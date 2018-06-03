Список персон

Сидякин Александр Геннадьевич

Гос. ведомства, Органы федеральной власти
Сидякин Александр Геннадьевич

Общая информация

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва от РТ, заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

Родился в г. Сегежа, Республика Карелия.

Образование:

Окончил Тверской государственный университет по специальности «юриспруденция» (1999 г.)

Трудовая деятельность:

1999 — 2001 гг. — юрисконсульт, старший юрисконсульт ООО «Юридическая служба „Консультант“.
2001 — 2002 гг. — специалист-эксперт Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Комиссия по избирательному законодательству.
2002 — 2003 гг. — юрисконсульт ООО „Свитъ“ (г. Москва).
2003 — 2006 гг. — исполнительный директор, управляющий партнёр компании „Народный избранник“.
В 2006 г. — ассистент, старший преподаватель кафедры государственного права Башкирского государственного университета.
2007 — 2008 гг. — советник генерального директора по правовым вопросам ОАО „Уфимское моторостроительное производственное объединение“ (г. Уфа).
2006 — 2009 гг. — заместитель генерального директора ОАО „Туймазыстекло“(Республика Башкортостан).
2009 — 2011 гг. — секретарь ФНПР — Руководитель Департамента коллективных действий и развития профсоюзного движения.
С 2011 г. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва от Республики Татарстан. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Награжден почетной грамотой Федерации независимых профсоюзов России, памятной медалью и грамотой президента РФ „XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани“, почетной грамотой президента РФ (2014 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1
  • Телефон: +7(495) 692-62-66

Дата последнего обновления: 03.06.2018

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