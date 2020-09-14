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На допвыборах в Госсобрание-Курултай побеждают Салават Хусаинов и Флюр Уразметов

12:41, 14.09.2020

По предварительным результатам, на дополнительных выборах депутатов Государственного собрания — Курултая Башкортостана шестого созыва, которые состоялись в минувшие выходные, большинство избирателей проголосовали за представителей от «Единой России».

Предварительные итоги не вызывают сомнений в победе кандидатов Салавата Хусаинова и Флюра Уразметова. Об этом сообщил председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов проходит в Госсобрание от Новиковского избирательного округа №14. Он много лет заведовал жилищно-коммунальным сектором и замещал глав администрации. Флюр Уразметов проходит от Металлургического избирательного округа №35 и представляет интересы Белорецка и Белорецкого района.

Кандидаты заместят досрочно сложивших полномочия Александра Дегтева и Ивана Лавренова.

За ходом подсчета голосов и ситуацией вокруг выборов следите в трансляции «Реального времени».

ОбществоВласть Башкортостан
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