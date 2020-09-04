Белорусские СМИ опубликовали запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Белорусский телеканал ОНТ показал в эфире расшифровку записи перехваченных переговоров Берлина и Варшавы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Так, в ходе разговора немецкий представитель заявляет, что не так важно, подтверждается отравление или нет, поскольку «идет война, на войне всякие методы хороши». Его собеседник соглашается с ним и говорит о том, что «надо отбить охоту Путину сунуть дела в нос Белоруссии».

«Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России», — заявляет якобы польская сторона.