Россия ожидает роста турпотока из Китая, Индии и ОАЭ в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Россия прогнозирует увеличение туристического потока из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в 2025 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Реальное время / realnoevremya.ru

По его данным, в 2024 году Россию посетило более 1,2 млн туристов из Китая, около 70 тыс. — из ОАЭ и более 40 тыс. — из Индии. Подробности относительно ожидаемого роста не уточняются.

Напомним, что, согласно данным «СберАналитики», по итогам прошлого года Казань посетили 4,5 млн туристов — это на 12,5% больше, чем в 2023-м. Большая часть гостей — 3,3 млн человек, или 73,6%, — приехали из регионов России (+8,6% к 2023 году).



Матвей Гавриков