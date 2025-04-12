Минниханов поручил усилить контроль за состоянием благоустроенных дворов в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов внимательнее следить за содержанием дворов, благоустроенных по программе «Наш двор». Об этом он заявил на совещании в Доме правительства.

Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина сообщила, что дорожные работы стартовали 1 апреля, охватив 115 дворов в 10 муниципальных образованиях. На сегодня выполнение составляет 4%. Установка наружного освещения идет в 118 дворах в 13 районах, выполнение — 5%. Склады готовых изделий заполнены на 8%, полное заполнение планируется до 1 июля.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

За последний месяц поступило 756 обращений граждан из 14 районов. 108 просрочены. Выездные проверки качества содержания дворов выявили типовые замечания, выдано 23 предостережения.

Рустам Минниханов подчеркнул важность контроля за состоянием дворов, напомнив, что ежегодно на программу выделяется 10 млрд рублей.

— Эта инфраструктура очень нужна людям. Главы должны жестко следить за их содержанием, — заявил он.

Начальник Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин сообщил, что на контроле находятся 5 тыс. обновленных дворов. В этом году за нарушения будут применяться штрафы, тогда как в прошлом году было выдано около 700 предупреждений.

Матвей Гавриков