯР-ТАУ" 452880, Башкортостан респ., Аскинский район, с. Аскино, ул. Советская, д. 21 Денежное посредничество прочее Благотворительные фонды 153 000 372 000 450 000





































БАЯР-ТАУ, БФ АСКИНСКОГО РАЙОНА 1180280007830

85 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД С. ЗИЛАИР 453680, Башкортостан респ., Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, д. 70 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 6 000 341 000 226 000 121 000 107 000 147 000 81 000 284 000 184 000 181 000 181 000 209 000 153 000 506 000







81 000 29 308 000 21 035 000 8 354 000 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД С. ЗИЛАИР 1110200002967

86 БФ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МБОУ "ГИМНАЗИЯ №82" Г.УФА 450064, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 13 корп. 1 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 134 000 297 000 320 000 111 000 324 000 411 000 25 000 241 000 265 000

























ГИМНАЗИЯ №82 Г.УФА, БФ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МБОУ 1170280000021

87 БФ "РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА ГИМНАЗИИ №115" 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 23 корп. 4 офис ---------- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 228 000 289 000 361 000 156 000 298 000 338 000 116 000 585 000 606 000 95 000 599 000 504 000 190 000 1 550 000 1 667 000 73 000 584 000 498 000 159 000 488 000 563 000

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА ГИМНАЗИИ №115, БФ 1020203223666

88 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РБ 453380, Башкортостан респ., Зианчуринский район, с. Исянгулово, ул. Советская, д. 3 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 580 000 285 000 602 000 263 000



142 000 132 000

274 000 194 000

468 000 339 000

807 000 438 000 640 000 605 000 5 931 000 6 536 000

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РБ 1130200001282

89 БФ "ЛУЧ СВЕТА" 453852, Башкортостан респ., Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 131 офис 160 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды

273 000 273 000

273 000 273 000

278 000 278 000

271 000 271 000



















ЛУЧ СВЕТА, БФ 1130200002734

90 БФ "ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ" 450075, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 66 корп. 2 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 92 000 250 000 336 000





































ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ, БФ 1130200003933

91 РОФП МАОУ БЛИ №3 ГО. Г. СТЕРЛИТАМАК РБ "ДОРОГА В БУДУЩЕЕ" 453101, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 124 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Общественные фонды 64 000 246 000 264 000 46 000 429 000 425 000 51 000 187 000 88 000 151 000 55 000 153 000 50 000 114 000 164 000













ДОРОГА В БУДУЩЕЕ, РОФП МАОУ БЛИ №3 ГО. Г. СТЕРЛИТАМАК РБ 1120200004517

92 БФ "ВОЗРОЖДЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ" 450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 корп. Б Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 18 000 225 000 226 000 17 000 618 000 633 000 2 000 1 927 000 1 891 000 38 000 2 606 000 2 561 000 68 000 2 510 000 2 467 000 110 000 2 438 000 2 492 000 56 000 2 455 000 2 427 000

ВОЗРОЖДЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ, БФ 1090200000582

93 БФ ДУВАНСКОГО РАЙОНА РБ 452530, Башкортостан респ., Дуванский район, с. Месягутово, ул. Мира, д. 30 корп. - офис - Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 4 000 220 000 167 000 57 000 1 515 000 1 512 000 60 000 3 181 000 3 102 000 139 000 284 000 326 000





101 000 251 000 102 000 250 000 6 370 000 6 620 000

БФ ДУВАНСКОГО РАЙОНА РБ 1130200002261

94 БФПЖ "ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ" 453110, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 10 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

216 000 215 000 1 000 456 000 456 000 1 000 465 000 452 000 101 000 336 000 336 000 101 000 130 000 130 000







101 000 13 000

ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ, БФПЖ 1110200004859

95 БФ ГО Г. АГИДЕЛЬ РБ 452920, Башкортостан респ., г. Агидель, ул. Академика Курчатова, д. 15 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 260 000 208 000 320 000 148 000 248 000 395 000 1 000 89 000 88 000 2 000 357 000 354 000 5 000









9 000 2 733 000 2 742 000

БФ ГО Г. АГИДЕЛЬ РБ 1130200002063

96 БФ "ПОМОГИ БОЛЬНОМУ" 453800, Башкортостан респ., Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 40 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 4 000 205 000 195 000 14 000 235 000 246 000 3 000 336 000 291 000 48 000



100 000 162 000 262 000













ПОМОГИ БОЛЬНОМУ, БФ 1120200002394

97 БФ "БЛАГОДАРЕНИЕ" 452607, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 26 кв. 14 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 117 000 201 000 291 000 27 000 274 000 231 000 70 000 55 000 125 000

























БЛАГОДАРЕНИЕ, БФ 1130200005308

98 БФ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РБ 452860, Башкортостан респ., Калтасинский район, с. Калтасы, ул. К.Маркса, д. 72 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры Благотворительные фонды 68 000 174 000 181 000 63 000 18 000 16 000 65 000 28 000 35 000 58 000



5 000 3 600 000 3 445 000





2 366 000 104 573 000 88 320 000 18 619 000 БФ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РБ 1110200002021

99 "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВИТАЕ" (ЖИЗНЬ) 450105, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Максима Рыльского, д. 5 кв. 162 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Фонды 95 000 158 000 253 000





































БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВИТАЕ (ЖИЗНЬ) 1190280049046

100 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА" ПО СОДЕЙСТВИЮ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №117 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 50 Лет Ссср, д. 10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 27 000 158 000 183 000 2 000 60 000 50 000 13 000 58 000 67 000 4 000 98 000 99 000 3 000 453 000 455 000





67 000 344 000 404 000 7 000 РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА ПО СОДЕЙСТВИЮ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №117 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1100200000108

101 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛИЦЕЯ № 68 "МЫ ВМЕСТЕ" 450043, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Тухвата Янаби, д. 49 корп. 4 офис 216 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 267 000 157 000 337 000 87 000 444 000 467 000 64 000



72 000 506 000 555 000 23 000

















МЫ ВМЕСТЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛИЦЕЯ № 68 1150280066584

102 БФ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ КОШКАМ "КОТ ДАВИНЧИ" 450049, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новоженова, д. 3 корп. 1 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды 10 000 153 000 119 000





































КОТ ДАВИНЧИ, БФ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ КОШКАМ 1170280011220

103 БФ МР ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН РБ 452190, Башкортостан респ., Ермекеевский район, с. Ермекеево, ул. Ленина, д. 13 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний Благотворительные фонды 64 000 138 000 151 000 52 000 523 000 505 000 69 000 1 875 000 1 680 000 264 000 888 000 997 000 155 000









2 998 000 2 088 000 3 480 000 1 606 000 БФ МР ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН РБ 1110200002109

104 БФП 450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134(Торговый центр «Оптимаркет») Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 31 000 127 000 135 000 22 000 559 000 420 000 161 000 709 000 765 000

























БФП 1120200001624

105 БФ "НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ" 452930, Башкортостан респ., Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, д. 23 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

116 000 116 000

153 000 153 000

4 000



109 000 109 000

134 000















НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ, БФ 1030200012776

106 ФОНД РФКСИТ 452684, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 38 Деятельность спортивных объектов Фонды

111 000 111 000

80 000 80 000 5 000 151 000 151 000 5 000 25 000 30 000



1 000





1 000

1 000

РФКСИТ, ФОНД 1100200001395

107 НО "ФОНД "АКАДЕМИЯ" 453120, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Днепровская, д. 5 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды 5 000 80 000 82 000 3 000 46 000 47 000 2 000 76 000 57 000























7 000 ФОНД АКАДЕМИЯ, НО 1040203426086

108 БФ НУРИМАНОВСКОГО РАЙОНА РБ 452440, Башкортостан респ., Нуримановский район, с. Красная Горка, ул. Советская, д. 63 корп. - офис - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды 9 000 79 000 68 000 20 000 228 000 193 000 55 000 155 000 178 000 32 000 208 000 219 000 21 000 365 000 335 000





49 000 4 281 000 4 323 000

БФ НУРИМАНОВСКОГО РАЙОНА РБ 1070200003279

109 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БИБИНУР" 450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Красина, д. 21 кв. 315(8 марта, ОАО, торгово-офисный комплекс) Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 214 000 71 000 285 000





































БИБИНУР, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1180280076371

110 ФОНД "БОЛЬШОЙ УМ, БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ" 450014, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Соловьиная, д. 1 корп. Б Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды

