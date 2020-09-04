«Разрешения разлетаются за час»: постковидный охотничий сезон вызвал ажиотаж в Татарстане

«Телепортируйте меня в завтра»

В эту субботу, 5 сентября, в 17.00 в Татарстане открывается сезон охоты на пернатую дичь. Как сообщили «Реальному времени» в Госкомитете Татарстана по биоресурсам, на сегодня в республике выдано 4 200 лицензий на охоту — и многие владельцы этих лицензий с нетерпением ждут субботнего вечера.

«Телепортируйте меня в завтра, пожалуйста», — пишет один из участников профильной группы в соцсетях.

Как рассказал «Реальному времени» начальник Управления охраны животного и растительного мира Ринат Чиспияков, в этом году в общедоступных охотничьих угодьях ожидается ажиотаж. Это связано в первую очередь с тем, что охота стала доступнее: за разрешениями теперь можно не ездить в Госкомитет, а получить их через любой МФЦ.

— Раньше мы выдавали [разрешения] у нас в комитете и у районных специалистов. Но эти специалисты были задействованы еще и на охране, и они не могли все время сидеть и выдавать разрешения. Сейчас же эта проблема решена. И если раньше район выдавал разрешения только на свои угодья, то сейчас в любом МФЦ можно получить разрешение на любое угодье.

На общедоступные угодья разрешения доступны и с финансовой точки зрения, добавил Чиспияков, — оплатить нужно только 650 рублей госпошлины. «В закрепленных угодьях накрутка идет за счет того, что надо приобретать путевку — меньше трех тысяч там точно не получится». Поэтому разрешения на популярные общедоступные угодья расходятся довольно быстро — иногда буквально в течение нескольких часов. К самым популярным он относит угодья под Казанью и в районе Зеленодольска — они относительно невелики, поэтому всех желающих вместить не могут.



Кроме того, добавил Чиспияков, ажиотаж связан еще и с тем, что весенний сезон охоты так и не открылся в связи с пандемией коронавируса — его начало пришлось на период наиболее жестких ограничительных мер. Сейчас же каких-либо «коронавирусных» ограничений для охотников вводить не планируют, добавили в Госкомитете.

Охота стала доступнее: разрешения теперь можно получить через любой МФЦ. Фото Максима Платонова

На кого можно охотиться

С этой субботы для охоты будут доступны следующие виды пернатой дичи:

болотно-луговая: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш;

водоплавающая дичь: гуси, утки, лысуха;

степная и полевая дичь: перепел, голуби, горлицы и серая куропатка;

боровая дичь: вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.

Охота на этих птиц продлится до 15 ноября. При этом первые и вторые вторник, среда и четверг (8, 9, 10 и 15, 16, 17 сентября) с начала летне-осеннего сезона охоты определены днями покоя, и охота на пернатую дичь в эти дни запрещена.

Между тем уже с июня в Татарстане открыта охота на кабанов — но только в рамках регуляции их численности. Жеребьевка на право добычи диких копытных животных прошла в середине августа.

Кроме того, с 15 августа также разрешена охота на болотно-луговую дичь, но только с подружейными собаками.

С 15 августа разрешена охота на болотно-луговую дичь, но только с подружейными собаками. Фото dobvesti.ru

Как рассказал Чиспияков, охота на пернатых осенью плавно переходит в охоту на пушных животных: так, уже с 3 сентября МФЦ начали прием заявлений на получение разрешений. Эта охота пройдет в следующие сроки:

на лисицу — с 15 сентября по 28 февраля;

на зайца-русака, а также на белок и куниц — с 15 октября по 10 января;

на бобра — с 1 октября по 28 февраля;

на куницу — с 15 октября по 28 февраля.

Александр Артемьев