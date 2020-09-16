«Уфа» с минимальным счетом обыграла «Ленинградец» в Кубке России
«Уфа» в гостях обыграла команду ПФЛ «Ленинградец» (1:0) в матче элитного раунда Кубка России по футболу.
Первый тайм команды завершили нулевой ничьей. Во втором тайме единственный мяч в игре забил Ловро Бизяк, завершив атаку уфимцев на 58-й минуте встречи.
В следующем туре Кубка России команда Вадима Евсеева сыграет на выезде против «Чертаново», выступающего в ФНЛ.
«Ленинградец» (Ленинградская область) — «Уфа» (Башкортостан) — 0:1 (0:0)
Голы:
0:1 — 58, Бизяк.
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