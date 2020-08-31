Адвокат Егора Жукова: «Причиной нападения стала его профессиональная и политическая деятельность»

«Охота» на Жукова

Накануне вечером неизвестные напали на оппозиционного активиста, журналиста радиостанции «Эхо Москвы», фигуранта нашумевшего «Московского дела» 22-летнего Егора Жукова. Нападение произошло неподалеку от его дома в Москве. С травмами головы Жукова отвезли в 67-ю больницу Москвы, чтобы сделать МРТ. Нападавших, по словам очевидцев, было двое, они скрылись с места преступления на самокате. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

Адвокат Жукова Мурад Мусаев, взаимодействующий со следователями по этому делу, в разговоре с «Реальным временем» описал вечер нападения следующим образом:

— Егор возвращался с интернет-стрима, вышел на станции метро «Кунцевская», зашел в супермаркет, купил еды и своим обычным маршрутом пошел к себе домой. Не доходя метров 100 до дома, он стал жертвой нападения — просто почувствовал удары сзади, упал, и уже сзади его добивали. Именно очевидец и вызвал полицию на место преступления.

В телеграм-канале «Команда Жукова» сообщается, что серьезных травм и внутреннего кровоизлияния удалось избежать. Сейчас Егор находится у себя дома.

— Состояние его лучше, чем он выглядит. Тяжелых поражений мозга не обнаружено, кости тоже целы. Хотя по голове пришлись множественные удары, и лицо у него разбито, — рассказал Мурад Мусаев.

Мусаев добавил, что московская полиция активно взялась за расследование нападения.

— Уже вчера дело активно расследовалось, надо отдать должное сотрудникам полиции. Мы буквально всю ночь работали, я сам присутствовал на месте преступления. СМИ тоже подключились — едва успел доехать до места преступления, увидел там телекамеры.

Отметим также, что это не первое нападение на Жукова за это лето: 27 июля двое человек в масках пытались напасть на активиста возле его дома, но тогда он скрылся от нападавших, не получив серьезных травм. Мусаев настаивает, что мотив обоих нападений один — оппозиционная деятельность Жукова

— У Егора не было каких-то бытовых конфликтов, не было там «любовных треугольников». И в первый, и во второй раз нападение не было связано с попыткой отъема имущества, поэтому наше первое и главное предположение заключается в том, что причиной нападения стала его профессиональная и политическая деятельность. Грань между этими двумя сферами довольно тонкая.

Жуков и его дело

Егор Жуков стал известен после уголовного дела о московских протестах 2019 года. Его задержали после акции в Москве 27 июля. Он обвинялся в участии в массовых беспорядках (а именно координации толпы для перекрытия движения транспорта), затем обвинение переквалифицировали на призывы к экстремизму. В основе дела лежали ролики Жукова политического характера, которые он публиковал на своем канале. Защита Жукова настаивала на его невиновности, в итоге Жуков был приговорен к трем годам условно.

Менее чем за сутки до избиения Жуков опубликовал на своем канале в YouTube ролик, в котором сообщил, что его отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления. По его словам, его приняли в магистратуру Школы дизайна ВШЭ на профиль «Искусство кино: режиссура и драматургия» и он оплатил обучение, однако затем договор внезапно расторгли.

Жуков предположил, что причиной отчисления стала его оппозиционная деятельность. ВШЭ 28 августа объявила, что профиль «Искусство кино» закрыли.

Александр Артемьев