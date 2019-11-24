Башкирская неделя: «подавитель» Хабиров, «сверкающая Казань» и Шевчук как герой десятилетия

Ключевые события уходящих семи дней в Башкортостане

Уходящая неделя в Башкирии оказалась весьма богатой на яркие события, громкие заявления и скандалы. По-прежнему главным ньюсмейкером региона остается Радий Хабиров, комментирующий в соцсетях и на встречах с журналистами те или иные процессы. Однако на этот раз конкуренцию в медиаполе республики ему составили Владимир Путин и «навальнистка» Лилия Чанышева. Страсти бушевали не только на трибунах, но и на хоккейном льду и в интернет-пространстве. Подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

Путин — о «Башнефти»

Президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», ответил на вопрос, почему после передачи компании «Роснефти» добыча у «Башнефти» упала на 13%, а дивидендные выплаты сократились с 50 до 27%. Касаясь оперативной деятельности, президент сказал, что государство не вмешивается в работу «Роснефти», последняя действует в рыночных условиях.

— У «Башнефти» всегда были хорошие перерабатывающие мощности, но всегда была проблема с добычей. Видимо, сейчас добыча упала из-за этих застарелых проблем, — прокомментировал российский лидер.

Также он напомнил, что Башкортостан является крупным акционером нефтяной компании. А переход 25% акций республики он назвал справедливым решением.

— Прежний руководитель уделял этому очень серьезное внимание. Надеюсь, что и новый руководитель будет относиться как к такому активу, который может серьезно влиять на социально-экономическое положение республики, — сказал президент России.

Путин напомнил, что Башкортостан является крупным акционером нефтяной компании, а переход 25% акций республики он назвал справедливым решением. Фото kremlin.ru

Как Костин одолжил Башкирии 33,5 млрд рублей на тоннель

На площадках того же форума глава Башкирии Радий Хабиров и президент ВТБ Андрей Костин заключили допсоглашение по концессии на строительство проекта «Восточный выезд из Уфы». Проект предполагает окончание строительства тоннеля, моста и дороги до трассы М-5.

Документ предусматривает изменения в соглашении, которые позволят снизить нагрузку на бюджет республики. По словам Хабирова, по сути, создается новый выезд из центральной части Уфы на федеральную трассу М-5. Костин заявил о взаимовыгодности сотрудничества банка и Башкирии. Глава ВТБ считает, что это даст республике опыт банка по реализации крупных проектов, а также обеспечит приток инвестиций.

Концессионное соглашение заключено до 2029 года. Расходы на проект оцениваются в 33,5 млрд рублей. Предполагается, что выезд будет достроен к 2023 году. Проект включает в себя тоннель, двухкилометровый мост и эстакаду с двумя большими развязками.

Глава Башкирии Радий Хабиров и президент ВТБ Андрей Костин заключили допсоглашение по концессии на строительство проекта «Восточный выезд из Уфы». Фото tatarstan.ru

С башкирскими танцами по планете

Необычная акция, запущенная в Уфе, распространилась по всему миру. К флешмобу «Танцую башкирский танец» присоединились жители не только Башкирии, но и других регионов России. Теперь под узнаваемую башкирскую мелодию отплясывают в городах США, Канады, Германии, Франции, Швейцарии, Казахстана, Китая и других стран. Свои видео с исполнением характерных движений пользователи заливают в YouTube и социальные сети.

Это движение запустили артисты Государственного академического ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова. В октябре к флешмобу присоединился башкирский мультиинструменталист и шоумен Загир Зайнетдинов, выступающий под именем Zainetdin. Вместе с братом он станцевал в Москве на Красной площади. На акцию «гаскаровцев», в которой принял участие музыкант, обратил внимание глава Башкортостана Радий Хабиров, который объявил своеобразный интернет-конкурс. Свой розыгрыш призов объявил и Zainetdin. О самых невероятных и порой экстремальных вариантах исполнения танцев и о неоднозначной реакции пользователей подробно рассказывало «Реальное время».

Во имя спасения Волги

Уровень воды Нижнекамского водохранилища могут поднять с 63 до 64 метров. Это не даст Волге обмелеть так катастрофически, как в этом году, и позволит спасти нерест и судоходство. Такое решение предложил Татарстан в Совете Федерации. Однако такая мера затронет ряд регионов, в том числе и Башкортостан. И далеко не все согласны с инициативой татарстанцев.

