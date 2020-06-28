Башкирская неделя: инфернальный клип Шевчука, рейтинг компаний и протест на коленях перед мэрией

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Фото: скриншот видео Альберта Рахматуллина (mkset.ru)

На уходящей неделе власти Башкирии отчитывались о социально-экономических показателях за прошлый год, а аналитическая служба «Реального времени» составила рейтинг сотни крупнейших компаний РБ и пришла к не самым радужным выводам. Как и во всей стране, в регионе началось голосование по конституционным поправкам. Тема COVID-19 уходит на второй план, однако среди награжденных медиков оказалась экс-главврач оскандалившейся РКБ Эльза Сыртланова. Вновь всплыла тема шихана Куштау. А ФК «Уфа», справившийся с «Тамбовом» и «Спартаком» готовится к встрече с казанским «Рубином». Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Рейтинг компаний Башкирии vs отчеты башкирских чиновников

На уходящей неделе глава Башкирии Радий Хабиров и первый вице-премьер Андрей Назаров отчитывались перед Госсобранием — Курултаем РБ об итогах социально-экономического развития в 2019 году. В частности, они заявили о росте на 2,5% ВРП, достигнувшем 1,7 трлн рублей.

Вместе с тем аналитическая служба «Реального времени» провела свое исследование экономики Башкортостана в разрезе 100 крупнейших компаний по выручке. Результаты оказались не самыми утешительными для региона и команды, вставшей у руля республики в конце 2018 года.

До 2019 года экономика Башкортостана по обороту топ-100 компаний показывала ощутимый рост. За 2018 год выручка предприятий достигла 2,521 трлн рублей. 2019-й же год отметился снижением — 2,416 трлн рублей. И если в 2018 году каждый из участников рейтинга смог преодолеть рубеж в 3,4 млрд, то за год эта планка опустилась до 3 млрд рублей.

Реальный объем выручки «золотой сотни» Башкортостана за год снизился на 0,3%, что говорит о рецессии в республиканской экономике. Причинами этого стали падение мировых цен на нефть (9,2%) и снижение нефтедобычи (2,6%).

Реальный объем выручки «золотой сотни» Башкортостана за год снизился на 0,3%, что свидетельствует о рецессии в республиканской экономике. Причинами этого стали падение мировых цен на нефть и снижение нефтедобычи. Фото pravdaurfo.ru

Более того, республика ухудшила свои позиции относительно других регионов Приволжского федерального округа. Долгие годы Башкортостан по совокупной выручке топ-100 уступал лишь Татарстану (в 2019 году в РТ она составила 3,15 трлн рублей). Однако в прошлом году «нарастила мускулы» Нижегородская область (2,7 трлн рублей), отодвинувшая Уфу на третье место в ПФО.

Первое место в башкирском «хит-параде» традиционно удерживает «Башнефть», входящая в структуры «Роснефти» Игоря Сечина. Компания снизила выручку на 7%. На второй строчке «Газпром нефтехим Салават», замыкает тройку призеров «Лукойл-Уранефтепродукт». Любопытно, что уверенно себя чувствуют управляющие компании сети алкомаркетов «Красное и белое», обороты которых только растут.

Экономика Башкирии по-прежнему остается сырьевой — именно от цен на «черное золото» и нефтепродукты зависит стабильность региона. Однако еще с позапрошлого года в топе стали появляться новые игроки, показывающие значительный рост выручки, в прошлом году они продолжили бить собственные рекорды. Например, уверенно себя чувствуют торговцы бензином и алкоголем.

Как и прежде, самые жирные куски башкирского пирога достались лицам, «прописанным» за пределами республики, — в Москве и других городах России, а также зарубежным компаниям. В регионе активы принадлежат «Роснефти» и «Интер РАО», «Газпрому», «Ростеху», «Лукойлу», «Сибуру», «Транснефти», «УГМК», АФК «Система», «Мечелу» и другим.

Как и прежде, самые жирные куски башкирского пирога достались лицам, «прописанным» за пределами республики, — в Москве и других городах России, а также зарубежным компаниям. Фото yandex.ru

Обороты на предприятиях в целом снижаются. Республика свою долю в компаниях так и не нарастила. А «нефтяная игла», на которой регион сидит долгие годы, уже не дает ожидаемого эффекта. Эксперты указывают на необходимость поддержки инноваций и усиления IT-сферы.

Путинскому «подарку» республике — 5 лет

К слову о кормилице-нефтянке. Президент России Владимир Путин, после просьбы тогдашнего главы РБ Рустэма Хамитова, 5 лет назад передал 25% акций «Башнефти» Башкортостану. На этой неделе стало известно, что Андрей Назаров вошел в состав совета директоров компании, где должен отстаивать интересы родной республики.

ПАО АНК «Башнефть» является системообразующим для экономики Башкортостана. Это самый крупный налогоплательщик республики — налоговые отчисления в бюджет Башкирии в 2019 году превысили 23 млрд рублей. В компании работают свыше 30 тысяч человек.