61 000

61 000

31 000 30 000 1 000 31 000

























БОЛЬШОЙ УМ, БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ, ФОНД 1170280054944

111 ФСЗО 450081, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д. 24 пом. 46 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Фонды 1 015 000 61 000 47 000 1 029 000 28 000 24 000 1 033 000 49 000 50 000 1 032 000



1 016 000









943 000 2 000 60 000

ФСЗО 1040204441320

112 БФ МР АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ 453480, Башкортостан респ., Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, д. 84 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды

52 000 52 000







52 000 52 000







50 000 50 000

1 895 000 8 000







БФ МР АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ 1130200001304

113 БФ "ТВОРЯЩИЕ ДОБРО" 450098, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3 этаж 7(Бизнес-центр «КПД») Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

51 000 51 000

8 000 8 000

3 000 3 000

























ТВОРЯЩИЕ ДОБРО, БФ 1170280022076

114 БФ ПИЩА ЖИЗНИ САЛАВАТ 453251, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Ленинградская, д. 41 кв. 39 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды

49 000 49 000

19 000 19 000































БФ ПИЩА ЖИЗНИ САЛАВАТ 1180280030556

115 ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 450054, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 77 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды

48 000 47 000 1 000 47 000 48 000

672 000 669 000 3 000 1 096 000 1 099 000



















ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, ФОНД 1150280071853

116 БФ "ДРУЖОК" 453103, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Амурская, д. 16 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

42 000 42 000





































ДРУЖОК, БФ 1130200005088

117 ФСРКС 450097, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Заводская, д. 13 корп. 2 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды 3 000 41 000

44 000 3 023 000 3 067 000































ФСРКС 1170280028093

118 БФ ВБД "ЭРА" 452765, Башкортостан респ., Туймазинский район, с. Кандры, ул. Матросова, д. 14 корп. - офис 10 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

39 000 39 000

39 000 39 000

39 000 39 000

39 000 39 000

216 000 216 000













ЭРА, БФ ВБД 1110200000745

119 БФР МБОУ ЛИЦЕЙ №12 Г.ИШИМБАЯ МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ 453200, Башкортостан респ., Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 41 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды

33 000 33 000

267 000 267 000

377 000 377 000

267 000 267 000



















БФР МБОУ ЛИЦЕЙ №12 Г.ИШИМБАЯ МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ 1160280053724

120 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "УЛХ" 453303, Башкортостан респ., г. Кумертау, ул. Брикетная, д. 18 корп. 4 пом. 8 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

30 000 30 000







30 000 30 000

























УЛХ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1150280042538

121 БФ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 452000, Башкортостан респ., Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пролетарская, д. 66 корп. 7 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

28 000 28 000

58 000 58 000































ВОЗРОЖДЕНИЕ, БФ 1180280054910

122 БФ "ЕДИНОМЫСЛИЕ" 453130, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 2 офис 24 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

21 000 21 000

19 000 19 000

19 000 19 000

























ЕДИНОМЫСЛИЕ, БФ 1150280011056

123 БФ "ВАТАН" (РОДИНА) РБ 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 103 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды 11 000 20 000 31 000





































ВАТАН (РОДИНА) РБ, БФ 1190280042556

124 БФ "РЕЗИДЕНЦИЯ ДОБРА" 450075, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Блюхера, д. 14 кв. 74 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 11 000 19 000 30 000

34 000 34 000































РЕЗИДЕНЦИЯ ДОБРА, БФ 1160280063228

125 ФОНД ОЗЕРА "СВЕТЛОЕ" 452683, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, проспект Комсомольский, д. 46 корп. А кв. 73 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды

14 000 14 000 -1 000 15 000 10 000 4 000 5 000 3 000 6 000 21 000 21 000 6 000 15 000 21 000













СВЕТЛОЕ, ФОНД ОЗЕРА 1150280001948

126 БФ "ПОДАРИ ДЕТСТВО" 450001, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 10/1 кв. 37 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

13 000 13 000





































ПОДАРИ ДЕТСТВО, БФ 1190280054733

127 БФ БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РБ 453500, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. 5 Июля, д. 3 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 59 000 10 000

69 000 9 000

78 000 257 000 244 000 91 000 92 000 5 000 178 000 673 000 699 000 147 000 166 000 297 000 16 000 20 189 000 20 205 000

БФ БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РБ 1130200001832

128 БФ ГО ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 453571, Башкортостан респ., г. Межгорье, ул. 40 Лет Победы, д. 60 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 59 000 9 000

68 000 51 000 100 000 19 000 1 676 000 1 653 000 42 000 1 502 000 1 544 000



















БФ ГО ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 1130200002437

129 БФ "ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ" 452607, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28/1 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

6 000 6 000





































ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ, БФ 1180280069496

130 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ "БЛАГОЕ ДЕЛО" 450001, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 22 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 7 000 2 000 5 000





































БЛАГОЕ ДЕЛО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 1190280036759

131 БФ "ОБЩЕЕ ДЕЛО" 452684, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 8 пом. 12 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 267 000 -851 000 873 000 245 000 182 000 423 000 4 000 11 000 15 000

























ОБЩЕЕ ДЕЛО, БФ 1170280044494

132 ФОНД "ИНИЦИАТИВА" 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 11 корп. 1 офис 402 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Фонды 217 000 -3 709 000 3 826 000 100 000 3 742 000 3 310 000 49 000 3 793 000 3 310 000 532 000 4 101 000 4 456 000 177 000 2 347 000 2 510 000

583 000 580 000







ИНИЦИАТИВА, ФОНД 1130200000655

133 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "89 ПРОМОУШЕН" (ПРОДВИЖЕНИЕ)" 450015, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37(Бизнес-центр «Капитал») Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Благотворительные фонды











































89 ПРОМОУШЕН (ПРОДВИЖЕНИЕ), БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1200200008139

134 БФ "АБСОЛЮТНАЯ РАДОСТЬ-ЗАБОТА" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 32 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































АБСОЛЮТНАЯ РАДОСТЬ-ЗАБОТА, БФ 1180280041237

135 БФ "АВТОР ЖИЗНИ" 450065, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кремлевская, д. 67 кв. 16 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































АВТОР ЖИЗНИ, БФ 1190280025407

136 МОЛОДЕЖНОЕ АГЕНТСТВО "АВТОТУР" 113535, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 156 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды























#Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д АВТОТУР, МОЛОДЕЖНОЕ АГЕНТСТВО



137 ФОНД "АГИДЕЛЬ" 450019, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Линейная, д. 126 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































АГИДЕЛЬ, ФОНД 1170280038444

138 БДФ "АКБУЗАТ" 450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Гоголя, д. 16 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































АКБУЗАТ, БДФ 1140200000555

139 ФОНД "АЛИСА" 450057, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 1 пом. 63 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Фонды











































АЛИСА, ФОНД 1180280022823

140 ФОНД ППСЗЗ "АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ" 450074, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 7 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ, ФОНД ППСЗЗ 1150280069664

141 БФ "АСАБА" 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 43 корп. 4 кв. 22 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































АСАБА, БФ 1180280006939

142 БФ "БАХЕТ" "СЧАСТЬЕ" 452490, Башкортостан респ., Салаватский район, с. Малояз, ул. Коммунистическая, здание 53 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БАХЕТ СЧАСТЬЕ, БФ 1200200009041

143 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД " БАШДРАМ " 450049, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 23 кв. 120 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БАШДРАМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1180280017884

144 ФОНД СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ МОАУ "БАШКИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ" Г. НЕФТЕКАМСК 452688, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 63 кв. 60 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































БАШКИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ Г. НЕФТЕКАМСК, ФОНД СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ МОАУ 1180280029137

145 БФ "БАШКОРТ" 452000, Башкортостан респ., Белебеевский район, г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 75 офис 57 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БАШКОРТ, БФ 1020201582345

146 ФОНД "БАШКОРТОСТАН БЕЗ НАРКОТИКОВ" 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Революционная, д. 154 корп. 1 офис 401 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды

























1 051 000 1 045 000







300 000 300 000

БАШКОРТОСТАН БЕЗ НАРКОТИКОВ, ФОНД 1040204598719

147 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БАШФОНД" 453500, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Алексеева, д. 39/1 кв. 87 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БАШФОНД, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1190280013384

