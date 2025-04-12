Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи

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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия в Папуа — Новой Гвинее, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в 03.47 UTC (06.47 мск) в 836 километрах к северо-востоку от столицы страны Порт-Морсби. Очаг землетрясения залегал на глубине 58 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, за которым последовал повторный толчок магнитудой 6,4.

Матвей Гавриков