Как отметил в колонке «Реального времени» уфимский экономист Рустем Шайахметов, несмотря на солидную долю в «Башнефти», руководство Башкирии особо не влияет на важнейшие решения в нефтяной компании. И подчеркивает, что зависимость региона от «нефтяной иглы» несет определенные риски.

Куштау как фактор будущего Башкортостана

Самоизоляция поставила на паузу многие процессы, но не промышленные интересы в отношении природы. Какие экологические беды сулит уничтожение шихана Куштау? Что происходит с лесом на горе? Кто может спасти уникальный природный объект? И как экология влияет на политику? На эти вопросы попыталась ответить политолог и колумнист «Реального времени» Карина Горбачева.

Полтора года назад после споров общественников с «Содой» вокруг шихана Торатау руководитель Башкирии Радий Хабиров пожертвовал горой Куштау. Фото wikipedia.org

По ее мнению, гражданская активность населения может спасти башкирские шиханы от уничтожения. А одна из принимаемых поправок к Конституции добавит аргументов в пользу сохранения Куштау, Торатау и Юрактау.

Напомним, полтора года назад после споров общественников с «Содой» вокруг шихана Торатау руководитель Башкирии Радий Хабиров пожертвовал горой Куштау, что вызвало еще больший «холивар» в информационном поле.

— Куштау — не просто гора, а очередное просветление в сознании общества, которое говорит, что люди не готовы платить за соду уничтожением природы. Они больше не руководствуются стремлением к дешевизне — ими руководит стремление к жизни. Они теперь homo ecologicus, «человек экологический», — считает Горбачева.

«Рахмат» за голосование

На этой неделе началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Многие жители республики, включая первых лиц и так называемых лидеров общественного мнения, уже проголосовали, попозировав перед камерами и выложив соответствующие кадры в соцсетях. Некоторые даже не постеснялись выставить фотографии бюллетеней с галочкой. Разумеется, и тут не обошлось без острых комментариев пользователей и горячего выяснения отношений.

В Башкирии организован 3 431 избирательный участок. Есть и необычные: например, в Салавате избирательный участок №575, находящийся в 116-м квартале, устроен под открытым небом.

В Башкирии организован 3 431 избирательный участок. Фото bashinform.ru

Каждому проголосовавшему выдаются браслет и буклет со списком партнеров акции «Рахмат», которые обещают скидки на товары и услуги.

Радий Хабиров пришел на избирательный участок со своей супругой Каринэ Хабировой-Аветисян.

— Конституция для меня — это, прежде всего, спокойствие и понимание перспектив развития. У нас у всех есть дети, внуки, мы должны понимать, что после себя оставляем, — отметил «башлык».

Кстати, выходец из Уфы Юрий Шевчук, видимо, насмотревшись призывов по ТВ идти на выборы, выпустил инфернальный клип на песню «Мертвый человек» из альбома «Галя Ходи» группы «ДДТ». В музыкальном ролике, мультяшном и довольно зловещем, он весьма символично выразил свое отношение ко всему происходящему. Главный герой клипа, архетип литературного «маленького человека», изображенного с бородой, в очках и свитере, очень похож на Юрия Юлиановича.

Власти выводят республику из «коронакризиса» и награждают Эльзу Сыртланову

Что касается эпидемии коронавируса, то число заболевших COVID-19 в республике перевалило отметку в 5 200 человек. При этом регион продолжает поэтапно выходить из режима самоизоляции.

В республике уже открылись фитнес-клубы, на предстоящей неделе, с 29 июня, заработают другие спортивные объекты, детские реабилитационные центры и санатории.

Мечети и православные храмы вновь откроются для прихожан. Можно будет посещать и кладбища. Фото kolomna-school10.ru

Также вновь откроются для прихожан мечети и православные храмы. Хабиров разрешил открыть культовые здания по просьбе религиозных лидеров. С завтрашнего дня можно будет посещать и кладбища.

В пятницу, когда медработники отмечали свой профессиональный праздник, башкирские власти наградили врачей, отличившихся в борьбе с коронавирусом. Среди получивших Почетную грамоту РБ оказалась Эльза Сыртланова — бывший главврач Республиканской клинической больницы им. Куватова. Напомним, с ее именем связан скандал, прогремевший на всю страну: весной РКБ стала очагом распространения COVID-19. Также среди награжденных оказались заместитель председателя комитета Госсобрания — Курултая РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Римма Утяшева, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров, ректор БГМУ Валентин Павлов и другие.

Как уфимка руководит татарской молодежью из Казани?

Год назад уроженка Уфы Ленария Муслюмова возглавила Всемирный форум татарской молодежи, сменив на посту председателя Табриса Яруллина. За год общественная организация отметилась разногласиями с представителями Башкирии. Первый раз — из-за «Татарского диктанта» («Татарча диктант»), второй — из-за северо-западного диалекта на «Башкирском диктанте».

