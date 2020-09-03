В Бугульме арестовали подозреваемого в убийстве бизнесмена Евгения Деданина

До 1 ноября в СИЗО отправил Бугульминский горсуд 54-летнего Араика Мирзаяна, подозреваемого в убийстве бизнесмена Евгения Деданина. Сам подозреваемый против ареста не возражал, держался невозмутимо, передает с заседания журналист «Реального времени».



С ходатайством о мере пресечения в суд обратился следователь ГСУ Следственного комитета РФ, принявший это уголовное дело к производству по личному указанию Александра Бастрыкина. Прокурор Бугульмы Артем Кривоносов позицию следователя поддержал. Адвокат настаивала на домашнем аресте, по ее мнению, Мирзаяна задержали далеко от места преступления.

Суду подозреваемый представился отцом трех детей: старшей — 27, младшему — 10 лет, гражданином Армении, проживающим в городе Тольятти Самарской области.

На заседании были оглашены показания самого Мирзаяна и свидетеля убийства — брата Деданина.

Напомним, в сентябре 2018-го домой к Евгению Деданину нагрянули двое бандитов с оружием, связали его, жену и друга, требовали денег. Хозяин смог вырваться и оказал незваным гостям активное сопротивление. В итоге оба злоумышленника скончались от ножевых ранений. Предполагаемого сообщника налетчиков из Самарской области — тренера по боевым искусствам Андрея Климанова — отправили под арест. На волю он вышел в конце июня 2020-го. А 1 сентября 2020-го Евгения Деданина убил приехавший из Самарской области Араик Мирзаян — по его версии, отомстил за друзей.

Проститься с убитым сегодня к его дому пришли больше полусотни людей. После отпевания в церкви Деданина похоронили.