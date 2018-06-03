Сидякин Александр Геннадьевич

Общая информация

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва от РТ, заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

Родился в г. Сегежа, Республика Карелия.

Образование:

Окончил Тверской государственный университет по специальности «юриспруденция» (1999 г.)

Трудовая деятельность:

1999 — 2001 гг. — юрисконсульт, старший юрисконсульт ООО «Юридическая служба „Консультант“.

2001 — 2002 гг. — специалист-эксперт Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Комиссия по избирательному законодательству.

2002 — 2003 гг. — юрисконсульт ООО „Свитъ“ (г. Москва).

2003 — 2006 гг. — исполнительный директор, управляющий партнёр компании „Народный избранник“.

В 2006 г. — ассистент, старший преподаватель кафедры государственного права Башкирского государственного университета.

2007 — 2008 гг. — советник генерального директора по правовым вопросам ОАО „Уфимское моторостроительное производственное объединение“ (г. Уфа).

2006 — 2009 гг. — заместитель генерального директора ОАО „Туймазыстекло“(Республика Башкортостан).

2009 — 2011 гг. — секретарь ФНПР — Руководитель Департамента коллективных действий и развития профсоюзного движения.

С 2011 г. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва от Республики Татарстан. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Награжден почетной грамотой Федерации независимых профсоюзов России, памятной медалью и грамотой президента РФ „XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани“, почетной грамотой президента РФ (2014 г.).

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