148 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД КНТИ "БЕЛЫЙ ВОРОН" 450081, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 7 офис 37 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды







272 000 271 000 1 000 462 000 456 000 7 000 203 000 210 000







1 293 000 1 285 000 20 000 1 229 000 1 249 000

БЕЛЫЙ ВОРОН, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД КНТИ 1120200003417

149 ФСР БЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 453057, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Инзелга, ул. Школьная, д. ЗД 24А Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды











































БЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ФСР 1200200019821

150 ФСР ЯНГИСКАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЕРЕЗКА" 453073, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Янгискаин, ул. Школьная, д. 25 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды











































БЕРЕЗКА, ФСР ЯНГИСКАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1200200010174

151 БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 452040, Башкортостан респ., Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. Победы, д. 13 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 1030201496269

152 БДФ "БЛАГОДАРИМ" 450081, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 9 офис 25 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды











































БЛАГОДАРИМ, БДФ 1100200005036

153 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЛАГОДАРНОСТЬ" 450003, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карьерная, д. 37 офис 2 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БЛАГОДАРНОСТЬ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1170280011681

154 БФ "БЛАГОЕ ДЕЛО" 453431, Башкортостан респ., Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Комарова, д. 21 корп. 1 кв. 12 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БЛАГОЕ ДЕЛО, БФ 1170280034748

155 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР "АРЛЕКИН" ПРИ УФИМСКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА 450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кирова, д. 65 Деятельность в области исполнительских искусств Благотворительные фонды











































БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР АРЛЕКИН ПРИ УФИМСКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1030203893719

156 "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ГОРОД СИБАЙ" 453832, Башкортостан респ., г. Сибай, шоссе Зилаирское, д. 5 корп. - офис - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды









































1 454 000 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ГОРОД СИБАЙ 1080200002420

157 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ ВЕНЕРА 450018, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кооперативная, д. 67А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ ВЕНЕРА 1100200003661

158 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МИШКИНСКИЙ РАЙОН 452340, Башкортостан респ., Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 102 корп. - офис - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды





61 000 231 000 189 000 102 000 919 000 562 000 459 000 1 433 000 1 550 000 342 000 2 465 000 2 125 000





1 884 000 69 369 000 56 755 000 14 498 000 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МИШКИНСКИЙ РАЙОН 1080200003036

159 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МЕЧЕТИ 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, д. 13 корп. 5 кв. 72 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МЕЧЕТИ 1170280022835

160 "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ "БУМЕРАНГ" 450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 55/1 офис 5 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ БУМЕРАНГ 1190280079901

161 ФОНД БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДА ДАВЛЕКАНОВО И ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА 453400, Башкортостан респ., Давлекановский район, г. Давлеканово, ул. Озерная, д. 14 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДА ДАВЛЕКАНОВО И ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА, ФОНД 1180280042690

162 БФ "БУМЕРАНГ ДОБРА" 452942, Башкортостан респ., Краснокамский район, с. Староянзигитово, ул. Победы, д. 155 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БУМЕРАНГ ДОБРА, БФ 1150280018350

163 БФ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РБ 453030, Башкортостан респ., Архангельский район, с. Архангельское, ул. Чкалова, д. 63 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды













50 000 50 000







50 000 50 000













БФ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РБ 1130200000897

164 БФ БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РБ 453630, Башкортостан респ., Баймакский район, г. Баймак, ул. Юбилейная, д. 28 корп. - офис - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды





897 000 3 736 000 4 629 000 4 000 53 000 25 000 32 000 733 000

765 000 3 872 000 2 300 000











8 061 000 БФ БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РБ 1070200003301

165 БФ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РБ 452650, Башкортостан респ., Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Красных Партизан, д. 31 офис 2 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды





30 000 1 004 000 1 000 000 35 000 103 000

38 000 710 000

44 000 107 000















БФ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РБ 1130200001470

166 БФ БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА РБ 452980, Башкортостан респ., Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 124 корп. - офис - Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры Благотворительные фонды







112 000 112 000

268 000 268 000

128 000 128 000



















БФ БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА РБ 1090200001715

167 БФ БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РБ 452000, Башкортостан респ., Белебеевский район, г. Белебей, ул. Им В.И.Ленина, д. 13 корп. - офис - Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды





22 000



22 000 51 000 50 000 23 000 2 058 000 1 975 000 106 000 57 000 158 000 5 000 7 203 000 7 206 000 2 000 2 422 000 2 423 000

БФ БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РБ 1130200001073

168 БФ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РБ 452740, Башкортостан респ., Благоварский район, с. Языково, ул. Ленина, д. 37 корп. - офис - Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды





362 000 400 000 720 000































БФ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РБ 1130200001821

169 БФ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РБ 453430, Башкортостан респ., Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Седова, д. 96 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды





34 000



34 000









40 000 333 000 373 000







86 436 000 26 311 000

БФ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РБ 1110200002990

170 БФ БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РБ 452710, Башкортостан респ., Буздякский район, с. Буздяк, ул. Красноармейская, д. 27 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











35 000 85 000 78 000 42 000 69 000 50 000 61 000

77 000





6 300 000 20 056 000 26 253 000

БФ БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РБ 1110200003650

171 БФ БУРАЕВСКОГО РАЙОНА РБ 452960, Башкортостан респ., Бураевский район, с. Бураево, ул. Ленина, д. 102 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











2 000 898 000 900 000

184 000 180 000

105 000 105 000

4 219 000 4 219 000







БФ БУРАЕВСКОГО РАЙОНА РБ 1110200000965

172 БФ Г. САЛАВАТ РБ 453252, Башкортостан респ., г. Салават, бульвар Монтажников, д. 7 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды











62 700 000 19 800 000 82 500 000

























БФ Г. САЛАВАТ РБ 1130200000677

173 БФ ГБОУ БКК ПФО ИМ.А.В.ДОСТАВАЛОВА 453204, Башкортостан респ., Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Мичурина, д. 13 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды







11 440 000 11 440 000

5 000 000 5 000 000

























БФ ГБОУ БКК ПФО ИМ.А.В.ДОСТАВАЛОВА 1140280071073

174 БФ ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РБ 453200, Башкортостан респ., Ишимбайский район, г. Ишимбай, проспект Ленина, д. 60 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БФ ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РБ 1130200001689

175 БФ КИГИНСКОГО РАЙОНА РБ 452500, Башкортостан респ., Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Советская, д. 10 корп. - офис - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БФ КИГИНСКОГО РАЙОНА РБ 1120200005133

176 БФ МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РБ 452550, Башкортостан респ., Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Ленина, д. 20 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды







1 783 000 1 764 000 19 000 188 000













854 000











БФ МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РБ 1130200001359

177 БФ МР МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РБ 452080, Башкортостан респ., Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Первомайская, д. 71 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды































6 870 000 6 270 000







БФ МР МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РБ 1130200000810

178 БФ МР ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РБ 453800, Башкортостан респ., Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 40 корп. - офис - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Благотворительные фонды





281 000 3 757 000 3 668 000 370 000 1 136 000 1 265 000 241 000 628 000 855 000 14 000









1 485 000 41 878 000 43 362 000

БФ МР ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РБ 1080200001804

179 БФ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ №12 ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК 453104, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 2 д. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды





37 000 187 000 212 000 12 000 307 000 268 000 51 000

364 000 29 000

175 000













БФ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ №12 ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК 1150280021650

180 БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГО Г. НЕФТЕКАМСК РБ 452683, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 5 корп. В Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды



















1 003 000 1 000 000



















БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГО Г. НЕФТЕКАМСК РБ 1110200002978

181 БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452200, Башкортостан респ., Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул. Кооперативная, д. 59 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды





4 000 369 000 121 000 252 000 3 822 000 4 074 000

96 977 000 96 977 000

37 187 000 37 169 000





342 000 7 812 000 7 900 000 254 000 БФ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 1110200004650

182 БФ ПСР МО САЛАВАТСКИЙ РАЙОН РБ 452490, Башкортостан респ., Салаватский район, с. Малояз, ул. Советская, д. 63 корп. 1 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды











































БФ ПСР МО САЛАВАТСКИЙ РАЙОН РБ 1130200002217

183 БФ ПСР МР ШАРАНСКИЙ РАЙОН РБ 452630, Башкортостан респ., Шаранский район, с. Шаран, ул. Пролетарская, д. 2 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды





7 000 507 000 514 000

684 000 669 000 15 000 840 000 855 000



1 055 000













БФ ПСР МР ШАРАНСКИЙ РАЙОН РБ 1120200001349

184 БФ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МР ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РБ 453050, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Октябрьская, д. 2 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











99 000 724 000 823 000

























БФ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МР ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РБ 1170280039930

185 БФ ТАТЫШЛИНСКОГО РАЙОНА РБ 452830, Башкортостан респ., Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 113 корп. - офис - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды











































БФ ТАТЫШЛИНСКОГО РАЙОНА РБ 1110200001647

186 БФ ХАМЗЫ ХАДЖИ 450000, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 16 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











751 000 44 000 795 000

1 135 000 1 135 000

882 000 882 000













БФ ХАМЗЫ ХАДЖИ 1030204224555

187 БФКА 450106, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Дуванский, д. 28 корп. 1 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БФКА 1070200002993

188 БФПН 450068, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Вологодская, д. 56 офис 60 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БФПН 1100200002330

189 БФР МР КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РБ 452930, Башкортостан респ., Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Карла Маркса, д. 3 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БФР МР КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РБ 1110200002120

190 БФРИПФКИСВРБ 453126, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Шафиева, д. 1 кв. 50 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БФРИПФКИСВРБ 1170280044813

191 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ "БЫТЬ ДОБРУ" 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9 офис 901(Бизнес-центр «На улице Зорге») Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































БЫТЬ ДОБРУ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 1180280047562

192 ФОНД ВАЛЕЕВА 450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 12 корп. 3 кв. 4 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ВАЛЕЕВА, ФОНД 1170280077329

193 ФРО ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА "ВДОХНОВЕНИЕ" 453051, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Ф.Якупова, д. 9 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ВДОХНОВЕНИЕ, ФРО ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА 1200200019843

194 БФ "ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ" 452000, Башкортостан респ., Белебеевский район, г. Белебей, ул. Им В.И.Ленина, д. 48 кв. 2 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ, БФ 1140280075352

195 РОБФ "ВЕРНЫЙ ДРУГ" РБ 450065, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 53 корп. А офис - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ВЕРНЫЙ ДРУГ РБ, РОБФ 1090200003464

196 БФСПВОБ "ВЕТЕРАН" Г.САЛАВАТА 453262, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Губкина, д. 2 корп. Б офис - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ВЕТЕРАН Г.САЛАВАТА, БФСПВОБ 1080200000759

197 БФ "ВЕТЕРАН ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ РБ" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 5 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ВЕТЕРАН ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ РБ, БФ 1090200000890

198 БФ "ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ" 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Левитана, д. 36 кв. 48 Денежное посредничество прочее Благотворительные фонды











































ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ, БФ 1200200000901

199 ФСР БЕЛООЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВМЕСТЕ" 453070, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Белое Озеро, ул. Южная, д. ЗД 2/2 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды











































ВМЕСТЕ, ФСР БЕЛООЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1200200018083

200 БФ "ВО БЛАГО ДОБРА, ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ" 450015, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Лазовского, д. 9 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ВО БЛАГО ДОБРА, ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ, БФ 1200200002200

201 БФ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" МИЯКИНСКОГО РАЙОНА РБ 452080, Башкортостан респ., Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Калинина, д. 15 корп. - офис - Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды











































ВОЗРОЖДЕНИЕ МИЯКИНСКОГО РАЙОНА РБ, БФ 1110200001152

202 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 50 Лет Ссср, д. 31 корп. - офис - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды











































ВОЗРОЖДЕНИЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1070200002366

203 БФ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ" 453126, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 124 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Фонды











































ВОССТАНОВЛЕНИЕ, БФ 1120200005287

204 БФ "ВСАР" 452880, Башкортостан респ., Аскинский район, с. Аскино, ул. Луговая, д. 3 корп. - офис - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ВСАР, БФ 1090200001792

205 ФП ВСЕМИРНОГО КУРУЛТАЯ 450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 корп. - офис - Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук Фонды











































ВСЕМИРНОГО КУРУЛТАЯ, ФП 1090200003266

206 НКО БФ "ВЫПУСКНИКИ В ПОДДЕРЖКУ ВОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 450017, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ахметова, д. 275 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ВЫПУСКНИКИ В ПОДДЕРЖКУ ВОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НКО БФ 1180280069144

207 ФОНД "ГАЛЕРЕЯ ИМ.Т.П.НЕЧАЕВОЙ" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 9 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки Фонды











































ГАЛЕРЕЯ ИМ.Т.П.НЕЧАЕВОЙ, ФОНД 1040203906071

208 НО БФ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГИМНАЗИЯ № 91 "СОДЕЙСТВИЕ" 450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 153 корп. - офис 49 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды











































ГИМНАЗИЯ № 91 СОДЕЙСТВИЕ, НО БФ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 1080200002662

209 ФОНД "ГОРОЖАНИН" 450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 50 Лет Ссср, д. 48 корп. 1 офис 203(Респект, бизнес-центр) Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ГОРОЖАНИН, ФОНД 1190280078450

210 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДАНКО" 450057, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Зайнуллы Расулева, д. 6 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды













318 000 318 000





979 000 5 682 000 3 109 000





60 000 4 559 000 4 597 000

ДАНКО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1090200003618

211 ФОНД «ДАРОВАНИЕ» 450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 145 этаж 7 офис 4 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Фонды











































ДАРОВАНИЕ, ФОНД 1190280031116

212 БФ "ДВА КРЫЛА" 450104, Башкортостан респ., г. Уфа, пер. Новогорный, д. 1 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ДВА КРЫЛА, БФ 1190280080132

213 БФ "ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ" 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 46 кв. 141 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды











































ДВИЖЕНИЕ-ЖИЗНЬ, БФ 1170280031723

214 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ" 450028, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Касимовская, д. 6/1 кв. 14 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1190280085930

215 БФ "ДЕЛАЙ ДОБРЫЕ ДЕЛА" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 28 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ДЕЛАЙ ДОБРЫЕ ДЕЛА, БФ 1160280055627

216 БФ "ДЕТИ БАШКОРТОСТАНА" 453254, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Полевая, д. 9 кв. 1 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ДЕТИ БАШКОРТОСТАНА, БФ 1140200002161

217 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТИ И МИР" 450104, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 43 корп. 13 офис - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды



















5 000 000 5 000 000













3 271 000 3 271 000

ДЕТИ И МИР, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1040203731688

218 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТЯМ РЕСПУБЛИКИ" 450096, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ростовская, д. 18 литера А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды













11 000



























ДЕТЯМ РЕСПУБЛИКИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1160280114477

219 ФОНД "ДИЛИГО" ("С ЛЮБОВЬЮ") 453020, Башкортостан респ., Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Садовая, д. 25/1 каб. 43 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ДИЛИГО ( С ЛЮБОВЬЮ ), ФОНД 1190280072080

220 БФ "ДОБРОДЕЯТЕЛИ" 452751, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Южная, д. 8 кв. 8 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ДОБРОДЕЯТЕЛИ, БФ 1160280067177

221 ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ "ДОБРОЕ ДЕЛО" 450049, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новоженова, д. 88 корп. В Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Общественные фонды





























337 000 11 557 000 11 894 000







ДОБРОЕ ДЕЛО, ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 1120200002185

222 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ДОБРОТА" 450105, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 74 кв. 176 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды





9 000

263 000 213 000 420 000 515 000

























ДОБРОТА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 1070200002740

223 ФОНД "ДОБРЫЕ ЛЮДИ" 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кандринская, д. 2 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ДОБРЫЕ ЛЮДИ, ФОНД 1120200002603

224 БФ "ДОВЕРИЯ" 450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60/1 офис 209 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ДОВЕРИЯ, БФ 1190280083674

225 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОМ ПОМОЩИ" 450074, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Испытателей, д. 20 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая Благотворительные фонды











































ДОМ ПОМОЩИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1190280049630

226 НКО БФ "ДОСТОЯНИЕ" 450098, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 132 корп. 3 офис 806(Бизнес-центр «КПД») Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания Благотворительные фонды











































ДОСТОЯНИЕ, НКО БФ 1180280055108

227 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ "ДЮРТЮЛИ" 452320, Башкортостан респ., Дюртюлинский район, г. Дюртюли, ул. Чеверева, д. 47 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды





