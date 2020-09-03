Убийца бугульминского предпринимателя — отец троих детей — ждал Деданина неделю

Фото: Лина Саримова

Смерть Деданина затронула десятки людей



Убийство бугульминского бизнесмена Евгения Деданина, два года назад отбившегося от напавших на его дом грабителей, вызвало широчайший резонанс в городе. Сегодня утром к дому Деданина, где проходило прощание с погибшим, выстроилась огромная очередь из горожан — вся улица была заполнена машинами и людьми. Многие из них несли цветы.

Одна из родственниц Деданина рассказала, что семья погибшего находится в шоковом состоянии — якобы кому-то из родни даже пришлось вызывать скорую.

Тем временем в двух километрах от дома начинался суд по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве Деданина — 54-летнему Артуру Мирзояну.

Вся улица была заполнена машинами и людьми

Аресту подозреваемый в убийстве не противился

Как стало известно «Реальному времени», еще до суда, на допросе, Араик Мирзоян признался — приехал в Бугульму за неделю до преступления, но обнаружил — Деданиных в городе нет. Решил ждать до 1 сентября, полагая, что ради детей они обязательно вернутся. Так и вышло. В Бугульме Мирзоян не в первый раз — два года назад приезжал на опознание погибших при нападении на дом Деданина своих друзей. Позже он заказывал покойным памятники на могилу. Из выступления следователя на суде также стало ясно, что Мирзоян не отрицал вину.

Мирзояна завели в суд в наручниках — напомним, на следственные действия накануне его возили в бронежилете и шлеме, опасаясь возможного покушения уже на самого подозреваемого. В самом начале держался спокойно, уверенно, говорил очень тихим голосом, так что судье приходилось просить его «прибавить громкость». На вопросы судьи Мирзоян отвечал спокойно, хоть и односложно.

На следственные действия накануне его возили в бронежилете и шлеме

Также на суде Мирзоян рассказал, что является отцом трех детей: старшей — 27, младшему — 10 лет. Он гражданин Армении, проживающий в городе Тольятти Самарской области.

Кроме того, на суде зачитали показания свидетелей — в частности, брата Деданина. Именно он погнался за нападавшим на машине, услышав выстрелы.

По словам следователя, Мирзоян подозревается в умышленном особо тяжком преступлении против личности, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следствие полагает, что Мирзоян длительное время планировал преступление, готовился, искал оружие, долгое время хранил его при себе. Из выступления следователей можно было понять, что Мирзоян и на допросе все подробно рассказывал, вину не отрицал, все признал.

Следствие полагает, что Мирзоян длительное время планировал преступление, готовился, искал оружие, долгое время хранил его при себе

С ходатайством о помещении под стражу на два месяца в суд обратился следователь ГСУ Следственного комитета РФ Анатолий Андреев, принявший это уголовное дело к производству по личному указанию Александра Бастрыкина. Прокурор Бугульмы Артем Кривоносов ходатайство поддержал.

Но, что важно, с ходатайством о помещении в СИЗО согласился и сам Мирзоян. На вопросы судьи о позиции по мере пресечения он отвечал лишь «согласен и «да».

Его адвокат же, Наталья Косолапова, настаивала на избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста

Его адвокат же, Наталья Косолапова, настаивала на избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Она заявляла, что у следствия недостаточно доказательств того, что Мирзоян может скрыться или помешать ходу расследования. Она также акцентировала внимание на то, что ее подзащитного задержали далеко от места преступления.

После того, как судья удалилась в совещательную комнату, Мирзоян стал более беспокойным: начал сжимать колени руками, время от времени смотреть в потолок. На вопросы журналистов он отвечать отказался, но тихо переговаривался с адвокатом — судя по обрывкам фраз, обсуждались необходимые в СИЗО личные вещи.

В итоге суд согласился с доводами следствия и отправил Мирзояна в СИЗО до 1 ноябре 2020 года.

Деданин был известен как человек, который отбился от нападения грабителей на его дом два года назад, убив при этом обоих нападавших. Фото из соцсетей

Как оказался на воле соучастник прошлого нападения на Деданина

Напомним, Деданин был известен как человек, который отбился от нападения грабителей на его дом два года назад, убив при этом обоих нападавших. Это произошло утром 12 сентября 2018 года: к нему в дом залезли вооруженные бандиты, связали находившихся в здании Деданина, его супругу и знакомого и потребовали у предпринимателя денег. Позже нападавшие повели Деданина через двор, чтобы отключить сигнализацию. Со слов самого Деданина, через несколько секунд после этого ему удалось освободить руки и вырваться. Проходя мимо кухни, он схватил ножи и бросился на преступников.

Нападавшие повели Деданина через двор, чтобы отключить сигнализацию. Скриншот видео с камер наблюдения

У обоих погибших налетчиков были обнаружены многочисленные ранения жизненно важных органов, в том числе со стороны спины. На теле одного из убитых эксперты насчитали 13 следов от ударов ножом, на теле второго — восемь.

Погибшими оказались 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев из Самарской области. При этом в деле оказался и третий участник — фитнес-тренер Андрей Климанов. Непосредственно в нападении он не участвовал, однако поджидал нападавших в машине и сдавал им в Бугульме квартиру. Позже следствие сочло его организатором преступления.

В итоге было возбуждено два уголовных дела — о разбойном нападении, где Деданин был потерпевшим, а также о превышении необходимой самообороны, где Деданин был уже подозреваемым. Однако в итоге дело в отношении Деданина закрыли, а единственный выживший из нападавших, Андрей Климанов, был приговорен к 6 годам в колонии строгого режима.

Прокуратура посчитала этот приговор слишком мягким, и в январе 2020-го Верховный суд Татарстана отменил его. Материалы вернулись в Бугульминский горсуд, но новый приговор в июне 2020-го оказался еще мягче — 2 года и 8 месяцев колонии общего режима за пособничество в покушении на грабеж со стороны ныне покойных Нетроголова и Колоярцева. Доказательств организации разбоя городской суд не усмотрел.

Климанов вскоре после приговора оказался на воле и оспаривать его не стал. Фото Ирины Плотниковой

При этом суд постановил произвести пересчет времени в СИЗО из расчета день за полтора. В результате этого пересчета Климанов вскоре после приговора оказался на воле и оспаривать его не стал.

Лина Саримова, Ирина Плотникова, фото и видео Лины Саримовой