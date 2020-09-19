«Салават Юлаев» обыграл по буллитам «Куньлунь» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл по буллитам «Куньлунь» (3:2 б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет встречи был открыт хозяевами льда в самом конце первого периода. После перерыва Жарков и Гранлунд вывели уфимцев вперед, но спустя 2 минуты Николишин забросил ответную шайбу.

В овертайме команды победителя не выявили, а в серии буллитов точнее были гости. Решающую шайбу забил Кугрышев.

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 (18:48) — Спенсер Фу (Иван Николишин);

1:1 (26:09) — Владимир Жарков (Александр Кадейкин);

1:2 (28:03) — Маркус Гранлунд (Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен);

2:2 (30:35) — Иван Николишин (Спенсер Фу);

2:3 (65:00) — Дмитрий Кугрышев (победный буллит).