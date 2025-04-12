Средний размер пенсий в России вырос до 23,2 тыс. рублей в феврале 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Средний размер назначенных пенсий в России в феврале 2025 года составил 23 229 рублей, увеличившись за год на 11,7%, следует из данных Росстата.

В феврале 2024 года средняя пенсия составляла 20 800 рублей, а в январе 2025 года — 23 175 рублей. С 1 января 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%, а затем, с учетом более высокой инфляции по итогам 2024 года, была проведена доиндексация на уровне 9,5%.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

По данным Соцфонда на 1 января 2025 года, численность пенсионеров в России составила 41,169 млн человек, что на 94 тыс. больше, чем годом ранее (41,075 млн). Из них 33,379 млн получают страховую пенсию по старости, 3,466 млн — социальную пенсию, а 2,224 млн — пенсию по инвалидности.

Напомним, что индексация социальных пенсий, которая состоится в текущем году, затронет более 4 млн жителей России.



Матвей Гавриков