В интервью корреспонденту «Реального времени» девушка ответила, как у ВФТМ выстроена работа с Башкирией и башкирскими организациями. Кроме того, она рассказала, что возвращаться на родину не планирует.

— Татарстан — это моя площадка. Я нахожу себя здесь, мне тут комфортно и хорошо. Я произношу фразу «Я вернулась домой», когда возвращаюсь в Казань, а не в Уфу. Это дом, который я выбрала для себя сама, — подчеркивает Муслюмова.

Год назад уроженка Уфы Ленария Муслюмова возглавила Всемирный форум татарской молодежи. Фото предоставлено Ленарией Муслюмовой

На коленях перед мэром и обида за «единоросса»

В Уфе жители 9-этажного дома 5 по улице Шота Руставели протестовали против строительства 34-этажки рядом с их жильем. Объект возводит компания ПСК-6. Ранее они объявляли голодовку. По словам жильцов, их дом находится в полуаварийном состоянии, на одной из его несущих стен уже появились трещины.

Каждый участник пикета встал на колени и приколол лист бумаги на грудь с надписью: «Носков уходи, Путин помоги». Акция проходила перед зданием администрации Уфы. Вероятно, таким образом жильцы хотели привлечь внимание мэра Ульфата Мустафина или его замов. Однако простояли они лишь несколько минут — спустя это время к ним подошли сотрудники правоохранительных органов, задержали их и составили протокол об административном правонарушении.

Что касается Носкова, ухода которого требовали жильцы полуаварийного дома, то это основатель компании-застройщика ПСК-6 и заодно депутат уфимского Горсовета. Именно Андрею Носкову координатор местного штаба Навального Лилия Чанышева посвятила видеоролик, в котором описала конфликт между жители пятого дома и строителями. Теперь депутат чрез суд требует удалить видео и взыскать с автора ролика 100 тысяч рублей, компенсировав ему «моральные страдания, вызванные негативной информацией». Среди претензий, по словам Чанышевой, значится и фраза, где Носкова называют «единороссом», тогда как он был самовыдвиженцем на муниципальных выборах. В то же время свое членство в партии «Единая Россия» депутат не отрицает. Именно на этот факт обратили внимание многие федеральные СМИ и известные блогеры, в том числе Илья Варламов.

Памятник жертвам Холокоста

В Уфе, на территории Еврейского национального культурного центра, открылся мемориал, посвященный жертвам Холокоста и воинам, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии открытия приняли участие Радий Хабиров, мэр Ульфат Мустафин, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин, митрополит Никон, раввин Дан Кричевский и ветераны войны.

В Уфе, на территории Еврейского национального культурного центра, открылся мемориал, посвященный жертвам Холокоста и воинам, погибших в годы Великой Отечественной войны. Фото mkset.ru

Как отмечается, это первый подобный памятник в Приволжском федеральном округе. Он представляет собой разбитую менору (семисвечник) высотой 3,5 метра, стилизованную под чашу Вечного огня.

Участники почтили память погибших евреев и вспомнили подвиги земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.



ФК «Уфа» готовится к «зеленому дерби»

Для футбольного клуба «Уфа» эта неделя выдалась весьма неплохой. В домашнем матче с «Тамбовом» подопечные Вадима Евсеева одолели соперника — 2:1 (победный гол Гиоргобиани забил в компенсированное время), а накануне на выезде сыграли вничью с московским «Спартаком» — 0:0.

Следующий соперник приедет в башкирскую столицу из Казани. На матч 25-го тура РПЛ против «Рубина» «Уфа» выпустит в свободную продажу только 300 билетов. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на матчах лиги возможно присутствие лишь 10% зрителей от общей заполняемости арены. Для уфимского стадиона «Нефтяник» эта цифра составляет 1 500 человек. После вычета мест для владельцев абонементов и фанатской трибуны свободными остались только 300 билетов. Встреча с казанцами состоится 1 июля, начало матча в 14:00 (мск).

Для футбольного клуба «Уфа» эта неделя выдалась весьма неплохой. В домашнем матче с «Тамбовом» подопечные Вадима Евсеева одолели соперника. Фото vk.com/ufafc

Другая спортивная гордость республики, хоккейный клуб «Салават Юлаев», готовится к предсезонному «Кубку Республики Башкортостан». Турнир пройдет с 10 по 13 августа на льду обновленной «Уфа Арены». Кроме хозяев, свое участие в нем подтвердили три клуба КХЛ — нижнекамский ХК «Нефтехимик», череповецкая «Северсталь» и челябинский «Трактор». Затем уфимцы примут участие в первом турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани. Помимо «Салавата Юлаева», в гости к «Ак Барсу» приедут магнитогорский «Металлург» и питерский СКА.