По словам представителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрия Савостицкого, все четыре примыкающих к Нижнекамскому хранилищу региона (Удмуртия, Башкирия, Пермский край, Татарстан) продемонстрировали полную «неготовность вычистить те территории, которые должны быть в случае реализации проекта затоплены».

Включаясь в «самозанятый» эксперимент

Налоговый режим для самозанятых введут еще в 19 регионах, среди них и Башкортостан. Такое предложение Минфина обсудили в Госдуме. С начала года в четырех тестовых субъектах РФ, в том числе в Татарстане, на «обеление» доходов пошли 280 тысяч человек, заплативших 1 млрд рублей налогов.

Однако не все депутаты поддерживают эксперимент, поскольку его применение может быть связано с злоупотреблениями. Главы некоторых организаций перевели своих сотрудников на режим самозанятости, что противоречит духу проекта и букве закона. Тем не менее за расширение проекта проголосовало большинство, и законопроект прошел в первом чтении. Однако, как выяснило «Реальное время», доступ к налоговому режиму жители Башкирии получат точно не с 1 января — во втором и третьем чтениях поправки рассмотрят в Госдуме уже после Нового года.

Налоговый режим для самозанятых введут еще в 19 регионах. Среди них и Башкортостан. Фото rjob.ru

Выйти из тени, самозанятые граждане смогут в субъектах-донорах, не получающих дотации из госбюджета, а также в городах-миллионниках. А именно в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе и Башкортостане. Согласно закону, отчисление в бюджет у самозанятых составляет 4% от суммы дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с «юриками».

Хабиров — о «сверкающей Казани» и лузерах

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал состояние республики и ее идеологию. Он призвал людей обратить внимание на историю, природные богатства региона и предприятия, способные конкурировать с мировыми производствами.

— Я, когда пришел, такую вещь подметил: сильная же республика, может быть, в чем-то просевшая, да, но такое у людей уныние! — сказал Хабиров. — Раньше уфимский «Фейсбук» почитать — это же страх один! Только одно — полное уныние, мы лузеры, все у нас плохо, Уфа самый грязный город, Казань сверкает, Москва сверкает, мы здесь лохи и так далее — вот такая позиция была на тот момент. Я же не мог сразу экономику в два раза увеличить, я же не мог сразу мосты, дороги и школы построить. Точно понимал, что нужно действовать аккуратно.

«Башлык» пояснил, что для республики жизненно важно гордиться своей историей. По его словам, у Башкортостана сильное будущее, и это он «готов на пальцах объяснять».

— Мы никакие не лузеры, мы довольно сильная республика с сильной экономикой, с сильным развитым обществом, — заявил руководитель региона. — Нас всего лишь четыре миллиона в республике, и уж разобраться внутри себя мы должны, и жить мы должны по справедливости, в порядке, оказывать помощь тем, кто больше всего в этом нуждается.

Радий Хабиров призвал людей обратить внимание на историю, природные богатства региона и предприятия, способные конкурировать с мировыми производствами. Фото glavarb.ru

Жаркие слушания бюджета и глава РБ как «подавитель ненужных вещей»

На этой неделе в Госсобрании — Курултае РБ проходили публичные слушания по проекту бюджета на 2020—2022 годы. Каждый человек, заранее записавшись, мог выступить на них со своими предложениями. После докладов министров и экспертов глава комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания Рида Субханкулова уже хотела завершить мероприятие, но коммунист Альберт Рахматуллин и «зеленый» Николай Бажин потребовали дать им слово. Модератор пошла навстречу.

Свои замечания по проекту бюджета хотела высказать и координатор Штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Вероятно, это совсем не вписывалось в сценарий Субханкуловой. На попытки модератора помешать Чанышевой выступить общественница возразила: «Вы меня боитесь?» Тогда парламентарий потребовала вызвать охрану, заявив: «Вы забыли, с кем разговариваете?» Через несколько секунд к оппозиционерке подошли двое крепких мужчин и под руки вывели ее.

В зале тем временем закричали: «Позор! Что вы себе позволяете? Не пустили людей. Вас тоже когда-нибудь так заберут».

Сама Чанышева объяснила «Реальному времени», что в прошлые годы ей давали высказаться. На этот раз ей тоже пообещали возможность задать вопросы и высказаться, но вместо этого определили ей место в малом зале, из которого можно было только наблюдать за происходящим. Чанышева все же пробралась в основное помещение.

Председатель совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов сообщил, что «не имеет ни малейшего сожаления» по поводу случившегося, после чего у него завязался спор с Алексеем Навальным.

