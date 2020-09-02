Полковник полиции Казани получил статус подозреваемого после стрельбы в отделе

Видео со стрельбой в отделе полиции «Зареченский» обернулось уголовным делом. Его возбудил Следком по РТ в отношении руководителя отдела полковника Тараса Дорошкевича по признакам превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщают источники «Реального времени».



В данный момент кроме проверяющих из полиции и прокуратуры на месте работают сотрудники следственного отдела по Кировскому району Казани.

Напомним, ранее телеграм-канал «Контора пишет» опубликовал видео стрельбы человека в форме в коридоре отдела полиции с информацией, что начальник отдела в ранге полковника стреляет по подчиненным.

Источники «Реального времени» уточнили — речь идет о пневматическом оружии, от которого пострадали три человека. На обнародованных кадрах слышны выстрелы и видно, как мужчина сначала стреляет, а затем перезаряжает пневматическую винтовку и смотрит в даль коридора. Оттуда слышен женский крик: «Я буду жаловаться!»

Завтра подозреваемому исполнится 42 года. В 2001-м, после окончания Казанского социально-юридического института, пришел на службу в органы внутренних дел. Сначала — следователем в ОМ «Япеева», в 2011-м получил пост начальника отдела по расследованию преступлений в ОП «Юдино». В июне 2015 года возглавил отдел полиции № 10 «Промышленный» в Казани. «Зареченский» Тарас Дорошкевич возглавил в апреле 2018 года.

По приказу главы МВД Татарстана в отделе началась служебная проверка. Свою оценку случившемуся намерены дать и в прокуратуре Татарстана.