Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

В России 12 апреля празднуют День космонавтики в честь первого полета человека в космос

Президент России Владимир Путин поздравил страну с Днем космонавтики. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

В России 12 апреля отмечается День космонавтики в честь первого полета человека в космос. Первопроходцем в 1961 году стал советский космонавт Юрий Гагарин.

— Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. Легендарный старт Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества, — говорится в поздравлении Путина.

Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли. Президент заявил, что ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста российской экономики.



— Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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Зульфат Шафигуллин