56 000 100 000

156 000 76 000 100 000 132 000 78 000 150 000 60 000 253 000 250 000





283 000 15 967 000 14 760 000

ДЮРТЮЛИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 1110200001691

228 УФИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА ИНВАЛИДОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ,ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК,СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ "ЕДИНЕНИЕ" 450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кирова, д. 1 офис 121 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Общественные фонды











































ЕДИНЕНИЕ, УФИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА ИНВАЛИДОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ,ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК,СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 1030200020168

229 ФОНД "ЕФПЦ "БАЙТУЛ МАЛ" 450075, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 85 корп. 2 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды











































ЕФПЦ БАЙТУЛ МАЛ, ФОНД 1100200003287

230 НО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ "ЖИЗНЬ" 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Правды, д. 15 кв. 6 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ЖИЗНЬ, НО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ 1190280000085

231 БФ "ЗАУРАЛЬЕ" 453833, Башкортостан респ., г. Сибай, ул. Белова, д. 5 корп. - офис - Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды

























4 819 000 3 342 000 1 477 000 16 583 000 16 777 000 1 283 000 21 350 000 22 633 000

ЗАУРАЛЬЕ, БФ 1120200000414

232 БФ "ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ" 450075, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 65Б кв. 105 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды







156 000 156 000

788 000 788 000

362 000 290 000













134 000 134 000

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ, БФ 1110200003759

233 БФ "ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ" 450092, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Авроры, д. 13 корп. 1 офис 55 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ, БФ 1120200000910

234 БФ "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ" 450097, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, д. 7 офис 8(Бизнес-центр на Бульваре Хадии Давлетшиной, 7) Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ, БФ 1160280136774

235 ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД Г. УФЫ 450054, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 139 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды





























1 230 000 1 770 000 3 000 000







ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД Г. УФЫ 1130200003064

236 ФСР ИМЕНДЯШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗИЛИМ" 453063, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Карагаево, ул. Центральная, д. ЗД 25 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды











































ЗИЛИМ, ФСР ИМЕНДЯШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1200200019491

237 БФ "ЗИННАТ УЛЫ" РБ 452753, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Тельмана, д. 54 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды











































ЗИННАТ УЛЫ РБ, БФ 1160280097823

238 НФ "ИДЕЛЬ" 450105, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Набережная Р. Уфы, д. 39 кв. 42 Деятельность учреждений культуры и искусства Фонды







2 100 000 2 100 000

2 320 000 2 320 000

782 000 730 000 52 000



7 000 2 213 000 2 168 000 52 000 355 000 407 000

ИДЕЛЬ, НФ 1130200004296

239 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД "ИЗГЕЛЕК - ИНВЕСТ" 450074, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 12 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды











































ИЗГЕЛЕК-ИНВЕСТ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД 1150280008317

240 ФОНД ИЛЬШАТА ЮМАГУЛОВА 450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 34 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Фонды











































ИЛЬШАТА ЮМАГУЛОВА, ФОНД 1050203925969

241 ФОНД ИМ.Ф.КАРИМОВОЙ 452211, Башкортостан респ., Чекмагушевский район, с. Новобалтачево, ул. Молодежная, д. 26 корп. А офис - Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды











































ИМ.Ф.КАРИМОВОЙ, ФОНД 1060273014141

242 МОБФ "ИМАН" 453237, Башкортостан респ., Ишимбайский район, с. Янурусово, ул. Пролетарская, д. 16 корп. А офис - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды 1 661 000



1 661 000



1 661 000



1 661 000















1 305 000 2 201 000 1 000 000

ИМАН, МОБФ 1050200020650

243 ФОНД "ИМЭН КАЛА" 450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 50-Летия Октября, д. 19 Денежное посредничество прочее Фонды











































ИМЭН КАЛА, ФОНД 1170280062370

244 ФОНД "ИНТЕГРАЦИЯ" 450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Революционная, д. 111 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ИНТЕГРАЦИЯ, ФОНД 1170280076845

245 ФСР ТАБЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ИСКРЕННОСТЬ" 453075, Башкортостан респ., Гафурийский район, д. Березовка, ул. Школьная, д. 18 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды











































ИСКРЕННОСТЬ, ФСР ТАБЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1200200020481

246 ФОНД «ЙЭШЛЕК» 453265, Башкортостан респ., г. Салават, бульвар Юлаева, д. 48 кв. 11 Деятельность в области спорта прочая Фонды











































ЙЭШЛЕК, ФОНД 1180280059376

247 БФ "КАЛИНА" 452000, Башкортостан респ., Белебеевский район, г. Белебей, ул. Им В.И.Ленина, д. 3 корп. А кв. 113 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































КАЛИНА, БФ 1170280081531

248 БФПЖ "КОВЧЕГ-ПУТЬ ДОМОЙ" 450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Победы, д. 43 офис 8/1 Деятельность по финансовой взаимопомощи Благотворительные фонды











































КОВЧЕГ-ПУТЬ ДОМОЙ, БФПЖ 1190280060090

249 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЛЕГЕНДА № 35" 450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Красина, д. 15 кв. 58 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ЛЕГЕНДА № 35, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1170280040435

250 БФ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МБОУ "ЛИЦЕЙ № 106 "СОДРУЖЕСТВО" Г. УФА 450075, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 91 каб. 25 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ЛИЦЕЙ № 106 СОДРУЖЕСТВО Г. УФА, БФ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МБОУ 1160280112266

251 ФПИ ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА "ЛУЧ НАДЕЖДЫ" 453050, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Северная, д. 53 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды











































ЛУЧ НАДЕЖДЫ, ФПИ ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА 1200200010570

252 РОФ СРЦИЗ "ЛУЧ" РБ 450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 155 корп. - офис - Деятельность профессиональных членских организаций Общественные фонды























163 000 5 639 000 5 663 000 139 000 5 950 000 6 089 000







ЛУЧ РБ, РОФ СРЦИЗ 1030200016802

253 БФ "ЛЮБОВЬ В СЕРДЦАХ" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, пл. Верхнеторговая, д. 4 офис 1002 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ЛЮБОВЬ В СЕРДЦАХ, БФ 1200200043625

254 РБФ "ЛЮБОВЬ" Г. УФА 450038, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Машиностроителей, д. 4 корп. 1 офис 33 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды 4 000



4 000



4 000



4 000























ЛЮБОВЬ Г. УФА, РБФ 1050203725660

255 БФ ЗЖООС "МАЗАЙ" 453250, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Губкина, д. 28 кв. 194 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































МАЗАЙ, БФ ЗЖООС 1140200001589

256 БФ "МАМА, Я С ТОБОЙ!" 450571, Башкортостан респ., Уфимский район, с. Станции Юматово, ул. Вокзальная, д. 145 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































МАМА, Я С ТОБОЙ!, БФ 1150280069653

257 БФ "МАТЬ И ДИТЯ" 453128, Башкортостан респ., Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Лазурная, д. 17 кв. 66 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды







10 246 000 10 246 000







4 568 000 4 568 000 848 000 2 957 000 3 805 000 19 000 2 213 000 1 990 000 242 000 514 000 756 000

МАТЬ И ДИТЯ, БФ 1130200004153

258 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ" В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 151 корп. - офис 30 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Общественные фонды



















1 766 000 1 766 000

899 000 639 000 260 000 1 985 000 1 342 000 903 000 1 230 000 180 000 1 875 000 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД 1030204613460

259 БФ "МЕРКИТ-МИН" 452080, Башкортостан респ., Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Максимчи, д. 40 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































МЕРКИТ-МИН, БФ 1160280121132

260 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МИЛОСЕРДИЕ СТРАЖДУЩИМ" 450099, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 16 корп. 1 кв. 126 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды





1 000 110 000 110 000 1 000 703 000 702 000 3 000 65 000 59 000 9 000



2 117 000 3 000 2 119 000







МИЛОСЕРДИЕ СТРАЖДУЩИМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1130200001513

261 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МИЛОСТИ ПРОСИМ" 453252, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Северная, д. 15 офис 307 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































МИЛОСТИ ПРОСИМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1140280073009

262 БФ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ "МИР" 453100, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, пер. Водолаженко, д. 10 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































МИР, БФ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ 1170280024221

263 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МИРАС" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 32 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды































55 000 55 000

50 000 50 000

МИРАС, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1120200005056

264 ФОНД "МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" 450519, Башкортостан респ., Уфимский район, с. Миловка, ул. Михайлова, д. 3 каб. 4 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды





























370 000 35 594 000 35 964 000







МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ФОНД 1140200000104

265 ФОНД ИМ. Н.МИРЛИКИЙСКОГО 450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 207 офис 1 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































Н.МИРЛИКИЙСКОГО, ФОНД ИМ. 1200200015102

266 БФ "НАГАЕВО" 450900, Башкортостан респ., г. Уфа, с. Нагаево, ул. Парковая, д. 25 корп. 1 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































НАГАЕВО, БФ 1150280075472

267 БФ "НАДЕЖДА" МР КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН РБ 452360, Башкортостан респ., Караидельский район, с. Караидель, ул. Ленина, д. 57 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































НАДЕЖДА МР КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН РБ, БФ 1180280061312

268 ФОНД "НАДЕЖДА" 453236, Башкортостан респ., Ишимбайский район, д. Янги-Аул, ул. Солнечная, д. 27 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды







159 000 159 000































НАДЕЖДА, ФОНД 1170280034737

269 НФ "НАН" 450092, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рабкоров, д. 20 корп. - офис - Деятельность по уходу с обеспечением проживания Фонды











































НАН, НФ 1090200001803

270 ФОНД "НАСЛЕДИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА" 450057, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8 Денежное посредничество прочее Фонды











































НАСЛЕДИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, ФОНД 1170280042206

271 БФ ССЗН "НАСЛЕДИЕ" 450007, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Тальковая, д. 40 кв. 80 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































НАСЛЕДИЕ, БФ ССЗН 1170280080013

272 ФПМИ "НАСЛЕДИЕ" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 85 корп. - офис 24 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Фонды











































НАСЛЕДИЕ, ФПМИ 1130200002833

273 ФСПИК "НАСЛЕДИЕ" 450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 47 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































НАСЛЕДИЕ, ФСПИК 1200200018776

274 ФОНД "НЕБО НА ЗЕМЛЕ" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 85/1 кв. 2 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































НЕБО НА ЗЕМЛЕ, ФОНД 1170280035639

275 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "НЕЗАВИСИМОСТЬ" 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9 корп. 5 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды











85 000 185 000 186 000 84 000 133 000 173 000 55 000 98 000 121 000













НЕЗАВИСИМОСТЬ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1130200004329

276 "НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ" 452414, Башкортостан респ., Иглинский район, ст. Снт Южный, д. 678 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ 1180280013242

277 НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ 450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Кирова, д. 1 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Фонды











































НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ 1130200003295

278 ФОНД "НКА" 450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 14 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений Фонды











































НКА, ФОНД 1050204017236

279 СО НКО ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ,ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ,ИМЕЮЩИХ РЕБЕНКА ИНВАЛИДА,МР КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РБ 453020, Башкортостан респ., Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 40 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































НКО ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ,ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ,ИМЕЮЩИХ РЕБЕНКА ИНВАЛИДА,МР КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РБ, СО 1190280062620

280 БФ "НОВА-РУСЬ" 450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Правая Белая, д. 12 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды











































НОВА-РУСЬ, БФ 1140280054474

281 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Советская, д. 14

Фонды











































НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 1030203913541

282 ФОНД "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" 453261, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 37 корп. А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды



















500 000 500 000



















НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, ФОНД 1150280067244

283 БФ "О ЧЕМ БОЛИТ СЕРДЦЕ" 450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Водопроводная, д. 12 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































О ЧЕМ БОЛИТ СЕРДЦЕ, БФ 1150280002586

284 БФПЖ "ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИЮТ ЖИВОТНЫХ "ОКТДОМ" 452607, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 31 кв. 44 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИЮТ ЖИВОТНЫХ ОКТДОМ, БФПЖ 1190280082552

285 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОЛО ЭЙЕК" ("БОЛЬШОЙ ИК") 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Энгельса, д. 9 офис 77 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды























-9 000 69 000 7 000 53 000 4 437 000 3 980 000







ОЛО ЭЙЕК ( БОЛЬШОЙ ИК ), БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1130200001029

286 ФОНД "ОНФ" 450106, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2 офис 18 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ОНФ, ФОНД 1160280055198

287 ФОНД "ОПОРА" 450073, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 44 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Фонды











































ОПОРА, ФОНД 1070200003653

288 БФ "ОРДЕН ДОБРОДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 453300, Башкортостан респ., г. Кумертау, ул. Промышленная, д. 2 корп. Б Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ОРДЕН ДОБРОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БФ 1150280048126

289 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОТЕЧЕСТВО" 450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17 корп. - - - - офис - - - - - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды





49 000 530 000 450 000 129 000 649 000 750 000 28 000 3 943 000 3 940 000 31 000 3 287 000 3 140 000 178 000 857 000 1 018 000







ОТЕЧЕСТВО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1020202550884

290 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 92 офис 3 Деятельность по финансовой взаимопомощи Фонды











































ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1190280042567

291 ФОНД "ОФИЦЕРЫ-ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 450075, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Славы, д. 6 офис 6 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ОФИЦЕРЫ-ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА, ФОНД 1190280039839

292 ОХОТРЫБФОНД 450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 44 кв. 28 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ОХОТРЫБФОНД 1190280085115

293 ФОНД ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ТЮРКСКОГО МИРА 450591, Башкортостан респ., Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Чапаева, д. 15 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ТЮРКСКОГО МИРА, ФОНД 1180280058056

294 БФ "ПЕРСПЕКТИВА" 450104, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 41 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ПЕРСПЕКТИВА, БФ 1160280098660

295 ФОНД ПИМУ 450001, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 1/2 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ПИМУ, ФОНД 1190280035098

296 ФОНД "ПИЩА ЖИЗНИ БАШКОРТОСТАН" 450105, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 25 кв. 27 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ПИЩА ЖИЗНИ БАШКОРТОСТАН, ФОНД 1190280032458

297 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ПОБДТ ПО РБ" 450103, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Сочинская, д. 8 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Общественные фонды











































ПОБДТ ПО РБ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД 1140200001270

298 БФ "ПОДАРИ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ" 450097, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Северная, д. 21 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ПОДАРИ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ, БФ 1180280042711

299 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ПОДАРИ ЖИЗНЬ" 453431, Башкортостан респ., Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Демьяна Бедного, д. 79 корп. 1 ДОП. этаж 2 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ПОДАРИ ЖИЗНЬ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1190280059353

300 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ" 453121, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Николаева, д. 120 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ПОДАРИ НАДЕЖДУ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 1100200003023

301 ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО СПОРТА ПО РБ 450515, Башкортостан респ., Уфимский район, д. Волково, ул. Косолапова, д. 22 корп. - офис - Деятельность в области спорта Фонды











































ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО СПОРТА ПО РБ, ФОНД 1110200005607

302 ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РБ 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Айская, д. 69 корп. 2 офис 70 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды









1 000 000





73 000



200 000 5 190 000 5 390 000





23 000 -2 064 000 1 916 000

ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РБ, ФОНД 1040204609301

303 ФОНД ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ РБ 450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новочеркасская, д. 4 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ РБ, ФОНД 1150280066518

304 ФОНД ПОДДЕРЖКИ УФИМСКОГО РАЙОНА РБ 450511, Башкортостан респ., Уфимский район, с. Михайловка, ул. Ленина, д. 46 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Фонды











































ПОДДЕРЖКИ УФИМСКОГО РАЙОНА РБ, ФОНД 1180280072610

305 РБ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ЦСАМ "ПОЗИТИВ" РБ 453100, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 103 корп. - офис 144 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ПОЗИТИВ РБ, РБ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ЦСАМ 1060200003225

306 БФ "ПОКОЛЕНИЕ" 450075, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 89/5 кв. 41 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ПОКОЛЕНИЕ, БФ 1150280023123

307 ФОНД "ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРАХ" 450054, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Октября, д. 67 корп. 2 Деятельность по уходу с обеспечением проживания Фонды











































ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРАХ, ФОНД 1110200000613

308 БФ ПМН "ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА" 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Александровка, д. 34 Деятельность по уходу с обеспечением проживания Благотворительные фонды











































ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА, БФ ПМН 1100200004178

309 ФОНД "ПРАВО НА ЖИЗНЬ" 453252, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Дружбы, д. 11 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ПРАВО НА ЖИЗНЬ, ФОНД 1180280042865

