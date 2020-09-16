Глава Башкирии остановил стройку 34-этажного дома в Уфе

Фото: Максим Платонов

Глава Башкортостана Радий Хабиров после посещения 34-этажного многоквартирного жилого дома по улице Шота Руставели решил остановить его строительство, сообщается на сайте главы Башкортостана. По мнению жителей соседних домов, объект нарушает санитарные нормы застройки и опасен для других зданий, в том числе для расположенного рядом детского сада №15.



«Я вам со всей ответственностью заявляю — строить здесь не будут. Останавливайте все работы сегодня, я вечером проконтролирую. В течение одного-двух дней начинайте демонтировать стройплощадку», — сказал Радий Хабиров, подчеркнув, что жилой дом на этом месте не будет возводиться. Возможно, в будущем построят детский сад или детскую площадку.

Заместитель руководителя Администрации Главы Башкортостана Ринат Баширов доложил об итогах проверки законности строительства дома: «Мы установили ряд существенных нарушений градостроительного и земельного законодательства, что говорит о неправомерных действиях проектировщика и застройщика. Так, при проектировании дома и межевании территории они не учли придомовые территории соседних домов, фактически лишив их жителей права на детские, спортивные площадки, места отдыха, парковки».

По словам Баширова, не были учтены и расчетные показатели минимального уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а еще доступности этих объектов для жителей. Так, в заключении проектировщиков предлагают реконструировать близлежащие детские сады и школы за счет городского и республиканского бюджетов.

Баширов сообщил и о несправедливом расселении аварийных и ветхих домов, которые прилегают к остановленной стройке. Земельный участок под застройку предоставили до окончания расселения аварийных домов, которое выполнили лишь на 50%.

Ранее сообщалось, что Радий Хабиров ознакомился с экспозицией «Башкирской содовой компании» и пообщался с руководством предприятия.