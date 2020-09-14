«Одним словом — легенда»: Татарстан и Башкирия прощаются с Хамдуной Тимергалиевой

Отдавала себя творчеству до последнего дня

Сегодня утром стало известно о смерти народной артистки Татарстана и Башкортостана Хамдуны Тимергалиевой на 72-м году жизни. Ее обнаружил без признаков жизни на даче музыкант из коллектива Тимергалиевой, ее племянник Ильхам Шариф. Церемония прощания с певицей состоится 15 сентября в Казани.

Причиной смерти Ильхам Шариф назвал проблемы с сердцем. Тимергалиевой был установлен кардиостимулятор, кроме того, по информации «Реального времени», в 2018 году артистке делали шунтирование сердца в казанском МКДЦ.

Однако до последнего дня Тимергалиева посвящала себя творчеству — даже сегодня утром Ильхам Шариф приехал за ней именно для того, чтобы отвезти артистку на репетицию. А совсем недавно, на Дне республики, Тимергалиева выступала у стен Камаловского театра. Кроме того, 11 сентября она участвовала в церемонии открытия памятника своему почившему коллеге — певцу Ильгаму Шакирову.

Слова соболезнования по поводу смерти Хамдуны Тимергалиевой сегодня выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Татарстан и татарский мир понесли сегодня большие потери. Ушла из жизни народная артистка республики, одна из самых популярных татарских певиц — Хамдуна Тимергалиева, песни которой любили и слушали многие поколения. Пусть земля будет пухом для нашей любимой певицы. Мы разделяем глубокую скорбь близких и родных, — написал Минниханов в «Инстаграме» на татарском языке.

Также о смерти певицы высказался глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин:

— Она была всегда на виду, выступала на сцене, ее голос звучал на радио и телевидении. Свое достойное место она сумела найти и на просторах интернета. Думаю, нет среди татар таких людей, кто не слышал ее песен, кто не знал о ней. Певица подарила зрителям много новых песен и вернула татарскому народу множество уже позабытых мелодий. Она была яркой личностью, пережившей много трудностей в жизни, снискавшей известность своим трудом и талантом, имеющей свое мнение и смело заявляющей о своем слове, — сказал Мухаметшин.

Фото kaef.ru

Награда из Башкирии не успела найти свою героиню

Хамдуна Тимергалиева родилась в 1949 году в селе Кутлиярово Бураевского района Республики Башкортостан. Она окончила Башкирское культурно-просветительное училище по специальности «Дирижер хора».

В 1976—1987 годах она работала в Татарской государственной филармонии им. Тукая в качестве певицы, затем сотрудничала с песенной студией «Салават», с 2015 года — солистка-вокалистка студии клуба ветеранов сцены «Илхамият» при филармонии, а также солистка-вокалистка продюсерского центра «Барс-Медиа».

В репертуаре Хамдуны Тимергалиевой было более тысячи песен, более двухсот из них — татарские народные. Именно исполнение народных песен в собственной неповторимой манере и принесло ей наибольшую известность.

Фото matbugat.ru

В 1987 году Тимергалиева получила звание заслуженной артистки Татарстана. Официальное признание на родине она снискала позже — Минкульт Башкортостана присвоил ей звание народной артистки Башкирии только в 2020 году. Как заявил в СМИ ее племянник Ильхам Шариф, певица так и не узнала об этом при жизни — ему самому стало известно о присвоении звания только сегодня, из официального сообщения ведомства.

Отметим, в последние годы ушли из жизни татарские певицы Василя Фаттахова, Хания Фархи и Альфия Авзалова. Все они — уроженки Башкортостана, но завоевали любовь в обеих братских республиках.

«Хамдуна-апа заслуживает больше слов, чем сейчас можно сказать»

Звезды татарской и башкирской эстрады также выразили свои соболезнования по поводу смерти Хамдуны Тимергалиевой. Сегодня стартовал творческий конкурс «Яңа татар җыры» — заслуженный работник культуры России и Татарстана Рифат Фаттахов открыл фестиваль словами благодарности и минутой памяти в честь Тимергалиевой. «Пусть место твое будет в раю, Хамдуна-апа», — произнес он перед жюри.

— Это человек, который впервые заметил меня среди артистов. Были времена, когда я был студентом, еще не выступал и не был знаменит, у нас был фестиваль, на котором было много конкурсантов — около 40 человек. Она среди всех конкурсантов указала на меня и сказала: «У этого парня есть будущее певца». Эти слова оказались пророческими. С тех пор она следила за мной, как за внуком.

Каждый раз, как мы встречались, я всегда благодарил ее. Это легендарная личность, всю жизнь она работала честно. Она всегда была успешна в плане творчества. Она была доброй, добрейшей души человек. Она всегда была на стороне слабых. Она обладала мощнейшей энергетикой. Если одним словом — легенда, пример для всех артистов, — рассказал «Реальному времени» популярный татарский певец Ришат Тухватуллин.

«Хамдуна-апа заслуживает больше слов, чем сейчас можно сказать. Память о ней будет настолько же бесконечной, как ее доброта и талант. Хамдуна всегда была честью и совестью нашей эстрады. Ее поддержку я пронесу через всю свою жизнь», — написал сегодня в соцсетях популярный певец Элвин Грей (Радик Юльякшин).



Александр Артемьев