Первый этап Казанской кольцевой железной дороги вынесли на суд общественности

Фото: Марат Гайфуллин

Экспозиция проекта — с 14 сентября

Сегодня в сборнике документов мэрии Казани появилось постановление мэра от 26 августа — назначаются общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории для первого этапа организации кольцевого железнодорожного сообщения в Казани. Пока предлагается обсудить проект участка, который протянется между станциями Юдино и Восстание (Казань-2).

Под общественные обсуждения отводится срок с 3 сентября по 8 октября. Проект и информационные материалы по нему размещаются в ИС «Общественные обсуждения», там экспозиция по проекту откроется 14 сентября. На ознакомление с экспозицией выделяются 5 дней (по 18 сентября включительно). С 14 по 18 сентября экспозиция будет открыта и в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани.



Трасса первого этапа кольцевой железной дороги Казани протянется на 8,89 километра по территории Кировского и Московского районов города

Как пройдет новая трасса

Из документов следует, что трасса первого этапа кольцевой железной дороги Казани протянется на 8,89 километра по территории Кировского и Московского районов города — от станции Новое Аракчино до станции Восстание (Северный железнодорожный вокзал). 5,3 километра из 8,89 пройдут на совместном земляном полотне с уже существующими путями. Под строительство этого участка железной дороги потребуется 63,53 га земли. Максимальная скорость движения поездов составит 140 км/ч.

Проект планировки и межевания создавало АО «Казанский Гипронииавиапром», которое в 2019 году выиграло тендер на его разработку на 53,5 миллиона рублей (проект оплачивался из республиканского бюджета).

Проект планировки и межевания создавало АО «Казанский Гипронииавиапром». Фото elitat.ru

В документах мэрии говорится, что новая трасса пересечет Горьковское шоссе, проектируемую ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург и автомобильный путепровод на улице Васильченко. В соответствии с этим на первом этапе организации внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в Казани придется построить:

несколько железнодорожных путей вдоль уже существующих (на перегонах Новое Аракчино — Юдино и Юдино — Восстание);

железнодорожный железобетонный путепровод длиной 88 метров на 787-м километре перегона Юдино — Восстание: там, где трасса пересечет Горьковское шоссе;

еще один путепровод длиной 1,29 км — на пересечении трассы с транспортным коридором высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург (пикет 7850);

место пересечения новой трассы с автомобильным путепроводом на улице Васильченко.

Трасса пересечет Горьковское шоссе, а потом, перед тем как подойти к Северному вокзалу, — улицу Васильченко. Фото Романа Хасаева

Итак, от станции Новое Аракчино трасса пойдет вдоль уже существующих путей на северо-запад вдоль улицы Вагонной. Потом она свернет на север, где отдалится от старых путей, пересечет склон выемки и плавно подойдет к еще одному существующему пути — части железной дороги Юдино — Восстание. После этого трасса повернет на северо-восток (все так же, вдоль уже действующей железной дороги), а с пикета 7848 повернет на восток. В тех же местах новая дорога пересечет транспортный коридор ВСМ 2, после чего пойдет в коридоре между уже готовыми путями и путями ВСМ 2. Следом трасса пересечет Горьковское шоссе, а потом, перед тем как подойти к Северному вокзалу, — улицу Васильченко.

В документах мэрии указывается, что трасса проходит по лесному массиву. А в списке земельных участков, которые нужно будет под нее выделить, есть не только земли населенных пунктов и неиспользуемые территории, но и несколько участков, первоначальное назначение которых звучит как «Для размещения особо охраняемых природных территорий (объектов)».

Черемнов уточнял, что РЖД поддержат проект на концессионной основе. Фото Марии Горожаниновой

Проект опаздывает

Идея проекта витала в казанском воздухе уже давно. Так, в январе 2016 года «Реальное время» рассказывало о том, что кольцевое железнодорожное движение вокруг Казани должно было охватывать пригород, железнодорожные вокзалы и крупные транспортно-пересадочные узлы. Тогда Ленар Сафин, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, разговаривал с федеральными коллегами о том, что Казани нужна поддержка в организации проекта. Минтранс республики еще до этого предполагал, что проект полностью будет реализован в 2018 году и оценивал его примерно в 18 миллиардов рублей. Технико-экономическая оценка проекта была разработана еще в 2015 году, и тогда говорилось, что если трассу реализуют, то она принесет совокупный социально-экономический и бюджетный эффект более чем 120 млрд рублей. 2018 год давно прошел, проект еще даже не начали реализовывать. Но идею не оставили.

В сентябре 2016 года Минтранс республики обращался с просьбой о поддержке к РЖД, и тогда Александр Черемнов, замначальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению филиала ОАО «РЖД», пообещал, что проект будет реализован, поскольку он социально ориентированный (правда, коммерчески убыточный). Черемнов уточнял, что РЖД поддержат проект на концессионной основе. В декабре того же года было заключено соглашение между Татарстаном и РЖД о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2017—2019 годы.

Перспективу создания железнодорожного кольца обсуждали Рустам Минниханов и Олег Белозеров. Фото tatarstan.ru

В мае 2018-го перспективу создания кольцевого железнодорожного движения в Казани обсуждали в Москве Рустам Минниханов и Олег Белозеров, председатель правления РЖД.

А 25 января 2020 года Татарстан и ОАО «РЖД» заключили соглашение о сотрудничестве на 2020—2022 годы. Документ, подписанный премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и начальником Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Анатолием Лесуном, предполагает реализацию сразу нескольких проектов, в том числе и кольцевую железную дорогу.

Людмила Губаева