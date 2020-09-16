Новости спорта

15:58 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Уфа» с минимальным счетом обыграла «Ленинградец» в Кубке России

14:57, 16.09.2020
«Уфа» с минимальным счетом обыграла «Ленинградец» в Кубке России
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» в гостях обыграла команду ПФЛ «Ленинградец» (1:0) в матче элитного раунда Кубка России по футболу.

Первый тайм команды завершили нулевой ничьей. Во втором тайме единственный мяч в игре забил Ловро Бизяк, завершив атаку уфимцев на 58-й минуте встречи.

В следующем туре Кубка России команда Вадима Евсеева сыграет на выезде против «Чертаново», выступающего в ФНЛ.

«Ленинградец» (Ленинградская область) — «Уфа» (Башкортостан) — 0:1 (0:0)
Голы:
0:1 — 58, Бизяк.

СпортФутбол Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также