310 ФОНД "ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ФОНД АЛЬМИРЫ ЖУКОВОЙ" 450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина, д. 17 кв. 13 Деятельность в области права и бухгалтерского учета Общественные фонды











































ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ФОНД АЛЬМИРЫ ЖУКОВОЙ, ФОНД 1100200004904

311 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОФ "ПРАВОПОРЯДОК-ЦЕНТР" ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 450049, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новоженова, д. 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Общественные фонды











































ПРАВОПОРЯДОК-ЦЕНТР ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОФ 1130200002767

312 ФОНД "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 453130, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 121 кв. 74 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Фонды











































ПРЕОБРАЖЕНИЕ, ФОНД 1190280041709

313 ФОНД ПРОДВИЖЕНИЯ 450008, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17 пом. 19 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ПРОДВИЖЕНИЯ, ФОНД 1190280011129

314 БФ "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" 450092, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Батырская, д. 4 корп. 1 кв. 20 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды





33 000 618 000 578 000 73 000 584 000 625 000 35 000 111 000 139 000





34 000 466 000 488 000







ПТИЦА СЧАСТЬЯ, БФ 1130200004527

315 БФ СПЗГ "ПУТЬ ДОБРА" 450017, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ирендык, д. 40 кв. 1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды











































ПУТЬ ДОБРА, БФ СПЗГ 1160280128854

316 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ПУТЬ СОЗИДАНИЯ" 450081, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Уфимское Шоссе, д. 43 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды











































ПУТЬ СОЗИДАНИЯ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1110200004232

317 БФ "РАЗВИТИЕ" 450075, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Славы, д. 6 офис 25 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды





184 000 1 668 000 1 849 000 3 000 1 250 000 1 203 000 50 000 1 489 000 1 516 000



















РАЗВИТИЕ, БФ 1150280041944

318 НФ "РАЗВИТИЕ" 450054, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 59 корп. - офис - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды





1 588 000 40 000 500 000 1 128 000

3 000 000 792 000 645 000

1 437 000 280 000







1 566 000 704 000

2 269 000 РАЗВИТИЕ, НФ 1080200002354

319 РОФ ПОДДЕРЖКИ РБЛИ "РАЗВИТИЕ" 450001, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 2 корп. - офис - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Общественные фонды 11 000



11 000



11 000 8 000

19 000 220 000 81 000 158 000 1 492 000 1 575 000





-7 000 556 000 342 000 207 000 РАЗВИТИЕ, РОФ ПОДДЕРЖКИ РБЛИ 1100200004354

320 ФОНД "РАЗВИТИЕ" 453571, Башкортостан респ., г. Межгорье, ул. 40 Лет Победы, д. 26А корп. 2 кв. 1 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































РАЗВИТИЕ, ФОНД 1160280059433

321 ФОНД "РАЗВИТИЕ" 450057, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 1 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды

















1 000 15 000 16 000



















РАЗВИТИЕ, ФОНД 1160280096272

322 ФОНД "РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ" 452980, Башкортостан респ., Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 124 корп. - офис - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ, ФОНД 1110200005497

323 ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ 450080, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158 офис 1Е9-1Е13(Торгово-развлекательный центр «УфаПлаза») Деятельность по финансовой взаимопомощи Фонды













1 224 000 158 000 1 066 000 3 036 000 2 036 000 2 066 000 9 887 000 8 689 000 6 156 000 6 214 000 12 370 000







РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ, ФОНД 1140200002183

324 ФОНД РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО СПОРТА 450104, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 153 корп. 2 Деятельность спортивных объектов Фонды

























15 000 15 000













РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО СПОРТА, ФОНД 1110200003429

325 ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. УФЫ 450098, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 157 корп. 2 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний Фонды

















276 000 16 047 000 16 195 000



















РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. УФЫ, ФОНД 1120200002438

326 ФОНД РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 450575, Башкортостан респ., Уфимский район, с. Жуково, ул. Трактовая, д. 6 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды







119 000 119 000

114 000 114 000

























РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ФОНД 1170280010064

327 ФОНД "РБИ ИМ. ЗАГРТДИНОВА Т.М." 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 14 Деятельность физкультурно-оздоровительная Фонды











































РБИ ИМ. ЗАГРТДИНОВА Т.М., ФОНД 1170280031173

328 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД СОДРУЖЕСТВА БАШКОРТОСТАН - ИТАЛИЯ 450015, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 35 корп. А Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде Общественные фонды











































РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД СОДРУЖЕСТВА БАШКОРТОСТАН-ИТАЛИЯ 1100200003826

329 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЗАЕМЩИКОВ ПО РБ 450005, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 102 офис 49 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Общественные фонды











































РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЗАЕМЩИКОВ ПО РБ 1120200001426

330 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПН "РИД" 450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. 50-Летия Октября, д. 15 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды























3 000 344 000 335 000













РИД, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПН 1110200003275

331 ФОНД ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ "РИФ" КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 453010, Башкортостан респ., Кармаскалинский район, д. Улукулево, ул. К.Маркса, д. 88 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Общественные фонды











































РИФ КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ФОНД ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 1030200011820

332 БФ "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ" 450075, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Блюхера, д. 1 корп. 1 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ, БФ 1030203910439

333 БФ "РОДНИК НАДЕЖДЫ" 453070, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Белое Озеро, ул. Молодежная, д. 13 корп. 1 офис - Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды























2 000



1 000 8 000 8 000







РОДНИК НАДЕЖДЫ, БФ 1130200001953

334 ФПП НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА, СП ИНВАЛИДОВ, ПЕНСИОНЕРОВ, ДЕТЕЙ "РОДНИК" 450049, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Фабричная, д. 7 корп. А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































РОДНИК, ФПП НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА, СП ИНВАЛИДОВ, ПЕНСИОНЕРОВ, ДЕТЕЙ 1150280039161

335 БФ "РОДНЫЕ ЛЮДИ" 450003, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Силикатная, д. 3 офис 101 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































РОДНЫЕ ЛЮДИ, БФ 1160280115050

336 ФСР ТАШБУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РОЗА И КО" 453055, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Нижний Ташбукан, ул. М.Гафури, д. 39 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды











































РОЗА И КО, ФСР ТАШБУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1200200018567

337 ФОНД "РОСТ" 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 16 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































РОСТ, ФОНД 1160280096712

338 ФОНД "РУБИН" 450007, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Тальковая, д. 33 кв. 58 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































РУБИН, ФОНД 1190280020094

339 БФ "РУКА ПОМОЩИ" 450105, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Академика Королева, д. 2 кв. 94 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































РУКА ПОМОЩИ, БФ 1170280055560

340 НФ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ "С ЛЮБОВЬЮ" 453118, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, проспект Октября, владение 12А Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Фонды











































С ЛЮБОВЬЮ, НФ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 1200200032614

341 БФ "САЛАВАТ" 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 20 корп. 1 кв. 11 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































САЛАВАТ, БФ 1180280011130

342 БФ "САЛЯМ" 450106, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2 пом. 41А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































САЛЯМ, БФ 1180280023307

343 ФОНД "САМРАУ" 450092, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 23 корп. 1 кв. 115 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































САМРАУ, ФОНД 1170280062545

344 ФОНД СВЕТСКОГО ИСЛАМА "САНДУГАЧ" 452162, Башкортостан респ., Чишминский район, с. Сайраново, ул. Центральная, д. 57 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































САНДУГАЧ, ФОНД СВЕТСКОГО ИСЛАМА 1180280012868

345 БФ "СВЕТ СЕРДЕЦ" 450071, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Клавдии Абрамовой, д. 5 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































СВЕТ СЕРДЕЦ, БФ 1150280024553

346 ФСР БУРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СВЕТЛОЕ ОЗЕРО" 453060, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Бурлы, ул. Казанская, д. ЗД 21 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды











































СВЕТЛОЕ ОЗЕРО, ФСР БУРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1200200018072

347 БФ "СЕРДЦА БАШКОРТОСТАНА" 452170, Башкортостан респ., Чишминский район, рабочий пос. Чишмы, ул. Кирова, д. 56 кв. 11 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































СЕРДЦА БАШКОРТОСТАНА, БФ 1190280025396

348 БФ "СИЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ" 450098, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 163 пом. 1 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































СИЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ, БФ 1150280032187

349 ФОНД "СОВЕТНИК" 450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина, д. 23 корп. - офис 35 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











612 000

612 000

























СОВЕТНИК, ФОНД 1120200004671

350 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" 453050, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Октябрьская, д. 2 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

























1 471 000 1 471 000











25 592 000 СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1110200003308

351 БФ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ "СОДЕЙСТВИЕ" 450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/1 офис 213 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































СОДЕЙСТВИЕ, БФ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ 1200200037630

352 ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РБ 453434, Башкортостан респ., Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Братьев Першиных, д. 2 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды







1 043 000 1 043 000





108 000 534 000 417 000 225 000 5 000 230 000













СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РБ, ФОНД 1130200001557

353 ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕДИЦИЯМ МУЛДАШЕВА 450075, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 67 корп. 1 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды





551 000 333 000

4 596 000 774 000

5 220 000 150 000 5 070 000



















СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕДИЦИЯМ МУЛДАШЕВА, ФОНД 1150280060369

354 БФПР МБОУ СОШ № 34 "СОДРУЖЕСТВО" 450018, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Зои Космодемьянской, д. 38 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











34 000

121 000

























СОДРУЖЕСТВО, БФПР МБОУ СОШ № 34 1150280024542

355 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ "СОЗИДАЙ ДОБРО" 450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Красноводская, д. 13 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды











































СОЗИДАЙ ДОБРО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 1050204695430

356 ФОНД "СООРГАНИЗАТОР" 450096, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 146 кв. 21 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































СООРГАНИЗАТОР, ФОНД 1180280036408

357 БФ "СОТВОРИМ ДОБРО" 450061, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Свободы, д. 80 корп. 2 каб. 3.10 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































СОТВОРИМ ДОБРО, БФ 1190280020149

358 БФ "СОУЧАСТИЕ" 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 37 Денежное посредничество прочее Благотворительные фонды











































СОУЧАСТИЕ, БФ 1170280024232

359 ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ" 453266, Башкортостан респ., г. Салават, бульвар Космонавтов, д. 50 офис 122 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Фонды











































ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 1030200027351

360 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА" 450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 14 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды

















4 000 158 000 162 000



















СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1140280072063

361 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СПАСИ МЕНЯ!" 453400, Башкортостан респ., Давлекановский район, г. Давлеканово, ул. Красная Площадь, д. 9А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды



































57 000 768 000 822 000

СПАСИ МЕНЯ!, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1120200003758

362 БФ "СУВУ-МЫ ВМЕСТЕ" 453204, Башкортостан респ., Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 34 кв. 55 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения Благотворительные фонды











































СУВУ-МЫ ВМЕСТЕ, БФ 1190280083025

363 БФ"СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ" 450106, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 128 корп. 1 офис 3 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ, БФ 1160280080080

364 БФ "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 149 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО, БФ 1110200003990

365 БФ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ" 453214, Башкортостан респ., Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Ишбулдина, д. 141 корп. А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ, БФ 1170280059278

366 БФ СПН "СЧАСТЛИВЫЙ МИР" РБ 450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Победы, д. 39 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































СЧАСТЛИВЫЙ МИР РБ, БФ СПН 1170280020130

367 ВНБОФ "СЧАСТЬЕ НАРОДА" 450112, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 39 кв. 6 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































СЧАСТЬЕ НАРОДА, ВНБОФ 1200200016136

368 ФОНД "ТЁМОЧКА" 453251, Башкортостан респ., г. Салават, бульвар Юлаева, д. 12А кв. 93 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ТЁМОЧКА, ФОНД 1190280072553

369 ФОНД "ТАБЫН" 453064, Башкортостан респ., Гафурийский район, с. Саитбаба, ул. Партизанская, д. 50 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды











































ТАБЫН, ФОНД 1200200021548

370 ФОНД ТАБЫНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 26 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды











































ТАБЫНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ФОНД 1060275002941

371 БФ "ТАМЬЯН" 453261, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Первомайская, д. 1 кв. 21 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды







116 000

116 000 296 000 300 000

























ТАМЬЯН, БФ 1160280090772

372 БФ АСКИНСКОГО РАЙОНА "ТАНЫП" 452880, Башкортостан респ., Аскинский район, с. Аскино, ул. Пионерская, д. 7 корп. - офис - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Благотворительные фонды

























145 000 142 000





93 000 26 945 000 11 714 000

ТАНЫП, БФ АСКИНСКОГО РАЙОНА 1080200001595

373 "ТАТАРСКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450097, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Бессонова, д. 24 корп. 1 офис 52 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ТАТАРСКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 1180280001439

374 ФСР ТАШЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ТАШЛИНКА" 453078, Башкортостан респ., Гафурийский район, д. Ташла, ул. Интернациональная, д. 1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Фонды











































ТАШЛИНКА, ФСР ТАШЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1200200019810

375 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕНГРИ" 450057, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 48 кв. 7 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ТЕНГРИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1180280020568

376 ФОНД "ТЕР.РА" 453266, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Октябрьская, д. 62А Деятельность в сфере связей с общественностью Фонды











































ТЕР.РА, ФОНД 1190280053919

377 ФОНД "ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ" 450006, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Ибрагимова, д. 21/1 кв. 96 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды











































ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ, ФОНД 1040204115610

378 БФ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ НГС "ТРУБОПРОВОДСТРОЙ" 450045, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Парижской Коммуны, д. 34 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ТРУБОПРОВОДСТРОЙ, БФ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ НГС 1150280000023

379 БФ СПГ"ТУРАН" 450900, Башкортостан респ., г. Уфа, д. Жилино, ул. Романтиков, д. 44 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ТУРАН, БФ СПГ 1160280059466

380 ПБФ "ТЫ НЕ ОДИН" 453856, Башкортостан респ., Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Маяковского, д. 48Б Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Благотворительные фонды











































ТЫ НЕ ОДИН, ПБФ 1130200000545

381 УГФИБГ 450081, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Российская, д. 11 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Фонды











































УГФИБГ 1030200024733

382 БФ "УЛЬКАР" 453700, Башкортостан респ., Учалинский район, г. Учалы, ул. Горького, д. 1А Денежное посредничество прочее Благотворительные фонды





45 000 512 000 557 000

42 000 000 42 000 000

























УЛЬКАР, БФ 1160280133650

383 Б/Ф НАДЕЖДА "УМЭТ" 456524, Башкортостан респ., Кигинский район, с. Нижние Киги, ул. Ибрагима, д. 60 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































УМЭТ, Б/Ф НАДЕЖДА 1140200001314

384 ФОНД "УРАЛ ВОСТОК" 450056, Башкортостан респ., г. Уфа, д. Мокроусово, ул. Мокроусовская, д. 4 корп. 5 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































УРАЛ ВОСТОК, ФОНД 1170280058630

385 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "УРМАН" 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 27 кв. 44 Денежное посредничество прочее Благотворительные фонды











































УРМАН, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 1160280119482

387 ФБР РБ 450106, Башкортостан респ., г. Уфа, бульвар Дуванский, д. 28 кв. 104 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Фонды











































ФБР РБ 1180280016927

388 БФ "ФИАСКО" 450047, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ветошникова, д. 21 корп. А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды







9 000

































ФИАСКО, БФ 1180280034681

390 НОФ "ФИНАНС" 450057, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Набережная, д. 122 офис 15 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки Фонды







5 000 5 000

177 000 177 000

14 000 14 000

100 000 100 000





132 000 59 000 73 000

ФИНАНС, НОФ 1050204456345

391 ФОНД 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 14 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды





27 000 338 000 365 000































ФОНД 1030203938665

392 "ФОНД ИМ.А.ЮРТОВА" 453025, Башкортостан респ., Кармаскалинский район, с. Ильтеряково, ул. Ленина, д. 49 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ФОНД ИМ.А.ЮРТОВА 1160280124641

393 БФ "ФОНД МИРА И СОЗИДАНИЯ" 450069, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Высоковольтная, д. 10 кв. 51 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ФОНД МИРА И СОЗИДАНИЯ, БФ 1140280068521

394 "ФОНД "РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ" 450076, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 47 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Благотворительные фонды











































ФОНД РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ 1030204117085

395 НКО "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ УГКТИД" 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 141 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Фонды











































ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ УГКТИД, НКО 1190280051334