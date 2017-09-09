Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ
Общая информация
Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ - орган исоплнительной власти РТ, осуществляющий полномочия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов.
Основные задачи:
- осуществление полномочий органов государственной власти Республики Татарстан в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах;
- обеспечение контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами и гражданами требований законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Татарстан об охране и использовании объектов животного мира и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов;
- организация и ведение государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира на территории Республики Татарстан, за исключением особо охраняемых территорий федерального значения.
Руководитель - Батков Федор Сергеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. К.Тинчурина, 29
- Телефон: (843) 211-66-94
- Email: ojm@tatar.ru
- Сайт: http://ojm.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.09.2017