В свою очередь, Радий Хабиров в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заявил, что если бы он занимался организацией слушаний, то сторонники Навального вообще не попали бы в здание, поскольку у него «большой опыт подавления ненужных вещей».

Ростислав Мурзагулов сообщил, что «не имеет ни малейшего сожаления» по поводу случившегося. Фото bashinform.ru

Дельфины и «глушилки»

Не менее горячо проходят слушания, посвященные благоустройству парка «Кашкадан» и строительству дельфинария. Сама тема оказалась весьма дискуссионной. Кроме того, на мероприятии журналисты обнаружили несколько глушителей связи. В уфимской мэрии наличие таких устройств подтвердили, сославшись на «меры безопасности».

Проект строительства дельфинария в Сипайлово ранее получил поддержку со стороны мэра башкирской столицы Ульфата Мустафина. Радий Хабиров отметил, что, несмотря на протесты общественности, он поддерживает идею строительства в столице республики специального водного бассейна для морских животных.

«Википедия» попала под импортозамещение?

В начале ноября Владимир Путин предложил заменить «Википедию» «Большой российской энциклопедией» — «более достоверным источником информации».

На этой неделе в Уфе презентовали проект электронной версии «Большой российской энциклопедии». Российский аналог «Википедии» представил ее ответственный редактор Сергей Кравец. С 2004 по 2017 годы вышло 35 томов БРЭ. Теперь весь массив информации будет доступен в электронной версии.

На портале будет распределяться контент по областям знаний. Так, информация об истории и археологии на портале будет занимать 21% от всего пространства, науке и обществу будет посвящено 9%, а знаниям о Земле — 8%.

На этой неделе в Уфе презентовали проект электронной версии «Большой российской энциклопедии». Фото proufu.ru

Станут ли Шевчук, Земфира и Face Героями десятилетия?

Рок-музыканты Юрий Шевчук, Земфира и рэпер Face вошли в лонг-лист Героев десятилетия, составленный изданием Colta. Все три выходца из Уфы попали в номинацию «современная музыка». Конкуренцию им составляет еще 31 номинант.

О том, кто в стране смог определить 2010-е, будет объявлено 12 декабря.

Новая медиапремия

В Уфе в рамках ежегодного «Бала прессы» состоялось вручение первой премии «Я/Мы Медиа».

Журналистом года был признан Станислав Шахов («Башинформ»). Автором интервью года стала Ксения Калинина («Башинформ»), а репортажа года — Надежда Валитова (Надежда Абдрашитова, «Медиакорсеть»).

«Недиванный аналитик» (образцовый аналитический материал) — Андрей Иванов («Правда ПФО»). «Истина в Инсте» (Инстаграм года) — Рустам Набиев. «Фейсбук года» — Олеся Умерова. Легенда журналистики — Рамис Давлетбаев (возглавлял ГТРК «Башкортостан» в 2000—2015 гг.). Лучшее место — Фаяз Юмагузин («Стерлитамакский рабочий»). Лучшим журналистом, освещающим тему «Цифровизация экономики и бизнеса», стала Лида Богатырева («Коммерсантъ-Уфа»).

Пресс-службой года признана пресс-служба МВД по РБ, а редакцией года — «Коммерсантъ-Уфа» и «Медиакорсеть».



В Уфе в рамках ежегодного «Бала прессы» состоялось вручение первой премии «Я/Мы Медиа». Фото facebook.com

Рустама Минниханова и Рамзана Кадырова ждут в Уфе

На этой неделе стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое пройдет 28—30 ноября в Уфе. Причем площадку для проведения мероприятия предложил Радий Хабиров.

В работе форума также примут участие замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, постоянный представитель РФ по ОИС Рамазан Абдулатипов, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Фарид Мухаметшин, а также главы Башкирии, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Крыма, Ингушетии и других регионов.



Хоккей: в преддверии «зеленого дерби»

Непросто далась уфимскому «Салавату Юлаеву» победа над хабаровским «Амуром» (5:3) в домашнем матче.

«Салават» ждет дерби с принципиальным соперником — ХК «Ак Барс». Фото vk.com/hcsalavat

В составе уфимцев по голу забросили Сошников, Бурмистров, Ларсен, Маннинен и Кадейкин. Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк дважды ассистировал партнерам, благодаря чему стал лучшим бомбардиром клуба в истории выступлений в КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Радулову.

Ранее уфимцы проиграли в гостях омскому «Авангарду» (4:1) и дома одолели пекинский «Куньлунь РС» (1:0). Сегодня «Салават» ждет «зеленое дерби» с принципиальным соперником — ХК «Ак Барс».