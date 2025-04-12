В Татарстане идет реализация программ капитального ремонта объектов социальной сферы

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин доложил о ходе реализации программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы на совещании в Доме правительства под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В рамках республиканских и федеральных программ в этом году запланирован ремонт 213 объектов образования, из которых 33 — общеобразовательные организации. На данный момент работы выполнены на 23%. Активно ведутся работы на 29 объектах, по четырем остальным подготовка начнется в мае.

Ремонт функциональных зон в школах близится к завершению: 70 объектов уже сданы, включая четыре за последние полмесяца. По двум оставшимся объектам работы начнутся 14 апреля и 12 мая соответственно. Капитальный ремонт школьных пищеблоков стартует с началом летних каникул. Всего в программу включены 74 пищеблока, на девяти из них работы уже начаты.

На объектах дошкольного образования выполнено 18% работ. Десять детских садов находятся в работе у подрядчиков, один объект в Казани планируется начать ремонтировать в мае. По программе ремонта ресурсных центров (восемь объектов) выполнение составляет 24%. Единственный объект, где работы еще не начаты, — колледж в Заинске, здесь старт запланирован на конец мая.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выполнение программы ремонта общежитий оценивается в 16%. Работы ведутся на трех объектах, последний — в Кукморском районе — начнется 28 апреля.

Напомним, что недавно на совещании в Доме правительства Марат Айзатуллин также представил отчет о ходе жилищного строительства, реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а также о строительстве социальной инфраструктуры.



Матвей Гавриков